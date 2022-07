José Luis Espert pronosticó una inflación mensual de dos dígitos tras la asunción de Silvina Batakis en Economía

Tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía y su reemplazo por Silvina Batakis, el diputado nacional José Luis Espert sostuvo que la crisis “se va a profundizar” y también pronosticó una inflación mensual de dos dígitos, una cifra más alta de la que espera la Casa Rosada. El avance de ese indicador -que se mantenía en números altos, pero con una tendencia a la baja en abril y mayo- es uno de los principales problemas que deberá afrontar la nueva funcionaria del Gobierno.

Después del registro de mayo, que marcó 5,1% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), y a la espera del número de junio, Espert pronosticó: “Vamos a tasas de inflación mensuales que, si venimos a 5% o 6%, vamos a estar más cerca de 10% en algunos meses. Y vamos a un régimen anual de cerca de 100%. No sé si será en diciembre, o a mediados del año que viene”. Indicó, al respecto, que esas dos cifras mensuales podrían llegar en julio o agosto. En mayo, el economista había barajado que este indicador alcanzaría 70% anual.

Asimismo, Espert aseguró que la Argentina tendrá dificultades para pagar la deuda, de acuerdo al plan que acordó la Casa Rosada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Esta es la fiesta que se mandó Guzmán, dejó una bomba no menor”, se quejó el liberal, que acotó en Radio La Red: “Guzmán es malo, Batakis conceptualmente es peor, pero es cierto que esta chica hereda un problemón que le dejó el otro”.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre si ve un escenario de hiperinflación, al aseverar que eso dependerá de cómo responda el Gobierno a cada episodio del conflicto. Dijo, en ese sentido, que la primera etapa de esa crisis “se tragó un ministro de Economía”, por Guzmán, y planteó dos escenarios: “Vamos a ver cuál es la respuesta de Batakis: una cosa es que bajo el incumplimiento probable de las metas con el Fondo en la próxima revisión o en la otra, Batakis le diga a Alberto y a Cristina: ‘Tenemos que pedirle perdón al Fondo y hacer un ajuste muy importante para cumplir las metas, que son ley del Congreso’. Otra cosa es que le diga al Fondo: ‘No lo queremos más acá'”.

Entonces entendió que, si se da esta segunda opción, la crisis avanzará “un escalón más” y añadió: “Decir que terminamos en hiperinflación es tener muy claras cada una de las etapas de esta película y no lo tengo claro todavía, sí sé que es una crisis que sin dudas se va a profundizar”.

Convencido de que el ingreso de Batakis al Gabinete implica una mayor injerencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre las decisiones del Gobierno, el diputado nacional desglosó: “La llegada de Batakis significa claramente, como dijo Cristina en 2015, que la economía la maneja ella. Así que, claramente, si hasta ahora veníamos diciendo ‘Alberto al Gobierno, Cristina al poder’, esto profundiza el control de Cristina sobre todo el Gobierno en general, lo cual es una muy mala noticia porque Alberto es malo, Guzmán era malo, pero Cristina es la armada Brancaleone [por la película así llamada que hace eje en las caballerías medievales]”.

En base a este análisis, Espert anticipó que vendrán “momentos más complicados” y que la gente “va a tener que cuidar mucho más el mango de lo poquito que lo puede cuidar hoy”.

No obstante, se mostró esperanzado por la “sensatez” de la oposición y dijo que, si la crisis se profundiza, tal vez da la oportunidad a que “el sentido común se aplique”, en relación con que haya una “economía que converse con el mundo”, un Estado que “ahorre impuestos” a través de la “demolición de su tamaño” y leyes laborales que promuevan la defensa del trabajador, pero que no generen “terror” a los empresarios para tomar empleados. Y sobre parte de ellos dijo: “Hay empresarios nuestros, truchos muchos, que no quieren competir. No todos, no la mayoría, pero sí un pequeño grupo de truchos que no quieren competir con el mundo y nos venden cualquier porquería a cualquier precio”.