Jorge Macri defendió la ley de propiedad privada y habló de los incidentes: “No vamos a dejar que transformen a la Ciudad en lo peor del Conurbano”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió este domingo a los incidentes que hubo en las afueras del Congreso mientras se trataba la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. “Si alguien agrede a la Policía, va a tener consecuencias; si alguien rompe el espacio público, va a haber consecuencias. No vamos a dejar que transformen a la ciudad en lo peor del conurbano”, dijo.

En diálogo con el programa La Cornisa, por LN+, el funcionario destacó la coordinación entre la Ciudad y la Nación durante el operativo y aseguró que ambas administraciones trabajan de manera conjunta ante este tipo de situaciones.

Jorge Macri habló sobre las manifestaciones: “No vamos a dejar que transformen la Ciudad en lo peor del conurbano”. LUIS ROBAYO - AFP

Jorge Macri habló sobre las manifestaciones: “No vamos a dejar que transformen la Ciudad en lo peor del conurbano”. LUIS ROBAYO - AFP

Al referirse a la movilización del jueves, Macri sostuvo que los hechos registrados en las inmediaciones del Congreso excedieron un reclamo político. “Cuando te enfrentás a esto, no te enfrentás a un reclamo político: son delincuentes. Esto no es una marcha pacífica”, expresó.

Además, cuestionó a algunos de los manifestantes, al considerar que buscan trasladar a la Capital los problemas que no logran resolver en sus ciudades ni en la provincia: “Muchos de estos señores que marchan se los ve en La Matanza, donde se usurpa y se hace lo que se quiere. Como no logran que sus municipios estén bien quieren romper la ciudad”.

“Hay plena coordinación [entre las distintas fuerzas] en cada uno de estos hechos. Hemos liberado la ciudad de los piquetes”, sostuvo Macri. En ese contexto, aludió en tono irónico a las diferencias con Patricia Bullrich por la atribución de ese resultado: “Siempre hay alguna disputa simpática con ella para ver quién fue el autor del fin de los piquetes. Somos dueños conjuntos”.

“Hay plena coordinación [entre las distintas fuerzas] en cada uno de estos hechos. Hemos liberado la ciudad de los piquetes”, sostuvo Macri. En ese contexto, aludió en tono irónico a las diferencias con Patricia Bullrich por la atribución de ese resultado: “Siempre hay alguna disputa simpática con ella para ver quién fue el autor del fin de los piquetes. Somos dueños conjuntos”. Alejandro Guyot

Durante la entrevista, Macri también fue consultado por la posibilidad de enfrentarse electoralmente con Bullrich en la Ciudad. El dirigente del Pro recibió favorablemente ese escenario: “Está buenísimo, la competencia saca lo mejor de nosotros. Yo todo lo que gané siempre lo hice compitiendo, así que bienvenida la competencia”.

Respecto de la estrategia electoral de su espacio y de la posibilidad de alcanzar un acuerdo, aseguró que se elaborará una definición partidaria y llamó a no dar por terminado políticamente al kirchnerismo.

Sobre la ley de propiedad privada

El jefe de Gobierno porteño se pronunció, además, sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y respaldó la posibilidad de acelerar la restitución de inmuebles ocupados. “Me parece que la ley es un avance y que es bueno que pueda haber desalojos exprés”, afirmó.

En ese contexto, indicó que la administración porteña recuperó hasta el momento 901 propiedades. “Cuando hay decisión política, se puede combatir la usurpación. La ley nacional ayudará, sin duda, pero después, si no hay decisión política de cada actor involucrado, no alcanza”, explicó.

Jorge Macri vinculó las ocupaciones con la proliferación de otros delitos y describió las consecuencias que, según dijo, sufren quienes viven en los alrededores. “En cada lugar que se usurpa se instala el mal: la droga, el crimen. Vivir cerca de una casa usurpada es una catástrofe”, sostuvo.

Macri también defendió las medidas implementadas contra los cuidacoches. “Estoy muy orgulloso de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires en la lucha contra los trapitos”, señaló.

Por último, se refirió al cobro de prestaciones sanitarias a extranjeros y aseguró que esos recursos se destinan íntegramente al sistema de salud porteño. “Tenemos la información de toda la gente que atendemos y le cobramos en función de la cobertura que tenga”, explicó.

Según detalló, mediante ese mecanismo se recaudaban US$100 millones anuales y la proyección para este año alcanza los US$140 millones. “Esa plata la invertimos toda en salud. Todas las obras que estamos haciendo en salud, que son más de 700, las estamos financiando con eso, gracias a la decisión política de cobrarles a los que les tenemos que cobrar”, afirmó.