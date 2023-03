Mendoza le otorgó millones a un empresario procesado y embargado en la “causa Cuadernos”

escuchar

Está procesado y embargado por lavar fortunas para el secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz . Pero aún así, una provincia le pagará $590 millones. Se llama Gustavo Dorf y el gobernador mendocino Rodolfo Suarez acaba de comprarle casi 6000 chalecos antibalas de Armoring Systems, una de las firmas que Muñoz utilizó para enjuagar dinero criminal.

El Estado mendocino le adjudicó ese contrato a Dorf a pesar de los reclamos de un legislador opositor, cuyas alertas fueron desoídas de manera sistemática. Así, el empresario que se encamina a afrontar un juicio oral deberá entregarles sus equipos de protección personal a policías y agentes penitenciarios de esa provincia.

La decisión se publicó días atrás en el Boletín Oficial, cuando se difundió el decreto 254 que adjudicó la compra de 5915 chalecos a un costo de 604 dólares cada uno a Armoring Systems, una empresa que también quedó bajo la lupa de las autoridades estadounidenses por sospechas de lavado de activos, según reveló LA NACION en 2019.

En los considerandos del decreto, el gobierno mendocino fundamentó que escogió a Armoring Systems por el precio de sus chalecos antibalas, que sostuvo que sería más bajo que el que obtuvieron otras provincias, como la de Córdoba y San Juan y la ciudad de Buenos Aires, al comprar los mismos o similares productos: 653, 696 y 781 dólares, respectivamente.

Socio comercial de Muñoz, según confirmaron la viuda y el contador del fallecido secretario y valijero de los Kirchner, Dorf diversificó sus alianzas y contactos políticos . También tejió vínculos en la otra orilla de la grieta, y solía presentarse entre funcionarios del PRO y radicales como el “compadre” de Daniel Angelici, quien lo desmintió airado cada vez que LA NACION le consultó sobre ese vínculo.

“La relación es a través de su exesposa y mi mujer, que son íntimas amigas y comadres. Por eso alguna vez vacacionamos juntos, pero luego ellos se separaron y dejé de verlo”, indicó Angelici a este diario, por ejemplo, en 2019. “Nunca tuve una relación de amistad con él ni hago lobby por él ante nadie. Lo veo muy de vez en cuando y sí le he enviado mi camioneta para que la blinde. Pero si está invocando mi nombre, no es el único”.

Pero si Angelici lo niega, los rivales de Dorf en el pequeñísimo mundo de los chalecos antibalas los pegotean. Entre ellos, uno de sus mayores rivales, Fernando Andújar. Los acusó en los tribunales federales a ambos y al entonces ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, de haberle tendido una trampa. “Me recontra fundieron mal y me hicieron varias jugadas sucias. Ritondo, Angelici y Dorf. Y quedé en la lona. Póngalo porque lo declaré ante la Justicia”, dijo Andújar de viaje por Arabia Saudita a LA NACION, en enero de 2022.

Andújar cobró notoriedad pública cuando María Eugenia Vidal gobernaba la provincia de Buenos Aires y Ritondo era su ministro de Seguridad. Proveyó supuestos chalecos de nivel superior de protección RB3 con etiquetas de producción del año 2017 que ocultaban, debajo, otras etiquetas que detallaban que esos equipos eran, en realidad, del nivel inferior RB2 y producidos en 2008 .

“Fue la equivocación más grande de mi vida”, admitió Andújar a LA NACION. “Accedí a un pedido urgente del Ministerio de Seguridad bonaerense cuando debí decirles que me esperaran quince días más. Pisé el palito y Ritondo aprovechó para meterme una denuncia penal que todavía está dando vueltas. Pero estoy esperando que me citen a declarar para prenderlos fuego a todos”, prometió.

Nuevos negocios

Todo eso pareció quedar atrás para Andújar. Se mueve ahora con una nueva empresa, Tecnología Antibalas SA, con la que ganó otra licitación, por $5172 millones, con el Ministerio de Seguridad de la Nación, a pesar de los reclamos y una denuncia penal por supuesta violación de patentes de otra firma rival, Cuppari, que arrastra sus propios cortocircuitos con la provincia de Santa Fe y con el Estado nacional por las provisiones de sus chalecos.

El abanico de problemas con los proveedores no se agota allí. Porque Fabricaciones Militares también acumula una larga ristra de problemas. En particular, con la calidad de sus chalecos que en repetidas ocasiones no superaron las pruebas de laboratorio. Es decir, que no detuvieron las balas que debían detener, según constató Laboratorio de Armamentos de la Facultad de Ingeniería del Ejército.

Marcelo Romado, legislador mendocino del partido Protectora Twitter

Tras registrar problemas con sus chalecos para las policías bonaerense y metropolitana, Fabricaciones Militares se encamina ahora a quedarse, por vía de excepción, con un contrato con la provincia de Santa Fe. Abarca 5500 chalecos por un total de US$4,1 millones que debía proveer la firma Cuppari, pero el contrato debió revertirse por su supuesto incumplimiento.

Mendoza, en tanto, le da motivos para celebrar a Dorf, quien se encuentra procesado y con su empresa embargada por $400 millones, decisión que confirmó la Cámara Federal porteña. Así lo alertó al gobierno provincial el legislador Marcelo Romano, repetidas veces. “Ahora, el gobierno de Mendoza cerró con Armoring Systems, toda una pinturita”, lamentó. “Casi 4 millones de dólares”.

Pero desde el gobierno provincial rechazaron las objeciones de Romano y defendieron la orden de compra. “Estamos al tanto de quién es el empresario, pero otra cosa es la empresa, que no registra conflictos y que, por tanto, no puede ser bloqueada” , indicó un vocero del gobernador Suárez. “Sus chalecos ya superaron la evaluación técnica de la Policía y el Servicio Penitenciario mendocinos, que son los que los usarán, y ahora atraviesa el período de homologación por la Anmac”. Es decir, la Agencia Nacional de Materiales Controlados.