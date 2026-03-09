Juan Carlos Schmid deja la conducción de Dragado y Balizamiento después de 33 años

El año pasado fueron los hermanos Daer y ahora es el turno de Juan Carlos Schmid. Son aislados los casos en el sindicalismo en los que haya un recambio en la conducción. Schmid dejará este martes la secretaría general de Dragado y Balizamiento, el gremio portuario que lidera desde 1993.

Histórico ladero de Hugo Moyano desde los 90, cuando junto con otros dirigentes impulsaron el combativo Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), Schmid se abre del liderazgo de Dragado y Balizamiento, pero conservará su cargo al frente de la estratégica Confederación de Trabajadores del Transporte (Catt) y en la Federación Marítima Portuaria.

A los 74 años, Schmid será reemplazado en la secretaría general de su gremio por Hugo Godoy, un dirigente portuario de Paraná. Hoy Dragado y Balizamiento contaría con unos 2000 afiliados y está enrolado en la CGT. Mantiene, además, buena relación con los estatales de ATE con quienes compartían la representación de los trabajadores en los puertos.

Schmid, Acuña y Daer, cuando integraban el triunvirato de mando de la CGT Archivo

Schmid integró el triunvirarto de mando de la CGT entre el 22 de agosto 2016 y el 30 de septiembre de 2018, cuando renunció argumentando motivos de salud. Por entonces, quedaron al descubierto sus diferencias con Héctor Daer y Carlos Acuña, sus laderos en la conducción con los que hoy guarda una buena relación. Uno de sus logros fue haber allanado el camino para que la CGT trabaje de manera coordinada con los movimientos sociales, quienes participan hoy de la vida interna de la central obrera a través de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep).

Lejos de retirarse, Schmid seguirá en el consejo directivo de Dragado y Balizamiento como secretario gremial (una suerte de número tres) y al frente de la confederación de transportistas. Además, si bien no integra el consejo cegetista, participa activamente de las reuniones de mesa chica, en la que se lo escuchó en las últimas reuniones defender la estrategia de confrontación con la gestión de Milei del nuevo triunvirato.

Schmid vive en Rosario en un PH de un barrio de clase media (Cuatro Plazas). Durante la semana, cuando está en Buenos Aires, se aloja en un departamento en Lima al 1100, en Constitución, que tiene 40m2. A diferencia de muchos de sus colegas, que circulan en autos de lujo y choferes, él se mueve en transporte público.

Con su salida, Schmid busca forzar el debate del recambio de autoridades en los gremios. El año pasado ya habían dado el puntapié otros dos pesos pesado: los hermanos Daer. Héctor dejó la conducción de la Asoaciación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) de Buenos Aires después de 25 años, mientras que su hermano Rodolfo, extitular del Sindicato de la Alimentación, también se corrió de la primera línea tras 41 años como secretario general.