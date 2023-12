escuchar

En medio del análisis en torno al megadecreto que comunicó este miércoles Javier Milei, el referente del Frente Patria Grande Juan Grabois consideró que al Presidente “lo está usando la casta” y protagonizó un cruce con el diputado porteño de La Libertad Avanza (LLA) Ramiro Marra por “las fuerzas del cielo”, el factor al que apelan el mandatario y sus seguidores como instrumento de ayuda para el Gobierno.

“¿Ganar un balotaje por 56 puntos te habilita a hacer lo que te pinta? ¿A eso te llevó el fanatismo?, sostuvo el excandidato presidencial de Unión por la Patria (UP) en alusión a las leyes que el titular del Ejecutivo pretende derogar. “Creo que a Milei lo está usando la casta, la mitad de los que estaban ahí lo está usando”, agregó en referencia a los integrantes del Gabinete que lo acompañó durante la grabación del mensaje que se transmitió por cadena nacional.

En su participación en A dos Voces, por la señal TN, el dirigente social insistió en su idea y consideró que el titular del Ejecutivo pareciera que “esta tocando un botón” para resetear y está derogando leyes”. “Lo que no pudo hacer la Banelco de [el expresidente, Fernando] De la Rúa, ahora lo hace ahora por DNU”.

“Lo escucho a Marra y creo que piensa en que esto va a pasar porque es beneficioso, que va a venir el mercado y se va a correr el Gobierno, que tienen la receta de cómo resolver los problemas, que todos los demás eran unos imbéciles y ellos los van a salvar, no funciona así la vida, no hay ciencia difusa que viene de las fuerzas del cielo”, remarcó.

En ese sentido, si bien Grabois admitió que hace dos meses el país “no era Disneylandia, había inflación y problemas de crecimiento hace dos meses, había inflación, problemas de crecimiento y una pobreza rampante”, remarcó que el mandatario “se tiene que cuidar de esa gente”.

En respuesta, Marra reparó en que “el concepto de casta no es un tema de nombres propios porque las personas pueden mejorar y cambiar”. “El concepto habla del que quiere continuar con las misma medidas que vienen hace cien años”, le respondió y fue en ese momento cuando se elevó un poco el tono del intercambio y le hizo a Grabois un particular pedido: “Cuando hables de las fuerzas del cielo, tratá de no ser tan despectivo porque tenés un rosario colgando y las fuerza del cielo, es una cuestión de respeto”.

En respuesta al pedido, Grabois señaló que “no sé utiliza la religión para fundamentar la política”. “Es autoritario. No justifico con mi rosario mis argumentos, no estoy hablando en nombre de Jesús”.

En defensa de su espacio, el legislador aseguró que el mandatario “no se está fundamentando, está diciendo lo mismo que dice el Papá Francisco, que tuvo un gran mensaje hacia Milei, que es ‘recen por mí' y cuando habla de las fuerzas de cielo, habla de una cuestión espiritual”. “Este país necesita una parte espiritual y vos lo sabés y es feo que lo lleves a un término despectivo”, reiteró.

LA NACION