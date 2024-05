Encendido discurso de José Mayans contra Nicolás Posse, con una anécdota de Bonavena para denunciar “el relato”

Escuchar

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, presentó este miércoles en una extensa sesión en la Cámara de Senadores su primer informe de gestión. A cinco meses del desembarco de Javier Milei en el Ejecutivo y ante un público hostil, Posee dio precisiones y respondió preguntas vinculadas a la marcha de la administración libertaria. El anteúltimo en exponer durante la sesión informativa en el Congreso fue el jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), José Mayans. El formoseño dio un encendido discurso durante el cual narró una anécdota protagonizada por el boxeador argentino Ringo Bonavena, que comparó con el “relato” del Gobierno.

Mayans inició su alocución con un par de dardos y “consejos” para el jefe de ministros: “Me parece bien que venga a cumplir con la Constitución. Está en deuda hace tres meses. No apareció en marzo, no apareció en abril. Está apareciendo ahora. Me parece bien, es importante. Para la próxima, usted tiene que contestar a viva voz. Usted no puede estar leyendo permanentemente. Se supone que usted entiende lo que está respondiendo. Es un detalle nada más”.

Luego, ahondó en la construcción del “relato épico” en el que está montada la administración Milei. “Me hace acordar a un boxeador argentino que se llamaba Ringo Bonavena, no sé si escucharon hablar de él”. “Cuando fue a pelear con Frazier, que era campeón mundial y era una máquina de pegar, su entrenador le dice en el primer round ‘estamos bien y vamos ganando’. Fraziar (sic) lo demolió en el primer round. En el segundo round le dice ‘estamos bien, vamos ganando. Seguí apretando. Seguí con la misma estrategia’. Al tercer round, Bonavena estaba destruido realmente. Su entrenador le vuelve a decir lo mismo. Y el boxeador argentino le termina respondiendo ‘fijate bien porque alguien nos está mintiendo porque este negro (sic) me está demoliendo a trompadas ”, contó el senador.

Y opinó al respecto: “Bueno, acá hay algo parecido. Usted y el Presidente dicen una cosa en un lado y otra en otro, en materia de inflación. Lo mismo pasa con el tema del trabajo y el Banco Central”. “Bueno, hablemos primero de inflación. La inflación promedio del año pasado, de enero a noviembre, fue del 8,7% según el Index (sic). ¿Ustedes confían en el Index (sic)? Si quiere le digo valor por valor desde enero hasta noviembre para que no construyan ese relato”, arremetió en primer lugar.

Más adelante, al mencionar la situación del Banco Central (BCRA) y la base monetaria, el legislador del norte argentino apuntó explícitamente contra Federico Sturzenegger y Luis Caputo: “Ahí tuvimos problemas. Sturzenegger, que no da la cara, fue la persona que creó las Lebacs y las Leliqs, que destruyeron la economía argentina. Cuando Sturzenegger vino a hablar por primera vez acá como presidente del BCRA, le dije que era un irresponsable. Llevó la base monetaria de 370 mil que tenía, a 750, emitió Lebacs por 766 millones de pesos y me vino a decir acá que lo iban a ascender a 1 billón. ‘¿Quién va a pagar esto?’, le pregunté. Y me dijo ‘es que no paran de esconder el déficit bajo la alfombra’. Le echó la culpa a [Luis] Caputo, que después Milei explicó era un desastre como economista. Eso hizo que la deuda del país se fuera a 100 mil millones de dólares. Tuvieron que recurrir al FMI y dejar vencimientos que la Argentina no pudo cumplir. Y ahora vienen acá y se sorprenden”.

En otro tramo de su discurso, en el que se pronunció sobre el DNU 70/23, teorizó que el oficialismo lo necesita implementar para “impedir el desastre que se viene”. “Y ahí usted tiene responsabilidad. Esto no es permanente. Toda gloria es pasajera. Yo vi varios jefes de Gabinete por acá”, lo chicaneó a Posse. Y planteó: “El tema es si usted cumple con la Constitución o no. Si el Presidente tiene deberes y atribuciones de cumplirla, usted también. Sin embargo, ninguno de los dos lo hace. No cumplen con la Constitución. Eso genera una gran inseguridad jurídica y problemas institucionales. Mientras esto esté vigente, no va a haber confiabilidad”.

Para Mayans, “cuando pase todo esto, lo van a denunciar [a Posse]”. Con ese escenario en mente, el jefe del bloque de UxP procedió a disparar interrogantes para hacer recapacitar al jefe de Gabinete respecto del DNU y la Ley Bases: “¿Cómo va a explicarlo ante la Justicia? ¿Usted cree que va a pasar gratis? ¿Cómo va explicar usted que reformó 300 leyes? ¿O usted no sabe que no tienen potestades para hacer lo que hicieron? Por eso acá, por dos tercios, se le rechazó. Arreglaron con los ‘diputados coimeros’ como dijo el Presidente para que todavía no lo rechacen. Pero espere que se incline la balanza y va a ver lo que va a pasar”.

Al final de su exposición, instó al Ejecutivo a “dejar de lesionar al sistema republicano”. “Un ejemplo de ello es que, cuando el Presidente vio que tenía dificultades para aprobar la ley, insultó a diputados y gobernadores”, sostuvo. E ironizó: “Ahora supongo que pusieron un chaleco de fuerza porque sino no iba a salir”.

“Este es un tema gravísimo. Tarde o temprano, como decía una funeraria en Paraguay, ‘Quintana será tu sastre’. Mañana, todos estos ministros que tenían superpoderes... No los van a reconocer ni sus parientes. ¿Qué tiene que hacer? Lo que dijo Perón y lo que repitió el Presidente: ‘dentro de ley, todo. Fuera de la ley, nada’. ¿Quieren hacer un gobierno como corresponde? Hagan las cosas como corresponde y dejen de hacer operaciones con los trolls”, concluyó Mayans.

