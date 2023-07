Juan Schiaretti: “Massa es la expresión clara del fracaso de este gobierno kirchnerista”

escuchar

El gobernador de Córdoba y precandidato a presidente, Juan Schiaretti, encapsula el triunfo de Daniel Passerini, su candidato en la capital de la provincia, en un fenómeno puramente cordobés. Sostiene que en las urnas cordobesas se reivindicó el modelo de gestión provincial y se distancia con énfasis del kirchnerismo, a pesar de las felicitaciones a Passerini de Sergio Massa, precandidato presidencial de Unión por la Patria.

En una entrevista con LA NACION, considera que Massa “es la expresión más clara del fracaso de este gobierno kirchnerista”. Además, subraya que la Argentina “necesita un gobierno de unidad nacional”, pero pide esperar los resultados de las elecciones nacionales para abordar ese tema.

–¿El resultado de la capital cordobesa tiene correlato nacional o es puramente cordobés?

–Los resultados de ayer en la ciudad de Córdoba marcan que el cordobés prioriza la gestión, el trabajo en equipo y apoyó a quienes le venimos cambiando la vida a los habitantes de la ciudad. La ciudad de Córdoba, desde 1999 hasta 2019, cuando fue electo Martín Llaryora, venía en decadencia. Ninguno de los intendentes que sucedieron a Rubén Américo Martí hizo progresar a la ciudad. Había decaído tanto que decían que el cargo de intendente era la silla eléctrica. Cuando lo eligen a Martín Llaryora, el trabajo conjunto con el gobierno provincial, más las acciones que él tomó para que la intendencia vuelva a manos de los vecinos, en vez de estar en manos del sindicato, como estuvo esos 20 años, permitió que la sociedad cambiara mucho. Nosotros nunca andamos cultivando la grieta, no andamos en la rosca política; nos ocupamos de gestionar y de resolver los temas de la gente. Somos normales, queremos producción, trabajo, que los empresarios inviertan en Córdoba, que generen más puestos de empleo. Respetamos las instituciones, la libertad de prensa. No espiamos a nadie, no perseguimos. Es la manera en que la sociedad puede trabajar de manera conjunta. Es el fuerte del modelo de gestión Córdoba y lo que pretendemos trasladar a la Nación con mi candidatura a presidente.

–Usted ha remarcado el perfil antikirchnerista de Córdoba, pero Massa elogió a Passerini. ¿Cómo toma ese halago? ¿Considera kirchnerista a Massa?

–El kirchnerismo salió séptimo en la elección a intendente de Córdoba, sacó menos de medio punto. No sé si lo dicen para intentar ocultar que salieron séptimos, como salieron sextos en la elección a gobernador. Tal vez lo digan para ocultar el fracaso absoluto que han tenido en Córdoba. Creo que el kirchnerismo colonizó al peronismo en la Argentina y que estamos ahora ante el final de ciclo. La prueba evidente del final de ciclo es que las provincias que votaron antes no dejaron que vayan los funcionarios nacionales del gobierno kirchnerista, que solo fueron después de que ganaran los gobernadores. Y algunos que quedaron vinculados al kirchnerismo, sobre todo en la franja central del país, están perdiendo elecciones. El único peronismo que nunca pudo colonizar el kirchnerismo es el peronismo cordobés, porque somos la expresión de un peronismo democrático, republicano, federal, y siempre defendimos a Córdoba. Massa es la expresión más clara del fracaso de este gobierno kirchnerista, porque él es el ministro de Economía que, cuando asumió hace un año, tenía una inflación del 65% y ahora está en 130%, un dólar que valía 240 pesos y ahora está entre 520 y 530 pesos. Fracasó como ministro de Economía, es la cara visible del fracaso de este gobierno kirchnerista. Y, además, aumentó la pobreza y la miseria.

"Creo que el kirchnerismo colonizó al peronismo en la Argentina y que estamos ahora ante el final de ciclo" Juan Schiaretti

–¿Qué le genera ver a Massa hoy en el kirchnerismo, después de haber compartido espacio con usted y [José Manuel] de la Sota?

–Lo tiene que explicar él, yo nunca me moví de la posición que tengo. Siempre fuimos los defensores del peronismo democrático, federal y republicano. Ellos tienen que explicar por qué se fueron y por qué volvieron al kirchnerismo.

Schiaretti le levanta la mano a Passerini, candidato del oficialismo provincial, al confirmarse la victoria del peronismo en la capital de Córdoba Sebastián Salguero

–Una expectativa suya era que los gobernadores se volcaran a respaldarlo. ¿Cómo los ve hoy?

–Tengo buena relación con los gobernadores, peronistas y no peronistas. Obviamente, muchos de ellos me llamaron para felicitarnos por el triunfo en la ciudad de Córdoba, como habían hecho también cuando ganamos las elecciones provinciales. No debo opinar por ellos, sí puedo decir que, cuando uno habla en privado, coincide la inmensa mayoría con lo que yo estoy expresando. No puedo decir quiénes, si lo van a hacer público o no, ni cómo van a enrolarse para la próxima elección presidencial.

–¿En qué punto se encuentra su campaña y qué balance hace del acercamiento frustrado a Horacio Rodríguez Larreta?

–Con [Florencio] Randazzo, somos la fórmula que expresa la cultura de la producción y el trabajo, de aquellos que se levantan todos los días para ir a trabajar y ganarse el pan. Somos los que expresamos el interior productivo, la necesidad de acabar con la grieta y ser un país normal. Y expresamos la capacidad de gestión. El país necesita un gobierno de unidad nacional, pero de eso solo podremos hablar después de que pase la primera vuelta. Hablarlo ahora, cuando somos varios precandidatos a presidente, no tiene mucho sentido ni es adecuado.

–¿Tiene diálogo actual con Larreta, o con sectores que no sean el kirchnerismo?

–Diálogo institucional tenemos con todos, es lo que corresponde. Tengo relación con muchos dirigentes de Cambiemos, como tengo con gobernadores y dirigentes peronistas. Si me preguntan si tengo diálogo político con el peronismo kirchnerista, no, no tengo; sí la relación institucional correcta que hay que tener con los distintos estamentos del Estado.

–¿Llaryora está quedando como líder en Córdoba?

– Sí, era uno de mis sueños que pudiéramos traspasarle el gobierno a una nueva generación de dirigentes que tuvieran la característica de ser serios, tener capacidad de gestión y dar certezas a los cordobeses. Eso era el sueño que yo tenía, y lo hemos logrado con Martín Llaryora como gobernador, y también con la vicegobernadora, Myrian Prunotto, porque logramos ampliar la coalición de gobierno. Y el intendente electo ayer tiene de viceintendente a quien era presidente de Pro, Javier Pretto, que también fue un intendente exitoso en el interior.ß