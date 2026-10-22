José Luis Manzano compró un 21% del holding de medios de Javier Negre y refuerza su alineamiento con la gestión de Milei

MADRID.- José Luis Manzano amplió su presencia en los medios de comunicación con una inversión que lo acerca al espectro ideológico de Javier Milei. El empresario argentino se quedó con el 21% del holding que maneja Javier Negre en Estados Unidos y España, aunque la operación no incluye el sitio web argentino La Derecha Diario.

La operación, que incluye cinco medios, fue confirmada hoy a LA NACION por ambos empresarios, aunque prefirieron no revelar el monto de la operación ni otros detalles.

El holding de Manzano adquirió el 21% de Right News Media LLC, la compañía estadounidense que maneja UHN Plus, Nexjournal y The Energy Post en ese país. También se incorporó en el negocio de EDATV e Informa Radio, ambas con sede en la capital española.

Negre, fundador del grupo, primero tomó relevancia en España por sus críticas a Pedro Sánchez, con un estilo polémico y provocador que lo acercó a figuras de la ultraderecha española, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Cuando Milei desembarcó en la Casa Rosada, Negre expandió su negocio mediático a la Argentina, primero desde su canal de YouTube Estado de Alarma TV y, meses después, le compró la mitad de La Derecha Diario a Fernando Cerimedo, exasesor del Presidente. Cuando el gurú electoral fue detenido en Bolivia por un intento de femicidio en agosto, Negre se quedó con la totalidad de las acciones de La Derecha Diario, un portal que no oculta su admiración por Milei y otras figuras internacionales como Donald Trump o Benjamín Netanyahu.

Javier Negre saluda a Milei durante un acto en la Casa Rosada

Negre se mudó a Estados Unidos después de la victoria de Trump y fundó allí medios de comunicación con llegada al público latino que simpatiza con el Partido Republicano. Sin embargo, La Derecha Diario es el portal con mayor influencia, un sitio que apuesta por noticias virales en redes sociales y que ha utilizado técnicas de desinformación a lo largo de los últimos años.

Aunque no es su principal unidad de negocios, Manzano invierte en medios de comunicación desde hace décadas. Fundó el Grupo América junto a Daniel Vila en los 90, que incluye medios como América TV, el canal de noticias A24, radio La Red y el diario El Cronista Comercial, entre otros. Su última inversión en medios se conoció en octubre del año pasado, cuando ingresó junto a Gustavo Scaglione en la compra de Telefe a Paramount por unos US$ 100 millones.

Manzano, radicado en Suiza, fue uno de los empresarios que más negocios hizo en Argentina durante la gestión de Milei. A través de Edenor, Manzano le compró el 70% de las acciones de Metrogas a YPF por un valor de US$ 780 millones. Así, el empresario y sus socios Daniel Vila y Mauricio Filiberti controlan las principales distribuidoras de electricidad y gas del país, consolidando su presencia dominante en los dos servicios domiciliarios más relevantes de Buenos Aires.

Además, el empresario mendocino compró hace un mes el negocio minorista de Shell (894 estaciones de servicio), una refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes, dos aeroplantas y dos terminales de combustibles a través de Mercuria Energy Group, con sede en Suiza.

El empresario José Luis Manzano, sentado a la mesa de los inversores con Kicillof durante la reciente visita del gobernador a Estados Unidos

A pesar de que su holding se expandió a nivel internacional, Manzano conoce como nadie los vericuetos de la política argentina desde que se desempeñó como ministro del Interior de Carlos Menem. Quizás por eso siempre se lo ubicó como un empresario cercano al peronismo, pero durante los últimos meses elogió públicamente las reformas emprendidas por el Gobierno. De hecho, mantiene una buena relación con el Presidente, con quien mantuvo una reunión en noviembre de 2025 en Miami.

Llamó la atención, en los últimos días, cuando se publicó una foto suya como parte de una comitiva de empresarios que participó de una reunión junto a Axel Kicillof en Nueva York, un posible candidato presidencial para el kirchnerismo de cara a 2027. Su nueva apuesta mediática, sin embargo, reafirma su cercanía al gobierno libertario.