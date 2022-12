Juan Martín Mena sostuvo que si hubo “espionaje ilegal” sobre chats privados “no se podrán utilizar como prueba”

escuchar

Juan Martín Mena, viceministro de Justicia de la Nación, consideró hoy que se debe “investigar y sancionar” si hubo espionaje ilegal a los teléfonos celulares privados de jueces federales, empresarios de medios de comunicación, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que compartieron en octubre un viaje al campo del empresario británico Joe Lewis en la Patagonia.

En una entrevista en Radio Con Vos, el segundo de Martín Soria, al ser consultado sobre la intromisión y hackeo de equipos electrónicos, respondió: “Sí, eso sin duda siempre y lo sostuvimos siempre. Es inadmisible. Ahora, yo veo de esto que nadie está divulgando, conociendo ni conversando respecto de la vida privada y que afecte su privacidad. Por lo que se conoció, nadie se puede hacer el sota frente a eso. Se conoció que un grupo de jueces, fiscales, empresarios de medios, un ministro del Ejecutivo porteño, cometiendo una serie de delitos escandalosa”.

“Cuando salió la nota del viaje lo negaron, dijeron que era falso. Le mintieron a todos los periodistas que, ejerciendo su labor, los consultaron previo a escribir esa nota. Lo mismo hacen con esta filtración del chat que se conoció el fin de semana. Lo que no pueden hacer es seguir mintiendo. No se puede tapar el sol con la mano. Gozan de una impunidad escandalosa que los hace decir cualquier cosa. Pero lo que importa, de lo que se conoció, es como jueces fiscales y miembros del Ejecutivo, más allá de la conducta de los privados, cometen toda una serie de delitos para tapar un viaje absolutamente injustificable en el que también cometieron delitos al aceptar el viaje sin pagarlo”, analizó Mena.

El domingo pasado, trascendieron presuntas conversaciones en un grupo de la aplicación de mensajería Telegram, conformado por jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un funcionario porteño, el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires y un empresario con pasado en la AFI, quienes intentaban coordinar una versión para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche y más una estadía en la estancia del magnate británico Joe Lewis.

Ante la consulta de sí las pruebas sobre un delito vienen de un presunto delito, como es el espionaje ilegal, lo otro se cae, Mena respondió: “Efectivamente. Desde el punto de vista penal, si esta prueba fuera ilegal no se podrá utilizar. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda ni comentar, ni escandalizarnos, respecto de lo que se conoce. Mucho menos, que se investigue. A mí no me consta el origen de esos chats. Ellos por momentos sostienen que son inventados, editados o confeccionados con intel artificial, que les alteraron los textos y la voz a las personas. Por otro lado, sugieren que hubo un hackeo, bueno, las dos cosas no pueden ser: o se inventó o se hackeó ”.

“Entiendo que algunos de los implicados ya hicieron la denuncia, me parece muy bien que se investigue. También puede ser que algún miembro del grupo haya favorecido eso. Para un hackeo suena bastante poco conocer un grupo de chat de uno de los participantes. Desconozco el origen de la filtración, que se investigue. Si fue espionaje ilegal, debe investigarse y sancionarse. Nadie puede hacerse el sonso frente a lo que se conoció, no son hombres privados, hablando de su vida personal”, sumó el viceministro.

Respecto del origen ilegal, Mena recordó: “Yo, personalmente, estuve 6 años procesado y embargado en la causa Memorando con Irán, que se reabrió con una escucha y un audio ilegal de una conversación de Héctor Timerman con el presidente de la Daia. No veo que nadie se haya escandalizado por eso y esa causa le costó la vida a Héctor Timerman. Le cortaron el tratamiento y murió de cáncer. Si nos vamos a escandalizar, escandalicémonos por todo”.

“ Yo pido una investigación profunda si violaron algún derecho de estas personas. No me voy a hacer el sonso frente al escándalo de cómo se manejan jueces fiscales. Mucho más grave es el viajecito, que tengo una sospecha respecto de ese viajecito de solo ver la planilla de pasajeros. Si de ese viaje participan los encargados de la persecución político judicial contra Cristina Kirchner: Mahiques padre hijo y Ercolini, que investigó la causa que se va a conocer la sentencia hoy a la tarde. Mahiques padre e hijo son padre y hermano del fiscal que investigó, Ignacio Mahiques”, recordó el funcionario nacional.

Tras los cuestionamientos a los magistrados, Mena fue consultado sobre si estaba legitimando las escuchas ilegales, a lo que respondió: “No legítimo. De ninguna manera. Si esto tuvo un origen ilegal que se investigue y se sancione severamente. Que quede bien claro. Esto de que se hicieron de un lado y del otro me hace mucho ruido. De un lado hay pruebas y constancias de lo que nosotros nos escandalizamos y cuestionamos que se investigue. Incluso protestamos y nos indignamos. Del otro lado, hay especulaciones. Eso de que ‘lo hicieron todos los gobiernos’ no me consta. Me queda claro que cuando Cristina conoció algunas cuestiones que estaban ocurriendo en el organismo de inteligencia, decidió intervenirlo, nombrarlo a Oscar Parrilli y a mí y despedir a toda esa gente. Fue en diciembre de 2014″.

Juan Grabois: “Parece una película”

Quien también se sumó al debate y lo vinculó directamente con la causa Vialidad, que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner, fue Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien consideró que parece “una película” lo que se filtró a través de un hackeo.

“Parece una película: el dueño de los medios, el espía, el juez, el funcionario y el millonario”, dijo en el arranque de una entrevista con Futurock el dirigente social y luego unió lo sucedido con la causa contra la vicepresidenta, cuyo fallo de primera instancia se conocerá esta tarde.

Sobre el fallo de la juicio Vialidad, dijo: “Está re cantado, Julián Ercolini fue el que instruyó la causa en primera instancia. El tipo estaba con el jefe de la Policía. Julián Ercolini es amigo de los enemigos de Cristina”.

“Es un partido con el árbitro comprado”, sumó sobre el caso Vialidad y agregó: “No tengo ningún sentimiento porque ya sé lo que va a pasar. Lo más probable es que estos jueces hagan lo que dicen sus mandantes y empleadores”.

“La cadena nacional estuvo bien, pero es importante que este muchacho [Julián Leunda, el asesor del Presidente] se vaya rápido de la Rosada porque si no, queda raro”, pidió Grabois.

También hablo sobre las internas dentro de la coalición de Gobierno y resumió: “Hoy el Frente de Todos es un cristal rajado por el acuerdo con el FMI. Cada tanto hablo con Cristina”.

El pedido de Alberto Fernández por cadena nacional

Tras conocerse el contenido de las conversaciones, el presidente Alberto Fernández anunció ayer que instruyó al Ministerio de Justicia para que “se investigue penalmente” el intercambio de chats y audios al hablar por cadena nacional.

El mandatario también le solicitó al Congreso que “avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación”, que desde hace cinco años es ejercido de forma interina por Eduardo Casal.

También informó que pedirá que se inicie un sumario ante la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura sobre los magistrados involucrados

El Presidente sostuvo que “por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas”, mientras que en otros “simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”.

