José Pablo Feinmann fustigó a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner: “Al Gobierno le faltó coraje”

El filósofo kirchnerista José Pablo Feinmann opinó este martes sobre el escenario electoral y la gestión del gobierno de Alberto Fernández, tras la derrota en las PASO, y emitió una fuerte crítica sobre el primer mandatario.

En diálogo con Radio 10, Feinmann sostuvo que el Presidente “es tibieza, indecisión, vacilaciones y por otro lado no ha podido hacer cosas tan efectivas como frenar la inflación y distribuir la riqueza”. Además, opinó que al Gobierno “le faltó coraje”, y apuntó también contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“El votante del Frente de Todos lo que vio últimamente, que es casi una pesadilla, es el deslizamiento de Cristina hacia el centro, hacia una posición social-demócrata apaciguadora, mansa, débil, y esa no es la imagen que dio Cristina siempre”, contrastó.

En esta línea, analizó que “hubo una opresión sorpresiva”, y explicó: “Ocurrió algo que nadie esperaba, porque Cambiemos no esperaba ganar por tanto y el Frente de Todos no esperaba perder por tanto; ni siquiera esperaba perder. Pero había algo previsible y es que el Gobierno de Alberto Fernández había estado muy débil para los propios, había unos puntos muy irritantes para la progresía, digamos, que había prometido y no había cumplido”.

También, opinó sobre el voto de la izquierda, que se impuso como tercera fuerza a nivel nacional, y sobre la figura de Javier Milei, que se destacó en la ciudad de Buenos Aires donde sacó más del 13% de los votos. Sobre el referente de derecha opinó: “Cuando nos sorprendemos porque los pobres votan a la derecha, tenemos que pensar que la pobreza no es garantía de lucidez política, sino que la pobreza hunde a las personas en la confusión, en la ignorancia, en el odio, en la bronca y seguramente votaron a Milei porque es muy frontal”.

Mientras tanto, sobre el voto de la izquierda el voto a la izquierda dijo: “Este frente se beneficia de la falta de coraje de un gobierno peronista. Lo de Vicentin fue trágico, vergonzoso. Salieron 20, 30, 100 personas a la calle, los locos de siempre y se retrocedió cuando se pensaba expropiar, palabra que tiene un tufo comunista stalinista”.

Sobre el triunfo de la oposición, el filósofo que supo ser cercano a Néstor Kirchner, dijo: “Me cuesta admitir que eso que llamamos ‘la gente’ haya votado a Cambiemos, eso que hablamos del castigo, es un castigo para todos”. Y, sobre el Gobierno concluyó: “Han retrocedido siempre que tendrían que haber avanzado. No avanza este Gobierno y ahora paga el costo”.