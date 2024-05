Milei, sobre la postulación de Ariel Lijo: “Tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me salve, por eso puedo hacer las reformas”

Escuchar

Luego de hablar de la media sanción en Diputados de la Ley Bases, que quedó acotada respecto de su versión original, el presidente Javier Milei se expresó sobre la controvertida postulación del Gobierno para que el juez federal Ariel Lijo integre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me salve, por eso puedo hacer las reformas”, sostuvo el mandatario durante la extensa entrevista radial que dio este mediodía.

“Hay una ventaja relativa que tiene Lijo, y es que sabe cómo funciona el sistema de la Justicia en la Argentina; y si queremos hacer una reforma hay que poner a alguien que sepa cómo funciona”, dijo el mandatario y agregó que “mi unico interés es que la corte falle acorde a los principios de la Constiucion”.

Tras ello, Milei afirmó: “Tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me venga a salvar de algo. Por eso puedo ir al hueso, soy un tipo que está limpio. Necesito volver a los valores de Alberdi. Abrazarnos a rajatabla a la Consitución Nacional”. En ese sentido, prometió que si encontrara que un funcionario incurrió en un caso de corrupción “le pego una patada en el culo”. Y para cerrar el tema aseguró que “mi único interés es que la Corte falle acorde a los principios de la Constitución Nacional, no necesito una Corte adicta”.

Sobre la Ley Bases aventuró que esta iniciativa representa “cinco veces” más que la reforma que hizo en su momento Carlos Menem cuando pasó por la Casa Rosada. En medio de elogios a los diputados de Pro por su colaboración, a los que tildó de “espartanos”, advirtió que si el proyecto no camina en el Senado, los perjudicados serán los gobernadores.

“Si tomamos lo que salió ayer, es cinco veces la reforma de [Carlos] Menem” , calculó Milei en diálogo con El Observador, aunque falta que la Cámara alta trate el proyecto para que esté vigente. Se había expresado en el mismo sentido ayer el titular de Diputados, Martín Menem. “A eso le tenés que sumar el DNU. En cuatro meses habremos metido más de 700 reformas estructurales”, marcó el Presidente.

En cuanto al trámite en el Senado, comandado por su número dos, Victoria Villarruel -a quien volvió a incluir dentro de las “palomas” en el esquema libertario junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, y a la canciller Diana Mondino- Milei aclaró: “La realidad es que si nos bloquean la parte fiscal, nosotros no tenemos un problema de resultados fiscales, lo tienen las provincias”. Así cargó sobre los gobernadores, que negocian el articulado con los funcionarios nacionales.

No obstante, el mandatario se mostró esperanzado. “Si no puedo meter las reformas ahora, las meto en 2025″, dijo, convencido de que en las legislativas La Libertad Avanza (LLA) se impondrá y conseguirá abultar su presencia en el Congreso.

En tanto, volvió a girar elogios a los legisladores de Pro, principales laderos de la Casa Rosada en el tratamiento legislativo. “Se comportan de una manera casi espartana, es impresionante la forma en la que acompañan. Algunos de los discursos me sorprendieron gratamente”, sostuvo sobre el bloque que comanda Cristian Ritondo.

Luego de destacar el jueves la labor del titular de la bancada y de Silvia Lospennato, Milei dijo que la diputada “hace un trabajo que no se ve, pero que es fenomenal” y acotó sobre la exlarretista: “Es una máquina de trabajar, lo vi en la Cámara. No levanto el elogio porque sí. Están hombro con hombro con nosotros empujando esto de una manera… Cómo no se lo vas a reconocer”.

Mientras que la oposición logró colar ayer en el texto de la Ley Bases el capítulo sobre el tabaco, el Presidente comentó: “El punto es el siguiente: dada la discusión que se generaba al respecto, iba en una ley aparte. Lo quisieron meter, punto. No tengo por qué estar metiéndome”. El oficialismo había incluido este tema en el proyecto original pero luego lo quitó, y ayer sus diputados votaron en contra de reincorporarlo.

Otro tema que le achacan al líder libertario es que elimine las exenciones impositivas en Tierra del Fuego. Al responder sobre ese tema, Milei marcó: “Cuidado con Tierra Del Fuego, porque tiene un acuerdo cerrado. No podés estar rompiendo... Si lo que estoy hablando es respetar derechos de propiedad…”.

De momento, el mandatario adelantó que mandará un “paquete anticasta” al Congreso, probablemente después de la firma del Pacto de Mayo.

LA NACION