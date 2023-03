Juan Schiaretti: “Vamos hasta el final, tendremos candidato y estaremos en la segunda vuelta”

escuchar

La posibilidad de conformar una “tercera vía” por fuera de la grieta que protagonizan el Frente de Todos y Juntos por el Cambio es una esperanza más firme hoy que en 2019 para el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. En una entrevista con LA NACION realizada en el primer piso de la Casa de Córdoba en la ciudad de Buenos Aires, el mandatario cordobés evita lanzarse como candidato presidencial y considera que, primero, debe amalgamarse el espacio político. Cree que los gobernadores peronistas pueden sumarse a su sector y subraya que muchos desdoblaron sus elecciones para despegarse del lastre nacional. Según plantea, coinciden con él en que el kirchnerismo ingresó en su ocaso.

-¿Va a ser candidato a presidente?

- Nosotros estamos empeñados en construir un espacio que sea alternativo a la grieta, que exprese la producción y el trabajo, la convivencia y el respeto a las instituciones democráticas. Y vamos a ir hasta el final. Cuando sean las PASO, seguramente habrá varios dirigentes que competirán para ver quién es nuestro candidato. Me parece que, antes de definir quiénes van a ser los candidatos, hay que construir el espacio y hacer conocer las medidas que proponemos y el país que queremos. Lo que queremos es un país normal, que funcione con sentido común como funcionan casi todos los países del mundo. Construimos el espacio y, cuando sea la fecha de las PASO, ahí vemos quiénes van a competir. Ya hay muchos que dicen que quieren ser candidatos, pero la gente termina sin saber qué es lo que quieren para la Argentina.

-Sin embargo, hay dirigentes del peronismo que creen que primero debería encumbrarse un liderazgo claro en este espacio para, a partir de entonces, empezar a construir la campaña.

-Nuestro espacio no es solo del peronismo. También lo integra el Partido Socialista. Todas las otras fuerzas que quieran formar parte de este espacio antigrieta, de la producción y el trabajo, federal y de respeto a las instituciones hablan con nosotros. Las PASO, que no son la elección general, van a mostrar la potencia que tiene este espacio y permitirán que se incorporen quienes coincidan con nuestras propuestas.

El gobernador Juan Schiaretti, al abrir en febrero último el período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Córdoba Gobierno Córdoba

-En 2019 se intentó conformar un espacio “antigrieta”, una “tercera vía”, pero no prosperó.

-Lo que sucedió en 2019 no es algo que deba explicar yo. Estaba claro que yo no podía ser candidato a presidente porque a mí me habían elegido los cordobeses con el 58% de los votos. Yo no podía decir ‘Muchas gracias, me eligieron, pero por mi carrera política ahora me presento de candidato a presidente’. Eso no hubiera sido serio. Eso lo sabían todos los compañeros que conformaban el espacio. Yo impulsaba que se hiciera una PASO, como lo hago ahora. Lamentablemente, no hubo acuerdo y la experiencia se frustró. Pero, esta vez, vamos hasta el final. Vamos a hacer las PASO, a tener candidato y a estar en la segunda vuelta.

-Las PASO son en agosto, ¿No le está dando demasiado margen al resto de las fuerzas políticas?

-Yo voy a estar donde haga falta que esté, y eso lo saben todos los compañeros que están en el espacio. Pero adelantarse con una candidatura es poner el carro delante de los bueyes. Lamentablemente, quienes marcan la agenda política son los dos extremos de la grieta, que están en el Frente de Todos y en Cambiemos. Mientras esto continúe así, la inmensa mayoría de los que piensan igual que nosotros quedan sin expresión. Para que la Argentina se encamine a ser un país normal, que produce y trabaja, se necesita de un amplio consenso. A quienes pertenezcan a estos espacios expresados por los extremos de la grieta, les va a ser difícil salir de esa trampa. Yo hablo con dirigentes peronistas, radicales, con gente de Pro. Pensamos igual la inmensa mayoría. Hay que animarse a construir esta alternativa dejando de lado lo que nos deja pegados como engrudo a la grieta. Espero que esto lo perciban antes de junio, que es cuando se cierran las listas, los dirigentes que coinciden con nosotros.

-¿A qué gobernadores busca sumar?

