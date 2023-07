José Luis Espert se quedó sin diputados propios en la Legislatura bonaerense

escuchar

El diputado bonaerense Guillermo Castello era hasta el lunes pasado el único de los tres legisladores que ingresaron a la Legislatura provincial de la mano de José Luis Espert que se mantenía en el espacio del economista, actual aliado de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio. Pero el legislador decidió armar un nuevo monobloque, denominado “Libre”, para oficializar su ruptura con Avanza Libertad, el frente desde el que Espert compitió en 2021. Así, Castello sumó su salida a las de Constanza Moragues Santos y Nahuel Sotelo Larcher, diputados bonaerenses elegidos en las listas del economista liberal pero que se acoplaron a La Libertad Avanza, el sello de Javier Milei. Castello asegura que no se incorporará a las filas de Milei y que se mantendrá al margen de la pelea electoral de este año.

“El contrato tácito con el electorado era armar una fuerza distinta. Comenzó en 2019, cuando me fui de Cambiemos y fui candidato a gobernador [en el espacio de Espert]. En 2021 hicimos una buena elección, como para seguir creciendo. Su acuerdo con Larreta fue inconsulto, desperfila al liberalismo y a Avanza Libertad. Le comuniqué hace un mes que no lo iba a acompañar. El acuerdo es una movida electoral con nada de fondo. Larreta está en las antípodas ideológicas. Hubiera sido más esperable un acuerdo con Patricia Bullrich que con Larreta ”, afirmó Castello a LA NACION.

“ Los otros dos diputados se fueron con Milei; yo no estoy con Milei ni con Larreta . Después del 10 de diciembre, intentaré reunificar al liberalismo. No apoyo a nadie, estaremos ajenos en esta elección”, agregó el diputado provincial, que explicó por qué no prevé respaldar a La Libertad Avanza: “Con Espert, trajimos a Milei a la política. Pero Milei se ha equivocado, sus candidaturas en la provincia de Buenos Aires son un desastre, con candidatos prestados por [Sergio] Massa y el kirchnerismo”.

Castello fue diputado provincial por Cambiemos entre 2015 y 2019, cuando se identificaba con la Coalición Cívica. En 2019, se incorporó al frente Despertar, que tenía a Espert como principal referente, y fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero la Justicia electoral le bajó la candidatura. En 2021, desde Avanza Libertad, ganó la banca que ostenta como diputado provincial por la sexta sección electoral. Fue el presidente del bloque que había obtenido Espert en ese turno electoral y que integraban también Sotelo Larcher y Moragues Santos.

El bloque de tres diputados que tenía Espert en la Cámara de Diputados provincial se disolvió y quedó desde ayer partido en tres monobloques: Libre (Castello), La Libertad Avanza (Moragues Santos) y Fuerza Libertaria (Sotelo Larcher).