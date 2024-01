escuchar

El diputado nacional de Unión por la Patria Leandro Santoro fue uno de los invitados al programa Almorzando con Juana de Juana Viale y allí ambos mantuvieron un cruce, con chicanas, respecto al pasado del excandidato a jefe porteño como afiliado de la Unión Cívica Radical.

En un momento del almuerzo, Juana propuso un cambio “radical” de tema en la conversación que mantenía con la judoca Paula “Peque” Pareto. Lo miró a Santoro y señaló: “Exradical”. El diputado respondió entre risas: “No me pelees”.

“Hay que abandonar el radicalismo para convertirse al kirchnerismo”, le replicó la conductora, nieta de Mirtha Legrand. Sin embargo, Santoro evitó polemizar y explicó cómo fue su salida de la UCR y por qué: “Tuve una cosa que me reconocen todos los radicales: Yo me fui. No me llevé la banca”.

Ante esto, Viale decidió dar un paso más y le preguntó: “ ¿Qué pensaría [Raúl[ Alfonsín de vos? ”. “ Estaría orgulloso ”, la interrumpió el legislador nacional que participó en el debate de comisiones del proyecto de ley ómnibus del Gobierno.

“Son mis convicciones, lo que dije toda la vida”, justificó y recordó: “Aparte el radicalismo en 2013 tomó la decisión de irse con Macri y abandonar sus principios históricos [...] Fue en la convención de Gualeguaychú”. Sin embargo, la mencionada convención radical ocurrió en 2015 cuando se impuso la postura de Ernesto Sanz y se determinó una alianza con Pro y Coalición Cívica de Elisa Carrió para crear la coalición Cambiemos y quiénes competirían en las PASO.

Viale le señaló que lo que hizo se podría interpretar como cambiar de club de fútbol o irse a las antípodas de pensamientos. Santoro negó que esto fuera así y argumentó que la política no es como el fútbol y que no fue el único en renunciar a la UCR. Mencionó los casos de Leopoldo Moreau, Sergio Palazzo y Ricardo Alfonsín, el hijo del expresidente.

“Es un error de la política argentina suponer que todo es futbolístico. Yo a la gente nunca le mentí, no es que me hice peronista. Tuve la suerte de haber sido adoptado por el peronismo sin tener que revestir mi identidad”, conjeturó quien fuera el candidato del PJ en las últimas elecciones porteñas.

Asimismo, enfatizó que fue funcionario del oficialismo en la gestión de Cristina Kirchner en 2014, pero cuando ya no estaba en el radicalismo y destacó: “Vos militaste toda la vida en el radicalismo con un proyecto socialdemócrata y no pueden terminar siendo cómplices de esto que pasa con Milei. Que me disculpe la gente... Son mis convicciones”.