- Hablo con casi todos los gobernadores peronistas, piensan lo mismo que yo. Muchos tienen elecciones adelantadas. Los tiempos en los cuales ellos van a decidir formar parte de una alternativa distinta para dejar atrás el kirchnerismo y para tener una Argentina federal en serio y normal, no los puedo decir yo. Si los gobernadores anticipan las elecciones es porque creen que la posible fórmula nacional encabezada por el kirchnerismo no los va a ayudar a ganar sus provincias, donde tienen buena imagen. La inmensa mayoría siente que esto es un fin de época, que esta colonización que el kirchnerismo hizo del peronismo tiene que llegar a su fin, porque, en definitiva, la Argentina tiene un PBI por habitante menor al de hace doce años. Y de estos doce años, ocho años gobernó el kirchnerismo, más allá de que reciten consignas progresistas.

-¿El Frente de Todos sigue siendo un espacio de contención para los gobernadores, o están huérfanos de liderazgo?

-Yo no debo interpretar cómo se siente cada gobernador. Sí debo decir que los gobernadores tienen muy buen concepto en sus provincias. No solo los del justicialismo. El tema es lo nacional, lo que el kirchnerismo colonizó fue el peronismo nacional. En el actual gobierno kirchnerista hay una permanente pelea entre los sectores duros del kirchnerismo con lo que expresa el Presidente. Si el kirchnerismo no puede manejar, entonces busca debilitar, esa es su historia permanente. No han hecho una buena gestión del país. Acá, el tema no es recitar consignas progresistas; el tema es hacer una gestión progresista que permita que cada vez haya menos pobres, más empleo, progreso y desarrollo.

-¿El kirchnerismo y Juntos por el Cambio son responsables por igual de la grieta?

-El kirchnerismo inventó la grieta, pero también Cambiemos entró en la grieta porque vio que esa era la mejor manera de ganar elecciones. Tal vez se gana una elección con la grieta, pero lo que consiguieron es que el país tenga un empate de debilidades. Si en estas elecciones a presidente se vuelve a imponer alguno de los extremos de la grieta, vamos a seguir en el empate de debilidades: nadie va a tener mayoría en el Congreso y, por lo tanto, las medidas que hay que tomar para dejar atrás la crisis se van a hacer más difíciles. Por eso nuestro planteo es que tenemos que generar una fuerza y espero que se animen a dar el salto los que pensamos igual. Cuando se profundiza la grieta la gente, con toda la razón, se decepciona de los políticos, y aparecen alternativas -que ni siquiera juzgo ideológicamente- que plantean la antipolítica y tienen predicamento. Pero esto es una responsabilidad de la dirigencia política, que se aleja de la gente, que vive peleando como perros y gatos, mientras a la gente no le alcanza la plata por la inflación y pasa dificultades.

-¿Cómo ve la interna del Frente de Todos? ¿No ser oficialista lo afecta en la forma de vincularse con el Gobierno?

-El Frente de Todos tiene dificultades internas evidentes. Nuestra relación institucional es correcta, con esta gestión y la anterior. Ahora, el gobierno de Córdoba no tiene nada que ver con el kirchnerismo, el peronismo de Córdoba nunca tuvo nada que ver con el kirchnerismo, nunca pudieron colonizarlo. Hubo un punto de ruptura, que fue la [resolución] 125. Nosotros estamos con los cordobeses, porque nunca vamos a avalar un mal impuesto como las retenciones agropecuarias, que no existen en ningún lugar del mundo.

-¿Hoy el Frente de todos puede seguir siendo imán para los gobernadores?

-Más allá de lo que crea yo, es lo que muestran las encuestas en cada provincia. No veo que en las encuestas en las provincias el Frente de Todos tenga una buena valoración. La inmensa mayoría de la sociedad no quiere ni Frente de Todos ni Juntos por el Cambio. Son los dos gobiernos que han fracasado, y la gente quiere que le solucionen los problemas. Nadie pide que con un golpe de magia esté todo arreglado, pero que vayamos en la dirección de arreglarlo. La gente ve que basta que uno diga blanco para que el otro diga negro. El que tiene el gobierno es siempre el mayor responsable de cuidar la concordia, pero vive actuando como barra brava.

-¿Usted cree que la tercera vía está más fértil hoy que en 2019?

