Tras un miércoles agitado para La Libertada Avanza (LLA), atravesado por la denuncia del presidente Alberto Fernández por “intimidación pública” hacia Javier Milei y Ramiro Marra, el candidato a jefe de Gobierno porteño protagonizó un particular cruce con el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Rodrigo De Loredo, quien acusó a la dirigencia libertaria de hablar de “profecías” en lugar de hacer propuestas para gobernar el país. “No vine a discutir con vos, estoy discutiendo con el kirchnerismo”, le respondió al radical.

El intercambio se produjo en los estudios de LN+ horas después de la conferencia de prensa que ofrecieron los dirigentes de LLA el miércoles por la tarde en la que denunciaron una “proscripción” por parte de la conducción kirchnerista y reafirmaron sus expresiones en contra del valor del peso y los plazos fijos en moneda nacional, dichos que le valieron críticas tanto desde el oficialismo como desde JxC y derivaron en una acusación al candidato de La Libertad Avanza de ser el responsable de la disparada del dólar blue.

En ese contexto y frente a los cuestionamientos que giran alrededor de la personalidad de Milei, el legislador de Evolución Radical aseguró que lo tiene “sin cuidado” si el candidato a presidente “es un loco o no”. “Me tiene sin cuidado su estabilidad emocional, si clonó los perros o si tiene una situación rara con la hermana, lo que más me preocupa es la precariedad de todas sus propuestas y la estabilidad de las propuestas y los equipos que ofrecen”, sostuvo.

Luego de calificar como “atrasadas” las ideas económicas que proclama el diputado en su plataforma con la que busca llegar a la casa Rosada, el cordobés trazó un paralelismo con la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner y comparó a los asesores de LLA con la banda acusada de haber perpetrado el ataque contra la exmandataria.

“La verdad es que un grupo que hace copitos azucarados casi acaba con la vida de la expresidenta. Creo que hay un equipo de copitos en la propuesta de Javier Milei, los veo absolutamente solos y la Argentina tiene problemas estructurales y extremadamente graves (...) Honestamente, Ramiro, (sus propuestas) me parecen una profecía más que un programa de gobierno porque todas las cosas que dijeron que eran para un día o para el otro, después terminaron diciendo que eran para generaciones futuras”, expresó.

Frente a esa opinión, Marra quiso evitar el intercambio y le dijo a De Loredo que la discusión no era con él ya que su objetivo es “sacar al kirchnerismo del gobierno”. “No quiero con vos, me parece interesante que hables de nuestras reformas, me gustaría hablar de las ustedes pero no las conozco”, le contestó.

Disconforme con el comentario, el diputado de JxC insistió en sus cuestionamientos y aseguró que lo que más incertidumbre le despierta es “la coherencia del discurso” de LLA. “No se puede comprender que las cosas que expresaron que querían hacer de pronto, contradictoramente, digan que no la van a hacer”, reiteró.

Ante la persistencia del reclamo, el legislador de la ciudad de Buenos Aires recordó que “en algún momento” pensó que sería Juntos por el Cambio el espacio que sacaría al kirchnerismo de la escena política “pero fracasó”.

“Lo importante no es tener acuerdo políticos para ocupar cargos, sino es tratar de hacer una reforma del Estado para que no haya cinco mil runflas que quieran un carguito por acuerdos que hacen en base a ganar una elección. No estamos haciendo política de esa manera: cuando le ganemos al kirchnerismo nos vamos a sentar y te vamos a invitar a que nos acompañes. No quiero discutir con vos”, cerró.

