Jorge Macri habló de la polémica por la “carpa VIP” en la misa del Papa: “Las medialunas y los budines estuvieron de más”

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió a la polémica por la “carpa VIP” en la que se ubicaron a distintos funcionarios públicos y celebridades durante la primera misa del papa León XIV en la Argentina. Macri reconoció posibles excesos, aunque negó que haya existido un “lujo descomunal”.

“Revisando todo lo que se hizo, en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”, reconoció el funcionario porteño, en conversación con la emisora Radio La Red.

Las críticas al sector reservado surgieron en redes sociales tras la viralización de distintas historias y publicaciones que las propias personalidades públicas compartieron en sus redes sociales. En ellas se veía el servicio de catering que les ofrecieron y la visión preferencial, cercana al escenario.

Jorge Macri, junto a Belén Ludueña

Durante la entrevista, Jorge Macri buscó evaluar el desarrollo general de la visita del Papa y destacó la coordinación operativa entre las distintas fuerzas de seguridad y los equipos de emergencias que trabajaron en el despliegue logístico de la convocatoria.

Alejandro Gravier habló sobre la carpa vip

Por su parte, el empresario Alejandro Gravier, esposo de la modelo Valeria Mazza, fue consultado sobre esta situacion en la misma emisora. Al respecto, aseguró: “A nosotros nos invitan y vos aceptás una invitación, así que te diría que cuando a vos te invitan lo vivís con emoción. Es casi imposible rechazar una invitación así, a una misa del Papa”.

Según detalló, ambos llegaron por la mañana y estuvieron tres horas bajo el sol hasta ubicarse en el lugar asignado por la organización. En cuanto a los cuestionamientos por el servicio de catering, Gravier se desmarcó de la controversia: “No te puedo decir porque yo no entré a esa parte; nosotros justo cuando entramos nos enganchamos con otra gente y después nos fuimos al lugar porque a las 9 te decían que tenías que estar sentado”.

La foto que compartió Valeria Mazza, junto a Gravier, en sus redes

En cambio, el empresario prefirió destacar el contenido del mensaje que dio el Santo Padre. Valoró la centralidad de la familia como pilar social, el valor del trabajo para la dignidad humana y su visión sobre la inteligencia artificial, que según León XIV debe ponerse al servicio del empleo de las personas, pero sin reemplazarlas.

Por otro lado, el diputado Esteban Paulón presentó un pedido formal de informes con el objetivo de citar al Congreso a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno, para que brinden detalles sobre los criterios de organización y el financiamiento asignado a las áreas exclusivas.