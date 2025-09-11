Jorge Macri sancionará a un docente que homenajeó a los maestros de Gaza con una bandera de Palestina

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, informó este jueves que el Ministerio de Educación de la Ciudad sancionará a un docente de una escuela en Palermo por celebrar el Día del Maestro con una bandera de Palestina.

“Lo que ocurrió en esta escuela es grave y el responsable será sancionado con todo el peso de la normativa. Usar el aula para imponer una ideología es un acto de adoctrinamiento que no vamos a permitir”, escribió en X.

La medida fue en respuesta a otro posteo de Mercedes Miguel, titular del área de Educación porteña. La decisión fue asimismo celebrada por Waldo Wolff, exministro de Seguridad de la Ciudad.

Lo que ocurrió en esta escuela es muy grave y el responsable será sancionado con todo el peso de la normativa vigente.

“Lo que este docente realizó durante un acto en una escuela de la Ciudad es inadmisible. En las escuelas de la Ciudad vamos a cuidar a los niños de todo tipo de adoctrinamiento y manipulación”, opinó Miguel en la plataforma.

“Lo que hizo este maestro no está permitido. Por eso vamos a instruir un sumario administrativo, con todo el peso de la normativa vigente”, añadió, en la misma línea que el jefe de Gobierno porteño.

Y precisó: “El Reglamento Escolar prohíbe a los docentes ‘imponer opiniones personales en temas de religión, sexualidad, género, etnia o política partidaria’. Y el Estatuto Docente, en su art. 6, establece el deber de ‘educar con absoluta prescindencia partidaria y religiosa, promoviendo principios democráticos y respeto por los derechos humanos’. La escuela es un espacio de aprendizaje, no de adoctrinamiento”.

Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad, fue otra de las figuras políticas que condenó el hecho: “Hace unas horas se volvió viral un video de un docente que, en el acto del Día del Maestro en una escuela de Palermo, pidió, con un típico trabalenguas de ideología de género, hacer un homenaje ‘a los y las maestras de Gaza, a las infancias de Palestina, que están siendo asesinadas por la masacre del Estado de Israel’. Después sacó una bandera de Palestina y pidió un aplauso, que lamentablemente fue correspondido por parte de los presentes”.

“La arrogancia moral de este maestro, que lo lleva a infringir las reglas, no es un hecho aislado. Desde hace años una parte de la docencia cree tener la obligación de exhibir sus ideologías, buscando moldear la de los alumnos sobre política partidaria, sexualidad e ideología de género”, consideró la exministra de Espacio Público e Higiene.

Las palabras del maestro señalado y su reacción a la medida que tomará el Ejecutivo porteño

Las imágenes del acto fueron difundidas por el mismo protagonista del hecho: Federico Puy, maestro de 3er grado. Durante su discurso, Puy afirma: “Quería hacer un pequeño homenaje a los y las maestras en Gaza, y a las infancias en Palestina que están siendo asesinadas por la masacre del Estado de Israel”.

Y completa: “También a los que hoy viajan en la flotilla tratando de llegar a Cisjordania. Y a Tomy, un exalumno de esta escuela que por cuestiones de trabajo se encuentra en Qatar. Ayer sufrió los bombardeos, estaba muy cerca. Así que traje hoy una bandera de Palestina, por la que pido un muy fuerte aplauso”.

El testimonio se produce en el marco de un ataque aéreo de las fuerzas israelíes en territorio qatarí. El pasado martes, aviones atacaron en Doha a dirigentes de Hamas que participaban de negociaciones con mediadores de Qatar y Egipto. Al menos seis personas murieron, entre ellas un oficial de seguridad.

Por el momento, Puy se limitó a responder a las acusaciones por parte de Mercedes Miguel al replicar un comunicado de Ademys, la asociación que nuclea a docentes de la Ciudad, en su perfil de X.

“Repudiamos las declaraciones de Mercedes Miguel contra nuestro secretario de Prensa, Federico Puy, que en su día se solidarizó con la docencia en Gaza y se pronunció por la defensa de los derechos humanos de las infancias en Palestina y en todo el mundo”, reza el breve escrito que le valió el retuit del docente señalado.

Y cierra: “La ministra, en una clara política persecutoria, afirma que hablar contra el genocidio en Palestina es adoctrinamiento, contradiciendo los pronunciamientos de especialistas en el tema. Negacionismo, nunca más“.