El senador formoseño del Partido Justicialista José Mayans apuntó contra el presidente Javier Milei y aseguró que lo que está haciendo el Gobierno “es un golpe de Estado”. “El DNU avasalla la Constitución. Está viciado de nulidad porque es para usar en casos excepcionales. Prácticamente toma la suma del poder público”, afirmó.

El presidente de la bancada peronista en el Senado confirmó que su bloque en el Congreso está trabajando para rechazar la Ley Ómnibus que se discutirá en el Congreso. “Es una aberración. Quiero ver cómo funciona la comisión en Diputados y que hacen con la ley, cómo actúan con respecto a todo lo que anuncian. Entregan las empresas del Estado, Aerolíneas, YPF; después les toca entregar las Malvinas, el Mar Argentino”, dijo, y puntualizó: “Hay un grupo de 20 empresarios que nunca pierden y que quieren acumular plata que no van a gastar nunca. Quieren concentrar riquezas y le joden la vida a millones de personas”.

También se refirió al Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el Presidente, con más de 300 artículos y derogaciones. “Aparte del atropello, que es tan grande, empeora con un proyecto ómnibus pensado por (Federico) Sturzenegger, el equipo de Macri y (Luis) Caputo, dicen que no hay plata, ¿para quién no hay plata? La recaudación se sigue teniendo”, expresó en diálogo con Radio 10. “No sé qué va a hacer la justicia con esto. Modifican el Código Civil y hay una gran falta de reacción institucional”, añadió.

“Este señor lo primero que hizo fue darle la espalda al Congreso. Cuando asumió, nos pidieron a nosotros que nos quedemos sentados en la banca para escuchar el discurso del Presidente. Nunca vi algo así”, destacó Mayans, y agregó: “No sé quién se cree que es, Napoleón, que se sacó la corona y se la puso a sí mismo”.

El senador Mayans al cierre del debate por Ganancias

Al mismo tiempo, apuntó contra Juntos por el Cambio (JxC) y el papel que tendrán de cara a la discusión en el Congreso: “Lo quiero escuchar a (Miguel Ángel) Pichetto, a toda esta gente de Cambiemos que hablaban de la institucionalidad, de la democracia, del respeto por la independencia de los poderes”. “Están todos locos estos tipos. Milei está a cargo de un avión y atrás están Macri, Sturzenegger y Caputo diciéndole qué botones tocar”, lanzó.

Asimismo, sumó críticas a la Corte Suprema de Justicia, y auguró un panorama “oscuro” para la Argentina. “El Consejo de la Magistratura está funcionando con una ley que está derogada, una ley muerta. Una Corte que interpreta que también tiene funciones legislativas, deroga una ley que no le gusta y pone en vigencia otra ley. Es un gobierno de facto, realmente”, expresó. “Todo lo que nace mal, termina mal. Y advirtió: “Están haciendo un desastre jurídico. Esto va a terminar con un problema social desastroso”.

“Los argentinos están haciendo un esfuerzo para pagar la deuda que dejaron Macri, Caputo y Sturzenegger. Ahora vuelven, le echan la culpa de todo a Alberto y dicen que no hay plata”, indicó.

