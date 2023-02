Escala el enfrentamiento de los hermanos Rodríguez Saá por el control del PJ de San Luis

escuchar

A finales de enero, Adolfo Rodríguez Saá se lanzó como candidato a gobernador de San Luis con un mensaje para su hermano, el actual mandatario Alberto Rodríguez Saá, quien maneja el Partido Justicialista puntano, del que Adolfo está expulsado. En ese mensaje, le daba plazo hasta el 15 de febrero para que definiera si aceptaba, o no, que compitiera por la postulación dentro del peronismo. Cumplido ese lapso de tiempo, y sin respuesta del gobernador al pedido, un grupo de militantes adolfistas realizó una sentada en la sede partidaria y denunció maltratos.

No obstante el vencimiento del “ultimátum” en la pelea entre hermanos, el partido del senador (Todos Unidos) postergó una semana la definición de los pasos a seguir, que serán deen una asamblea que se realizará el próximo miércoles.

Con banderas del PJ, y otras argentinas que tenían leyendas impresas como “Adolfo te queremos”, un puñado de simpatizantes del senador permaneció al menos 48 horas en la sede del PJ de San Luis , ubicada en la calle Héroes de Malvinas de la capital provincial. Según contaron a LA NACION fuentes del partido del expresidente (cargo que ejerció durante siete días, en 2001), en el edificio se cortaron adrede el agua y la señal de wifi, y una militante se descompuso. El grupo abandonó el edificio del partido durante la noche del miércoles.

Militantes de Adolfo Rodríguez Saá reclaman al PJ de San Luis que lo dejen competir por la gobernación.

En las filas del senador no observan señales de que su hermano lo habilite a regresar al partido para que pueda competir. En San Luis se votará con ley de lemas, el 11 de junio, y Alberto Rodríguez Saá -a quien la Constitución provincial le impide ir por un nuevo mandato- ya designó como su candidato a Jorge “Gato” Fernández, un exjuez del Tribunal Supremo de Justicia provincial.

Las mismas fuentes “adolfistas” analizaron la próxima elección como una instancia en la que el senador puede tener un papel importante para sellar un triunfo oficialista, sumando sus votos ante el avance del principal candidato opositor, Claudio Poggi. Los hermanos compitieron por la gobernación en 2019, cuando Alberto ganó y Adolfo quedó tercero, 20 puntos por detrás. Ese año, el senador fue desafiliado por haberse presentado a elecciones en un frente ajeno al peronismo.

El 31 de enero, cuando anunció su candidatura, Adolfo Rodríguez Saá advirtió que, si no era aceptado como competidor interno en el PJ, iba a dar la pelea “de la forma más contundente”. No obstante, en los últimos días deslizó que no se anotaría como candidato por fuera del partido.

El actual senador, que tiene 75 años, fue cinco veces consecutivas gobernador de San Luis, entre 1983 y 2001. Su hermano Alberto, de 73 años, lleva cuatro mandatos, separados por uno intermedio de Poggi, cuando el actual opositor era aliado de los hermanos Rodríguez Saá. Peleados desde 2019, los Rodríguez Saá no volvieron a compartir espacio político. En 2021, el senador y el gobernador tuvieron candidatos propios en las legislativas que ganó Poggi.

En la disputa de los Rodríguez Saá juegan factores políticos, pero también “familiares y personales”, explicó a LA NACION una fuente al tanto de la dinámica política puntana.