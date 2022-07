José Luis Espert criticó a la nueva ministra de Economía: “Silvina Batakis está muy lejos de lo que la Argentina necesita”

El diputado José Luis Espert criticó con dureza la designación de Silvina Batakis al frente del ministerio de Economía. “Está muy lejos de lo que Argentina necesita”, dijo uno de los referentes de la oposición. Habló de que luego de lo que pasó en las últimas 28 horas la figura del presidente Alberto Fernández “quedó más desdibujada de lo que estaba” y que quien gobierna es el kirchnerismo.

“Batakis no solo trabaja con [Axel] Kicillof, sino que también proviene del Instituto Patria. Mi sensación es que esta crisis, que ya se tragó a un ministro de economía, se va a agudizar con una chica como Silvina Batakis que no entiende nada. Nos auguran tiempos muchos más complicados de los que pasamos”, dijo el legislador nacional por Avanza Libertad en diálogo con radio Rivadavia.

Respecto de los idas y vueltas que hubo el fin de semana tras la renuncia del ahora exministro de Economía Martín Guzmán, Espert apuntó: “La lectura que hago del día después es que Alberto Fernández quedo más desdibujado de lo que ya estaba”.

El legislador prosiguió con su crítica al Presidente “sufre de un pecado de origen que es haber sido nombrado por la vicepresidenta como candidato a Presidente. La vicepresidenta sin duda avanzó un casillero más, este es un gobierno donde en materia económica es kirchnerista duro abiertamente”.

“Advertimos que esto terminaba mal como no podía ser de otra manera. La Argentina parece un autito chocador, no para de insistir en el error”, criticó el edil, y ahondó: “Una de las cosas que hacen en los países donde la gente vive bien es que tienen un Estado de un tamaño razonable, no este Estado elefante, así estúpido, que no sirve para nada y que cobra impuestos a la gente de laburo”.

“Yo creo que van a radicalizar, no veo ningún sentido común en Batakis ni en Cristina”, dijo Espert que no ahorró palabras contra la figura de la vicepresidenta. “El kirchnerismo duro es un estado de insalubridad mental, no hay gente que está bien de la cabeza. Cristiana está tan mal de la cabeza que descubrió el sábado, en el acto en Ensenada, que la economía es bimonetaria desde hace décadas”, cerró el legislador.