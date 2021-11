José Luis Espert, sobre el incidente en el acto de Javier Milei: “Yo no tengo custodios armados”

José Luis Espert, diputado electo por Avanza Libertad, se refirió hoy al violento incidente ocurrido ayer durante el acto de celebración de Javier Milei en el Luna Park tras las elecciones, donde un custodio amenazó con sacar un arma en el escenario cuando un joven simpatizante buscaba subirse.

En diálogo con TN, Espert señaló: “Te digo la verdad, no lo llegué a ver con cuidado. No vi lo que pasó. Yo no tengo custodios armados. Vine solo al café para dar esta nota. Respeto lo que el otro quiere hacer, no es mi estilo”.

Un custodio de Milei amagó sacar un arma en pleno acto

Sobre la posibilidad de formar un bloque liberal en la Cámara baja, el legislador electo afirmó: “Haremos lo posible para trabajar con Milei y con el resto de las fuerzas políticas que quieren trabajar por los problemas de la gente. Nosotros tenemos una agenda legislativa y ojalá podamos tener consensos. Yo me metí solo para solucionar los problemas concretos de la gente, muchas veces la clase política tradicional está en otra cosa”.

Acerca de si se sumará al diálogo político convocado por el presidente Alberto Fernández, Espert señaló: “Si me llaman a dialogar, encantado. En la primera reunión les digo que tenemos que hacer lo que hacen los países avanzados. No puede ser que sigamos haciendo lo mismo de siempre”.

Un custodio armado en el escenario del Luna Park

El búnker de La Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei, se convirtió en eje de un fuerte escándalo ayer por la noche. Un custodio amagó con sacar un arma sobre el mismo escenario en el que los candidatos festejaban la performance electoral. Todo para frenar a alguien del público que pretendía subirse al escenario.

Pero no fue lo único. También tuvieron que sacar a Gustavo Durini, uno de los candidatos que se encontraba, según testigos, borracho y estaba generando desorden dentro del Luna Park, la sede elegida por el espacio libertario para celebrar, ambientada con una estética de un recital de rock.

Además, un miembro del equipo de LA NACION que realizaba la cobertura allí sufrió el robo de su equipo celular.

El momento sorprendió a muchos de los presentes en el lugar. Incluso, el hecho fue captado por las cámaras que se encontraban transmitiendo desde el búnker.

Esta mañana, Milei condenó los hechos y dijo no saber que el vigilante estaba armado. Asimismo, señaló que el arma era “de aire comprimido, no letal”.

“Me enteré más tarde porque en ese momento no estaba en el escenario, estaba fuera. Rechazamos y condenamos enfáticamente el accionar de esa persona”, aseguró el liberal en Radio Metro. También contó en cuanto al custodio involucrado: “Fue desplazado automáticamente, quitado del equipo de seguridad, se lo echó del propio estadio”.

También la supuesta borrachera del abogado tributarista “Gustavo Durini” fue otro de los episodios que amargó la noche del espacio libertario. Se trata del quinto candidato en la lista a diputados de Milei, que generó una situación incómoda para muchos de los simpatizantes, incluso advertida por los medios de prensa. Trascendió que hubo que llamar al 911 para que lo retiraran del lugar.

El principal candidato de Avanza Libertad superó los números de las PASO cuando había arañado el 14% de los votos. Con más del 17% este domingo, el economista celebró con un encendido discurso y prometió visitar “cada rincón de la Argentina”.