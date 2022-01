Juan Manzur se mostró con el Presidente en medio de versiones sobre su salida del Gobierno

Luego de dos días de versiones sobre su salida del Gobierno, desmentidas por el propio protagonista y allegados cercanos, el jefe de gabinete, Juan Manzur, se mostró hoy junto con el presidente Alberto Fernández en un acto público en la localidad de Morón.

El jefe de gabinete, que asumió ese cargo en septiembre luego de pedir licencia como gobernador de Tucumán, llegó junto a Fernández a Morón. Desde allí, el primer mandatario anunció, junto al ministro de Educación, Jaime Perczyk, el inicio de la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus para el retorno seguro a las aulas. Fernández lo sentó a su lado e incluso le tomó ambas manos cuando la locutora anunció su presencia en el acto, con los aplausos del resto de los participantes como fondo.

El gesto de apoyo presidencial se concretó el día después de una información, aparecida originalmente en el diario Perfil, que daba cuenta de la supuesta salida del funcionario y su regreso a Tucumán, desmentida anoche por Manzur. “La relación con el Presidente es excelente. Estoy enteramente dedicado a la gestión como Jefe de Gabinete del gobierno, coordinando y articulando el trabajo con los ministros y mañana como todos los lunes comienzo a la 7 de la mañana mis reuniones de trabajo”, le dijo Manzur al diario Clarín.

Jorge Neme, vicejefe de gabinete y uno de los hombres más cercanos a Manzur, fue hoy en el mismo sentido. “No es una noticia seria. Lo que yo sé es que la relación del jefe de gabinete con el Presidente es muy buena. Fue convocado en una situación difícil luego de la derrota electoral, se puso la mochila y salió a caminar, la provincia de Buenos Aires y en apoyo a los gobernadores. Hay un resultado electoral que se mejoró, y ahora hay trabajamos en mejorar la gestión de gobierno”, dijo el funcionario a radio 10. Neme se permitió opinar además sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al que consideró “necesario para la Argentina” porque “somos parte de una economía mundial”, un concepto similar al que tiene el propio Manzur, que incluso viajó en octubre pasado a New York, para participar, junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, en un encuentro con empresarios e inversores.

Durante la mañana, la eventual salida de Manzur fue tema de conversación en distintos despachos oficiales. “Manzur tardó mucho en salir a desmentir que se quiera ir”, dijeron desde una oficina importante, desde la que agregaban que los versiones podrían haber sido lanzadas cerca del jefe de gabinete para “presionar al Presidente” por mayor protagonismo.

Otro funcionario con años de experiencia en gestión compartía la sospecha, pero en otro sentido, al mostrarse perplejo porque “nadie del Gobierno salió a desmentir que eso sea cierto hasta la noche” cuando el propio Manzur ratificó su continuidad. “El rumor pudo haber salido del albertismo, no sé con qué objetivo”, afirmó un referente cercano al jefe de gabinete.

Mantuve un encuentro de trabajo con el ministro de Seguridad, @FernandezAnibal, el gobernador de Tucumán @OsvaldoJaldo y el vicegobernador, Sergio Mansilla, para coordinar la puesta en funciones del personal de Gendarmería Nacional en el municipio de Aguilares. pic.twitter.com/mwxLHe5S4C — Juan Manzur (@JuanManzurOK) January 18, 2022

Cerca del jefe de gabinete, en tanto, negaron la existencia de renovados roces con el actual gobernador, Osvaldo Jaldo, y ratificaron que todo lo publicado era “absolutamente falso”, y atribuible a “operaciones” de sectores que no identificaron. Ratificaron que Manzur continúa con su rutina de trabajo, que comienza bien temprano cada mañana, y que no hay cambios a la vista.

“Cuando Manzur me dice que la relación con el Presidente es óptima no tengo por qué dudar”, agregó Neme hoy, antes de cuestionar, sin dar nombres, a “áreas que no han podido ejecutar partidas, programas y proyectos de inversión”, tal vez una sutil devolución de gentilezas hacia sectores que no ven con buenos ojos la continuidad de Manzur, y sus nunca desmentidas ambiciones presidenciales de cara a 2023.