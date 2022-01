José Luis Espert pronosticó cuál va a ser la inflación de 2022 si no hay acuerdo con el FMI

El diputado nacional José Luis Espert vaticinó hoy cuál será la inflación para 2022 tanto si hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como si ese entendimiento entre la Casa Rosada y el organismo crediticio no se alcanza, y ambos números fueron poco alentadores. Habló, en ese sentido, de este como un año “muy complicado”, en el que “a la gente le va a costar llegar a fin de mes”.

“2022 es un año muy complicado para nosotros. El piso de la inflación va a ser la del año pasado, aún acordando con el FMI”, comenzó Espert, con referencia al 50,9% que registró el acumulado de los doce meses pasados. Pero su pronóstico fue aún peor cuando habló de cómo se posicionaría ese indicador en caso de que la administración de Alberto Fernández no logre una resolución con el organismo que conduce Kristalina Georgieva. “Si no hay acuerdo con el Fondo podemos llegar hasta 100% de inflación y una crisis”, anticipó en Radio La Red y agregó: “Si no hay acuerdo vamos a tener una crisis severa. Y si tenemos un mal acuerdo también”.

Fue ahí cuando el economista dijo que será difícil llegar a fin de mes porque consideró que en el Gobierno no tienen un diagnóstico correcto de qué es lo que genera la inflación, ni qué se debe hacer con la deuda, mientras que el canciller Santiago Cafiero llegará hoy a Estados Unidos para intentar vencer las resistencias de ese país y destrabar las negociaciones.

Incluso, Espert le pidió a Fernández que convoque “urgente” a sesiones extraordinarias para tratar el posible pacto con el FMI. “Un acuerdo con el Fondo son cerca de 60 o 70 páginas que requieren de tiempo para analizarlas, no dos o tres días antes del pago al Fondo de 3000 millones de dólares de marzo”, sostuvo el economista, que es crítico del Frente de Todos y quien anticipó cómo votará Avanza Libertad en caso de que se llegue a un entendimiento: “No cualquier acuerdo con el Fondo es un acuerdo que vamos a apoyar. Si me ponés un acuerdo que signifique reducir subsecretarías, burocracia, echar ñoquis, te lo apruebo. Más impuestos a la gente, ni en pedo”.

El diputado nacional liberal se mostró también en desacuerdo con la postura de los representantes de Juntos por el Cambio (JxC). “Es otro verdadero desastre, cuando lo veo a [Diego] Santilli, que va a recorrer los 135 municipios pensando en la gobernación de 2023 o a la leona María Eugenia Vidal, que dice que quiere ser presidenta cuando la gente la está pasando mal”, deslizó.

Además, contó que de momento su fuerza no fue convocada al encuentro que tendrá mañana el ministro de Economía, Martín Guzmán, con JxC por la deuda, pero dijo: “Apenas me convoquen voy a ir porque el tema del FMI es de todo interés para la gente”.

Noticia en desarrollo