José De Mendiguren le contestó a Javier Milei: “Dolarizar la economía es una locura”

José De Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina, se refirió hoy a la propuesta del diputado liberal Javier Milei de dolarizar la economía si llega en algún momento al poder. “Es una locura” aseguró De Mendiguren, y argumentó que “es entregar la soberanía del país”.

De Mendiguren, en declaraciones radiales, dijo que respeta las opiniones de todos, pero deslizó que a Milei le falta experiencia en la gestión, por lo que sus opiniones deben tomarse solo como ideas.

“Una cosa es la biblioteca y otra cosa es actuar, al club del Power Point, como lo llamo yo, le va perfecto hasta que les toca gobernador. Como Nicolás Djovne (ex ministro de Economía en la gestión de Mauricio Macri) que tomaba el whisky con Pagni y tenía receta para todo, pero cuando tuvo que tomar la botonera le explotaron todos los botones”, dijo quien fue ministro de Producción en la gestión presidencial de Eduardo Duhalde, entre 2001 y 2002.

Por otra parte, el dirigente industrial ejemplificó también con la gestión como ministro de Economía del ahora diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy durante el gobierno de Fernando de La Rúa, puesto que ocupó por pocos días en 2001.

“Yo lo veo muy enojado a López Murphy, que demanda el tema del campo, se preparó 14 años para asumir un cargo, pero cuando lo tocó agarrar la botonera, solamente duró 14 días. Y en 2001 dejaron 13 millones de hectáreas hipotecadas y no había retenciones, hubo una cosecha récord, pero con ese modelo, o uno a uno, el resultado económico terminó con 120 mil productores quebrados”, dijo.

De Mendiguren argumentó entonces que hay que tener “cuidado con las teorías” y apuntó contra Milei: “Es una locura dolarizar la economía, es entregar la soberanía del país. No hay más política monetaria ni más política fiscal. Es decir: Como no sabemos manejar bien la política monetaria, pasemos a ser un suburbio de Estados Unidos, pero sin ser ellos. Es como tener un problema en el dedo, pero me corto el brazo”.

En cuanto a los países que dolarizaron nombró a Ecuador: “Es un país pequeño, y si se le pregunta cómo están, no saben dónde meterse”.

Por otra parte, señaló que quienes hoy critican al gobierno de Alberto Fernández estaban en el gobierno de la Alianza en 2001. “Estaba Patricia Bullrich, estaba López Murphy, estaban todos, 18 monedas circulaban en la Argentina, el club del trueque, cinco presidentes en 10 días, en esa crisis no había manual”, explicó, para luego señalar que la única manera de salir de una crisis es que la clase política se una.

“Alfonsín y Duhalde me proponen ser el primer ministro de la producción del país. Que ante la magnitud de la crisis la política con mayúscula, peronismo y radicalismo, no se echaron culpas y dijeron ´de este escenario salimos juntos´. Y a mí no me cabe duda de que ahí se formó el periodo de crecimiento más largo que recuerda la historia argentina, de 2002 a 2011. Porque se pensó con grandeza y no buscando un resultado electoral. Argentina tiene una capacidad de emprendedurismo increíble y la reacción fue espectacular y la Argentina generó 16 mil 500 millones de dólares de superávit”, argumentó.

“Hay una sensación de crisis generalizada, cuando comenzamos a crecer en el 2002 nos dijeron que es el rebote del gato muerto, que era el veranito, pero el veranito duró 11 años. Las peleas políticas influyen en la economía de un país, siempre”, aseguró.

Con respecto a los altos índices inflacionarios, dijo: “La inflación es un cáncer, es lo peor que tenemos, si no lo corregimos no lo vamos a poder resolver, pero tenemos que tener un buen diagnóstico para resolverlo. No es un tema del Gobierno, tenemos que salir todos juntos. La oposición no puede quedarse tirando piedras y no pueden hablar de inflación porque son especialistas: nos dejaron el 54% de inflación récord sin guerra ni pandemia, el mayor de todos los años”.