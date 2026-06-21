Qué se sabe de los videos de bolsas llenas de dólares que podrían comprometer a Martín Insaurralde y Jesica Cirio

Se sumó un nuevo capítulo en la causa que investiga a Jesica Wanda Judith Cirio y a su exmarido, Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, luego de que LA NACION diera a conocer una serie de siete videos donde se ven imágenes —que habría grabado ella misma— de la conductora dentro de un vestidor de hombre rodeada de varios fajos de dólares.

El material audiovisual dataría del 2023, un año después de la separación de Insaurralde y Cirio y el mismo en que se ejecutó el divorcio de la entonces pareja. El contexto en que se tomaron aquellas imágenes fue en la habitación que poseía el exmatrimonio en el barrio privado Fincas de San Vicente, en el sur del Gran Buenos Aires.

Martín Insaurralde y Jésica Cirio se casaron el 8 de noviembre de 2014 y en 2022 se separaron Archivo

En los videos se puede ver el ingreso de Cirio a los vestidores, uno de ellos hallado en la cabecera de la cama. En una oportunidad se muestra frente a un espejo y acto seguido recurre a los cajones y estanterías donde se encontraban las bolsas de plástico transparente con billetes que, según se puede reconstruir, alcanzan los millones de dólares.

La habitación constaba de un rectángulo que era ocupado, principalmente, por el dormitorio y por el guardarropas de Cirio, que se ubicaba detrás de la cabecera de la cama. El correspondiente a Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, tenía la estructura de un pasillo con lugar de guardado en ambos lados y se encontraba en un lateral del cuarto.

Uno de los videos de Cirio en los que muestra fajos de dólares

Insaurralde y Cirio se casaron en 2014 y en 2022 se separaron, aunque la firma del divorcio llegó un año más tarde. El escándalo del “yategate” desencadenó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del exmatrimonio cuando Sofía Clerici (por ese momento novia del exintendente de Lomas de Zamora) se mostró junto a él en un yate de lujo en Marbella.

Martín Insaurralde y Sofía Clerici

Qué respondió Jesica Cirio tras los videos

Desde sus redes sociales, la exvedette y ahora influencer fitness publicó en sus redes sociales un descargo y justificó las bolsas con dólares. Cirio alegó que se produjo un “acceso de terceros” a sus archivos y lo consideró como una “vulneración de soportes” sin su previo consentimiento.

El comunicado que compartió Jésica Cirio

“Se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, denunció y adelantó que ya informó a la Justicia sobre las coacciones, por lo que se abrió una causa titulada como: “CIRIO, Jessica s/d extorsión”, tramitada por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro. 58 de la ciudad de Buenos Aires.

“Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada, y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas. Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia”, señaló.

JC Video 01

Además de la reacción pública de Cirio, LA NACION habló con el abogado personal de ella, Claudio Caffarello, quien remarcó sobre los dólares: “Ya está probado en el expediente que al momento de su separación ella le dio a su excónyuge 250.000 dólares; por lo tanto, eso puede abonar la teoría de que son propios, respaldado en las declaraciones juradas de impuestos”.

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En 2024, Jesica Cirio se casó con Elías David Piccirillo, quien 48 horas antes de oficiar la ceremonia nupcial, le regaló una mansión a la exvedette en Nordelta. El misterio de los videos se dio a conocer tiempo después, cuando el periodista Diego Suárez mencionó que habría accedido a ese contenido porque se lo mostró Piccirillo, actualmente con arresto domiciliario, acusado de armarle una causa a un exsocio suyo.