Juan Manzur reasumió como gobernador de Tucumán y lo acompañó Wado de Pedro

Juan Manzur reasumió hoy como gobernador de la provincia Tucumán tras cumplir funciones como jefe de Gabinete en el Gobierno nacional, cargo en el que estuvo más de 500 días. Regresa para hacer campaña porque será el compañero de fórmula de Osvaldo Jaldo en las elecciones provinciales del 14 de mayo próximo.

El acto protocolar de reasunción se realizó en el Teatro Mercedes Sosa, en una ceremonia en la que estuvo el vicegobernador Jaldo, quien reemplazó a Manzur en el cargo durante su rol como ministro coordinador y que ahora será el candidato a reemplazarlo por el Frente de Todos.

“Gracias Osvaldo, gracias por todo. Recuerdo como el día de hoy cuando el Presidente me llamaba para sumarme al equipo. Todos recordarán aquella carta de la vicepresidenta, de Cristina, diciendo y opinando que yo podía ser útil en aquel contexto. Yo siempre actúe de la misma manera, nunca pensando en costos personales. El momento era complejo pero pensaban que podía aportar, y no duré ni un segundo. Porque eso me enseñaron desde chico en el peronismo: primero la Patria, después el movimiento y por último nosotros”, arrancó Manzur su discurso.

Entre los asistentes, invitados por él mismo, estaban el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). La cúpula de la CGT se excusó de viajar porque participará esta tarde de la mesa política del oficialismo, en la sede del PJ, según informaron fuentes sindicales a LA NACION. A los invitados, Manzur los agasajó anoche con un asado en su residencia de Yerba Buena.

La decisión de Manzur de regresar esconde otras razones. Busca tomar distancia de la crisis económica y la interna oficialista. Quiere evitar que devore su ilusión de construir su propio proyecto presidencial, que comenzaría a ser blanqueado después de la elección en Tucumán. Su insistencia a competir en la Nación no se sustenta en las encuestas, aunque tal vez sí en el apoyo manifiesto que recibe de gobernadores, sindicalistas, piqueteros, empresarios y hasta de diplomáticos y religiosos.

Manzur se reivindicó hoy como el jefe del peronismo en Tucumán y como el “jefe de campaña” de Jaldo gobernador. “Osvaldo me dijo: ‘Juan, contá conmigo’. Cumpliste la palabra, y no solo eso. Después de 513 días, estuvo a la par mía para regresar a Tucumán”, destacó. Y agregó: “Me demore un poquito más de la cuenta pero aquí estamos, con las mismas ganas y las mismas fuerzas. El peronismo está unido y mira para adelante. No estamos para pelearnos con nadie, estamos para sacar a Tucumán adelante. Queremos que vengan fábricas e industrias y capitales que den trabajo”.

En caso de que Manzur anuncie después del 15 de mayo un proyecto nacional, su candidatura como vicegobernador será meramente testimonial. Repetiría una marca registarda. En 2007 fue elegido vicegobernador hasta que el 1° de julio de 2009 fue convocado por Cristina Kirchner al gabinete nacional para afrontar la gripe A en reemplazo de Graciela Ocaña. Eso no le impidió ser candidato testimonial a vicegobernador en 2011 y a diputado nacional en 2013. Gozó de seis años de licencia y regresó con un ascenso laboral: reemplazó a Alperovich, a quien la Constitución provincial le impedía ir por otro mandato. En 2019 logró la reelección como gobernador y en 2021 fue candidato a senador nacional suplente. En septiembre de ese año, tras la derrota a nivel nacional del Frente de Todos, Alberto Fernández lo designó jefe de gabinete de un gobierno en emergencia. Desembarcó hiperactivo, con el apoyo de gobernadores, sindicalistas y piqueteros, pero su luz se fue extinguiendo.

En su regreso, su discurso giró en torno al rol de Jaldo en este tiempo de su licencia, y en la campaña electoral provincial que ya está en marcha. “Cumplió al pie de la letra todo lo que hablamos, y eso en el peronismo se llama compromiso, se llama lealtad. Y él fue leal”, afirmó. Quedó atrás la disputa que tuvieron hace dos años en las urnas para dirimir el control del PJ tucumano.