-Sí, no tengo ninguna duda. Ya habían visto al kirchnerismo gobernar; vinieron diciendo que serían diferentes y es igual o peor. Y ya vieron el fracaso de Cambiemos, que por eso perdió las elecciones en 2019.

La política con el campo, un factor que separa a Schiaretti del kirchnerismo Gerardo Viercovich - LA NACION

-¿Y si surgiera un Sergio Massa candidato nacional? ¿Cómo ve su gestión ?

-No hablo de los funcionarios kirchneristas, hablo del Gobierno en su conjunto. El gobierno kirchnerista no está consiguiendo resolver los temas. La inflación vuela, ya estamos en el 102% anual. La economía tiene que ver con leyes de tipo matemático y con las expectativas. No hay posibilidades de que mejore la economía en la gestión kirchnerista. Yo hago votos por que la situación no estalle. Evitar el estallido es algo que queremos todos, pero no creo que evitar el estallido sea un mérito. El mérito es comenzar a arreglar la economía y tener un plan de estabilización en serio. La economía argentina, que viene en decadencia desde hace 40 años, tiene dos hilos conductores de las sucesivas crisis: el déficit fiscal y el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, la falta de dólares. Son las dos cosas que la Argentina tiene que encarar.

-¿Tiene un equipo económico que lo asesore para su eventual lanzamiento presidencial?

-Soy amigo de los economistas, tal vez porque me gané la vida como administrador de empresas. Sería injusto si dijera que hay un equipo que es el que más me expresa. Todos tienen su mérito. Charlo mucho con Roberto Lavagna, que fue un gran ministro de Economía, compartimos visiones. Pero creo que, en la Argentina, en economía la discusión es ideológica: o todo lo hace el Estado o el Estado debe desaparecer. Repito siempre una frase del canciller alemán Willy Brandt: “Tiene que haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”. La vida es equilibrio. Hay que eliminar los impuestos distorsivos, como las retenciones, hay que simplificar el sistema tributario.

-Rodríguez Larreta lanzó su candidatura con un discurso antigrieta. ¿Tiene alguna cercanía con él, o con gente de Juntos por el Cambio?

-Con Horacio Rodríguez Larreta hace tiempo que no hablo. Sí tengo contacto con muchos dirigentes de Pro, con muchos dirigentes del radicalismo y del peronismo que piensan lo mismo.

-Usted tuvo una relación fluida con Mauricio Macri durante el gobierno de Cambiemos. Algunos especulan con que, si se conforma la tercera vía, podría favorecer a Juntos por el Cambio en un posible ballotage con el Frente de Todos.

-Nosotros le dimos las condiciones de gobernabilidad al anterior gobierno votándole leyes que consideraba imprescindibles para desarrollar su programa, por más que no formáramos parte de su coalición. Y lo mismo hicimos con el actual gobierno, cuando comenzó. Lo que no podemos votar son leyes que perjudican a la sociedad. Aspiramos a estar nosotros en el ballotage, estamos trabajando para eso. No especulamos.

-Usted cuestiona el déficit fiscal. Sin embargo, los legisladores de Córdoba Federal apoyaron al oficialismo para aprobar la nueva moratoria previsional, que tendría un impacto de 0,4 puntos del PBI.

-El tema de la decadencia argentina ha generado que tengamos al menos dos generaciones que llegan a la edad jubilatoria sin tener los años de aportes. Si me preguntan si las sucesivas moratorias han dado respuesta a eso, que se tiene que atender, es una gran duda. Es un problema que la Argentina tiene que encarar y buscarle una solución definitiva.

-Córdoba tiene un índice importante de pobreza, cercana al 40%. Supera la media de los conglomerados urbanos más importantes. ¿Cómo se supera esto?

-Con trabajo. Un problema estructural se soluciona con producción y empleo. Para eso, hay que tomar medidas para que el empleo pueda ser en blanco. También hay que encontrar mecanismos para que esa enorme cantidad de compatriotas que viven del subsidio puedan adquirir formación e incorporarse a los mecanismos de trabajo sin perder los ingresos que tienen. En Córdoba tenemos programas sociales provinciales en los que hay un millón y medio de beneficiarios, sin intermediarios.

- ¿Hay que hacer medidas de shock en materia del plan de estabilización?

- Hay un hecho rector que es el equilibrio fiscal. Sin equilibrio fiscal, no va a haber plan de estabilización que dure.