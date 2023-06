Efecto Massa: Juan Grabois dio marcha atrás y anunció que irá a internas dentro de Unión por la Patria

escuchar

Después de conocerse la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi, Juan Grabois dio marcha atrás con la declinación de su postulación y anunció que competirá como precandidato a presidente en las PASO de Unión por la Patria. El referente de Patricia Grande había bajado su aspiración en favor de Eduardo “Wado” de Pedro, quien había lanzado su candidatura este jueves.

“No se confundan. Yo cumplo mi palabra. Vamos a las PASO. Voy a ser candidato. Tenemos el derecho constitucional”, afirmó en Twitter cerca de una hora después que Unión por la Patria oficializara la fórmula. Grabois ha cuestionado al ministro de Economía en reiteradas oportunidades.

No se confundan. Yo cumplo mi palabra. Vamos a las PASO. Voy a ser candidato. Tenemos el derecho constitucional. — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 24, 2023

El dirigente social no solo habló a través de Twitter. También se acercó hasta el Congreso, donde estuvo durante un largo tiempo este jueves Sergio Massa. Desde allí, ratificó su anuncio en un contacto con la prensa.

“Nosotros, como parte de Unión por la Patria, vamos a ir a las PASO con mi candidatura a presidente. Nosotros dijimos que si ‘Wado’ era el candidato a presidente nosotros nos bajábamos. ‘Wado’ no es el candidato a presidente, es el señor Sergio Tomás Massa, [entonces] nosotros no nos bajamos”, insistió ante las cámaras.

Más allá de su desacuerdo con el anuncio, Grabois descartó que pueda llegar a romper con el kirchnerismo. “Salvo que nos impidan acceder a las PASO como corresponde, pero eso no va a suceder”, aclaró. “No estoy de acuerdo con la decisión que tomaron. Las motivaciones exceden mi capacidad de comprensión”, sumó a continuación.

“Estoy convencido de que ni los laburantes, ni la juventud sienten que Massa es un candidato que los representa. Leí el comunicado de UxP y no lo termino de entender. No es que estamos en Disneylandia”, cuestionó el titular del Frente Patria Grande y cerró: “Nosotros no nos sentimos representados por Sergio Massa”.

La declinación por De Pedro

Horas antes, cuando se creía que la fórmula presidencial iba a ser encabezada por el ministro de Interior, Eduardo de Pedro, Grabois había afirmado a través de la difusión de un video en sus redes sociales que declinaba su postulación a la Presidencia. “‘Wado’ es nuestro candidato”, consignó. Además, respaldó las precandidaturas de Axel Kicillof como gobernador bonaerense y de Pedro Rosemblat a jefe de Gobierno porteño.

Lo que decimos, lo cumplimos. Sin especular. Convencido de que nuestra militancia forjada en la lucha consecuente por el pueblo humilde y la patria grande es futuro, agradecido eternamente por tanto amor a todos, declino mi candidatura ¡@wadodecorrido Presidente, @Kicillofok… pic.twitter.com/FLqECr9zld — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 23, 2023

“Lo que decimos, lo cumplimos. Sin especular. Convencido de que nuestra militancia forjada en la lucha consecuente por el pueblo humilde y la patria grande es futuro. Agradecido eternamente por tanto amor a todos, declino mi candidatura en favor de ‘Wado’ De Pedro como Presidente, Axel Kicillof como gobernador y Pedro Rosemblat a Jefe de Gobierno”, había afirmado Grabois en ese mensaje más temprano.

LA NACION