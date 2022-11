José Luis Espert cargó duro contra Hebe de Bonafini en el homenaje que le realizaron en Diputados

escuchar

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, desató un verdadero revuelo en el recinto de la Cámara de Diputados cuando, con un encendido discurso, embistió contra la figura de la recientemente fallecida Hebe de Bonafini, presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo, a quien acusó de haber sido “una verdadera deshonra para la Nación”.

El discurso de Espert sacudió la sesión, que había arrancado con una seguidilla de homenajes a Bonafini por parte de diputados del Frente de Todos y de la izquierda, quienes exaltaron su lucha por los derechos humanos. El clima se alteró cuando el libertario pidió la palabra.

Espert inició su discurso con la aclaración de que “la muerte de ningún ser humano puede festejarse”. Y dijo: “Hay seres queridos que lloran su muerte y quiero expresar mis condolencias”.

“Escucho emotivos discursos que ponen a Hebe de Bonafini como una prócer de los derechos humanos. Me pregunto, ¿vamos a honrar el fraude, la corrupción, vamos a homenajear a una persona que ha sido una verdadera deshonra para la Nación? Una persona que también es conocida por haber dicho, cuando falleció el Papa Juan Pablo II: ‘Nosotras [por las Madres de Plaza de Mayo] deseamos que se queme vivo en el infierno. Es un cerdo. Aunque un sacerdote me dijo que un cerdo se come y este Papa es incomible’” .

La reacción indignada del oficialismo fue inmediata. Comenzaron los gritos y los silbidos. Espert debió elevar el tono de voz y continuó.

José Luis Espert, sobre Hebe de Bonafini

“Cuando las Torres Gemelas fueron derribadas, Bonafini reivindicó el acto terrorista diciendo que sintió una gran alegría el día del atentado, que por dos o tres muertes no se iban a poner tristes”, recordó. “Cuando el delincuente de Luis D’Elía tomó la comisaria de La Boca, al principio del gobierno de Néstor Kirchner, Hebe de Bonafini se refirió a los hechos diciendo: ‘Hicieron muy bien los compañeros al tomar la comisaría y romperla. Es lo menos que podemos hacer. Romper las comisarías, porque en ellas se hace el horror, se tortura, se viola. Algún día tenemos que caer en los tribunales y terminar con esos jueces corruptos”, rememoró.

“Una mujer que pidió que se prueben las pistolas Taser con el cuerpo de la hija del expresidente Macri. Una mujer que corrió a los bolivianos de la Plaza de Mayo a los gritos de ‘Váyanse de nuestra plaza bolitas de mierda’. Una mujer que llamó a quemar los campos…”, enumeró.

El diputado José Luis Gioja, quien presidía la sesión, lo interrumpió.

-¡Diputado, los homenajes no se discuten!, espetó.

-Discúlpeme, todos los demás hablaron muy bien de Hebe de Bonafini, yo voy hablar de su otra parte… Córteme el micrófono si quiere, voy a seguir hablando. Yo pedí un homenaje y me lo dio en Labor Parlamentaria.

Pese al griterío en el recinto, Espert continuó con su discurso. “Quiero recordar y reconocer en este recinto a esa porción de la población que fue víctima de [el programa] Sueños Compartidos, en el que Hebe de Bonafini fue procesada. Quiero recordar a los trabajadores de la empresa Meldorek en el Chaco, en Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires que se quedaron sin trabajo. El colegio Jean Piaget, en La Chacarita, que fue utilizado para lavar dinero cuando estalló el escándalo y luego dejaron a la escuela a la deriva con deudas por todos lados”, acusó.

Gioja intentó cortarlo. “Córteme el micrófono, señor presidente, esto también lo tiene que conocer el pueblo argentino”, insistió Espert.

-Le piden una interrupción, señor diputado.

Espert se negó. Y continuó. “Quiero rendirle un homenaje a los cientos de familias que esperaban las viviendas prometidas y que vieron truncados sus sueños. Esto fue el modelo kirchnerista, que destruyó a la provincia de Buenos Aires”, acusó y remató: “Murió Néstor Kirchner, murió Hebe de Bonafini: se está cerrando otro de los tantos períodos oscuros de la Argentina, marcado por el robo, la mentira y la pobreza Mi homenaje es a las víctimas de Sueños Compartidos y a todas las víctimas de estos delincuentes. Se viene el ‘nunca más’ a la prepotencia de estos delincuentes. Kirchnerismo nunca más” , exclamó.

Finalizado su discurso en medio de la batahola, el jefe del bloque oficialista Germán Martínez pidió la palabra y embistió con dureza contra Espert.

“Esto nunca pasó en la historia parlamentaria, utilizar el tiempo de los homenajes para decir las barbaridades que acaba de decir el diputado preopinante, para ir en contra de una persona a la que se homenajea. Festejar la muerte, descalificar a la persona que acaba de fallecer… ¿de qué estamos hablando en la Cámara de Diputados? ¿Esto es lo que queremos aquí? –preguntó, indignado-. Si nosotros, como fuerzas democráticas, no somos capaces en estas pequeñas cosas de poner un freno a las fuerzas que están ahí nomás, desde la derecha, tratando de llevarnos al abismo, nos estamos equivocando”.

La escalada no terminó con la respuesta de Martínez. Acto seguido, el diputado Leopoldo Moreau calificó de “cobarde” a Espert, quien había abandonado el recinto. “Hay diversas formas de cobardía -sostuvo-. Una de ellas es venir con el cuchillo debajo del poncho, y tratar de aprovechar una circunstancia como un homenaje para transformarlo en un insulto”, dijo.

Y agregó: “No podemos tolerar que un cobarde venga a insultar a una madre a la que le arrancaron dos hijos. Que después hizo causa común con otras mujeres que habían perdido a sus hijos y nietos”.

Temas Cámara de Diputados