El candido a presidente por el frente Despertar, José Luis Espert, se reunió con el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza y dijo que cree que el nuevo funcionario "tiene chances de estabilizar la economía".

Tras el encuentro en las oficinas de Lacunza, Espert habló con la prensa y contó que le planteó su preocupación por las marchas del #24A: "Le dije que sería importante que el gobierno reflexionara sobre lo que empujó el día sábado. La manifestación del sábado no colabora para la sensación de seguridad y sosiego que necesita la sociedad".

"Al ministro, en particular, tampoco le sirvió por la difícil tarea que tiene que llevar adelante. El ministro tiene la enorme tarea de estabilizar la economía y tiene chances de lograrlo. Tiene las mejores intenciones", dijo Espert sobre Lacunza y agregó: "Pero el Gobierno, en especial el presidente, tiene que sosegarse, estar más tranquilo. Este fue un resultado electoral adverso que lo pueden revertir. Me parece que la sociedad, la economía, el trabajador y la gente de a pie necesita otras actitudes del Gobierno".

Para Espert, Lacunza "está bien intencionado". "Recibió un barco con un gran golpe electoral en primer lugar, un gobierno que en lugar de serenarse ha exacerbado los ánimos en vez de sosegarse, especialmente el presidente", pidió.

"Fue una muy buena reunión. Le hice una propuesta con lo que creo que el gobierno debería haber hecho para estar más cerca de la sociedad que recibió un golpe tremendo con la devaluación. Debería haber mostrado empatía con la sociedad, dando un mensaje de que por lo menos congelamos el gasto público de acá hasta las elecciones", explicó Espert y dijo que Lacunza le respondió que lo estaban evaluando "pero lo consideraba poco probable".

Sobre la visita de los enviados del Fondo Monetario internacional (FMI) y el desembolso de 5400 millones de dólares, dijo. ": No me voy a poner a pronosticar lo que el Fondo va a hacer con Argentina. Hay cuestiones técnicas y políticas. Creo que las palabras de Alberto Fernández, el ganador de las elecciones del 11 de agosto son clave. Sus palabras de mesura necesarias van a hacer también que el FMI evalúe el desembolso. No me puedo poner a pronosticar si el FMI va a realizar el desembolso, ojalá que ocurra, por supuesto, por el bien del país".