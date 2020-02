Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de febrero de 2020 • 13:57

El diputado nacional y futuro embajador en Brasil, Daniel Scioli justificó su polémica presencia en el recinto de la Cámara de Diputados, que facilitó al oficialismo el quórum necesario para celebrar la sesión en la cual buscará, en un trámite exprés, eliminar las jubilaciones de privilegio.

Esta tarde, Juntos por el Cambio denunció anomalías en la conformación del quórum y se retiró de la sesión. El jefe del interbloque, Mario Negri, denunció que el quórum "era inválido por la presencia de un diputado que es parte del Poder Ejecutivo" y anunció que "presentará una demanda en la justicia para declarar invalida la sesión".

Scioli aseguró que aún no presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados e informó que su designación como embajador de Brasil aún no fue formalizada.

"Como lo he manifestado a las autoridades de mi bloque y a la presidencia de la Cámara, desde el 3 de marzo me hago formalmente cargo de la Embajada. Esto no ha sido publicado en el Boletín Oficial y no ha salido todavía el decreto presidencial", dijo Scioli.

"Hasta que haya aceptación de su renuncia, sigue siendo diputado, y este cuerpo no ha tratado la renuncia del diputado Scioli", dijo, por su parte, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, al intentar calmar las críticas de la oposición.

Minutos después, en diálogo con el canal C5N, Scioli agregó: "La oficialización como embajador tiene todo un trámite administrativo. Esta mañana me tuve que someter a un examen médico, parte de los trámites que son obligación en Cancillería".

"Hasta que esto llega a la firma y consideración del Presidente y desde que él firma el decreto y se publica, recién ahí estoy formalmente designado como Embajador. Está previsto que asuma el 3 de marzo", agregó.

En informó: "El 2 de marzo se presenta mi renuncia, como lo transmití a la autoridades de la Cámara. Era mi voluntad cumplir mi responsabilidad como diputado, hasta que esté formalizada mi designación como embajador y que esté publicada en el Boletín Oficial".

Luego le respondió a Negri: "El diputado Negri dijo que ya estuve en Brasil trabajando. Y es cierto, empecé a trabajar dada la delicada situación que atraviesa nuestra industria, con la necesidad de exportar y armonizar el vínculo con Brasil", agregó.

Y defendió al diputado Massa de los cuestionamientos: "La actitud del Presidente de la Cámara ha sido intachable, se formó el quórum y empezó la sesión".