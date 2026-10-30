Juan Pablo “Pata” Medina reapareció en una asamblea y rechazó la intervención de la Uocra platense

El exsecretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, encabezó anoche una asamblea de su sector gremial para oponerse a la intervención de la regional del sindicato y posicionarse para volver a conducirla.

La asamblea en la que se presentó “Pata” Medina se realizó en el camping que la Uocra platense tiene en Almirante Brown y 26 Bis, en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada.

La Uocra de La Plata está intervenida desde que Medina fue detenido en 2017, en un expediente que encabezó el juez federal Luis Armella, que lo acusó de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión, y lo embargó por 200 millones de pesos. En 2021, Medina fue excarcelado. En 2022, tras iniciarse una causa contra funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal y agentes de inteligencia acusados de armar causas en su contra, fue sobreseído. No obstante, el mes pasado la Corte Suprema revocó el sobreseimiento.

Juan Pablo "Pata" Medina, a la derecha de la imagen, escucha a su hijo Puly Medina, en la asamblea del jueves por la noche

Según pudo saber LA NACION, el gremialista “Pata” Medina y su hijo Cristian “Puly” Medina buscan movilizar a su militancia para forzar el cese de la intervención (está a cargo de Oscar Rizzo). En los días previos al acto de este jueves, los seguidores de la facción de Medina realizaron asambleas en la planta de YPF en Ensenada (en la que hubo un paro), y en obras de esa localidad, de Berisso, de Magdalena y de Brandsen. “Pata y Puly conducción. Fuera intervención”, rezaban pasacalles con los que la agrupación de Medina convocó a la asamblea.

“Esta noche, nos convocó entender que hay una seccional intervenida de forma injusta”, afirmó Puly Medina en la asamblea. Luego, habló su padre, que agradeció a los presentes y dijo que le sugirieron “dar un paso al costado”. Subrayó que no lo hará porque su “alma y corazón están con los trabajadores”. En su discurso, apeló a menciones a figuras como Nelson Mandela y Luiz Inácio Lula da Silva, al que le agradeció su triunfo. “Aún tengo más ganas de luchar”, subrayó.

El afiche con el que Medina convocó a la asamblea

El acto en el camping de la Uocra platense estuvo custodiado por efectivos policiales, en alerta ante la posibilidad de incidentes. Fueron frecuentes los enfrentamientos entre el sector de Medina y el de Iván Tobar. Fuentes policiales calcularon la asistencia en unas 600 personas.