José Luis Espert, a pocos días de entrar a Juntos por el Cambio: “El gobierno de Macri fue un desastre en lo económico”

escuchar

A pocos días de confirmarse su entrada en Juntos por el Cambio, que generó rispideces en la coalición opositora, el liberal José Luis Espert aseguró que “el gobierno de Macri fue un desastre económicamente hablando”.

“Yo abracé a la política casi a mis 60 años después del desastre en el que termina el gobierno de Macri, me pegué un jabón de aquellos porque Argentina si seguía equivocándose iba a terminar como Venezuela sin Maduro”, aseguró el economista en diálogo con Radio Mitre.

“El gobierno de Macri fue un desastre económicamente hablando. El único mandato que tenía era que no volviera el kirchnerismo y volvió, fracasó. Hay que pensar en otra cosa. Hubo cosas que se hicieron bien, como la defensa de la República y la división de poderes. Los liberales le agregamos a JxC las grandes reformas que el país tiene que hacer para funcionar. Hace falta una reforma laboral para generar trabajo, para que los salarios sean altos hay que competir con el mundo y que no haya inflación para que se mantengan altos”, señaló el diputado liberal.

Respecto al otro problema que considera importante de la realidad argentina, el de la inseguridad, Espert insistió con ideas que ya había planteado: “Hay que tirar la doctrina Zaffaroni a la basura. Con el delincuente es cárcel o bala. Si se resiste, bala, podemos discutir si es bala de goma o en serio. Si no, es la ley del más fuerte. Hoy es una joda. Los delincuentes viven masacrando inocentes. Yo pido que el Estado tenga el monopolio de la fuerza. Yo estoy en contra de la libre portación de armas. Hay que darle poder a la policía para ponga orden”, afirmó.

Consultado sobre si esa postura no va en contra de las ideas de partidos de JxC como la Coalición Cïvica, afirmó: “Yo he conversado con Carrió y Ferraro y estamos de acuerdo en cinco puntos. Tenemos un tronco común. Tenemos que hacer un cambio profundo, discrepamos en los grados. Hay que bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Argentina tiene la mitad de la población pobre, cómo no va a haber inseguridad. Hemos terminado siendo un país pobre porque la Argentina ha ideologizado hasta la ley de gravedad económica. Hay 180 países de 193 donde la gente lo pasa fenómeno por la competencia empresarial, tienen bajos impuestos, los sindicalistas defienden a los trabajadores y se aplica la ley”.

Por otro lado, Espert admitió por primera vez que podría declinar su precandidatura presidencial e ir por otro puesto: “Mi candidatura inicialmente es presidencial pero vamos a ver en el espacio dónde ayudo más a la gente. Bullrich y Larreta son el Pro, nosotros somos los liberales. En una PASO, el que gana sigue adelante y el que pierde acompaña”, finalizó.

LA NACION