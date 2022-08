José Luis Manzano, Marcelo Mindlin y Francisco De Narváez, entre los invitados VIP de Sergio Massa

La jura de Sergio Massa como ministro de Economía dejó al descubierto los estrechos vínculos del líder del Frente Renovador con distintas figuras del mundo empresario. Esta tarde, entre los invitados al evento, se pudo ver al exministro del Interior, José Luis Manzano, al ingresar a la Casa Rosada, actual dueño de medios y uno de los socios en Edenor. Cultor de un bajísimo perfil desde que dejó la función pública, donde se convirtió en uno de los íconos de la década menemista, su presencia captó de inmediato la atención de todos: funcionarios, militantes y periodistas.

La última vez que el hombre de negocios se había hecho presente en el Museo del Bicentenario sido el pasado mes de mayo, durante el anuncio realizado por el entonces ministro Martín Guzmán que flexibilizó del acceso a dólares para inversiones en energía y petróleo. También se pudo ver a Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía. Otro de los que dio el presente fue Francisco De Narváez, actual dueño de Walmart.

Marcelo Mindlin llega a la asunción de Sergio Massa José María Costa

Con el reloj en cuenta regresiva para la asunción del hasta ayer presidente de la Cámara de Diputados, el evento de mega despliegue se organizó con dos ingresos para los invitados. La ceremonia, que incluye a funcionarios de la cúpula del oficialismo, empresarios y dirigentes sociales, vio el ingreso de personalidades por puertas diferenciadas.

Mientras algunos privilegiados entraron a la Casa Rosada por una puerta lateral sobre la avenida Paseo Colón, la amplia mayoría de invitados vio un caótico ingreso al Museo del Bicentenario por la entrada principal. Según constató LA NACION, en la puerta se encontraba una persona que verificaba los datos de las personas que estuvieran incluidas en el listado. Con el doble de los invitados previstos en la sala, los presentes que pudieron encontraron asientos, mientras que otros participan del acto desde los pasillos laterales.

Francisco de Narváez entra a la jura de Sergio Massa

Presencia sindical

El secretario general de la UOM, Antonio Caló, fue uno de los primeros dirigentes en llegar a la jura de Massa en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. “Hay mucha gente que está de acuerdo con el cambio de ministro, esperamos que tenga el mejor de los éxitos”, señaló el dirigente sindical, en diálogo con LN+.

Sindicalistas y empresarios llegan a la jura de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura. Santiago Filipuzzi

En ese sentido, y consultado por los motivos que llevan a la CGT a mantenerse en silencio público a pesar de un contexto económico y social de crisis, Caló sostuvo: “Nosotros, la CGT y los compañeros del movimiento obrero lo hablamos con el Presidente, pero no salimos en los diarios. No nos parece correcto”. Y justificó: “Nosotros tenemos que ver que la situación está difícil, pero Alberto [Fernández] viene de una pandemia, que no es nada fácil, de una deuda externa, de inflación mundial”.

Por su parte, quien fue increpado mientras se disponía a ingresar a la Casa Rosada fue el camionero Pablo Moyano. Al llegar a las inmediaciones de la Casa de Gobierno, Moyano fue asediado por un grupo de personas que comenzaron a insultarlo. Entre gritos, el grupo le exigió al gremialista que abandone la vicepresidencia de Independiente.