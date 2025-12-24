Las causas que sobrevuelan el universo AFA y que inquietan a la cúpula del fútbol

Desde la Asociación del Futbol Argentino (AFA) se desprende el hilo de una compleja madeja de causas judiciales que, con distinto nivel de intensidad, investigan su actividad, sus vínculos y a sus autoridades.

Algunas apuntan contra los movimientos de Sur Finanzas, la financiera ligada a la entidad deportiva y al mundo del futbol en general; otras revisan la actividad impositiva del organismo y otras apuntan directamente contra su conducción: sospechan que el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino podrían ser los verdaderos dueños de un amplio muestrario de bienes suntuosos y una quinta en Pilar, igual de lujosa.

La financiera

Uno de los expedientes con mayor dinamismo es el que revisa las operaciones de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo ligada a Tapia, que experimentó un crecimiento meteórico desde su nacimiento, en Adrogué, cuatros años atrás.

La causa tramita en el juzgado de Luis Armella, en Lomas de Zamora, y cuenta con el impulso de la fiscal Cecilia Incardona. Investiga presuntas irregularidades en una red de movimientos financieros que une a la firma con la AFA y una gran cantidad de clubes de futbol. Se inició con una denuncia que señalaba un préstamo al club Banfield, pero cobró otra fisonomía con una presentación de la Dirección General Impositiva (DGI).

Allanamiento en las oficinas de la calle Paraná 861 en el marco de la denuncia contra Sur Finanzas y la ruta del dinero AFA Ricardo Pristupluk

El último avance se dio este martes. El juez Armella procesó a la tesorera de la firma, Micaela Sánchez, que fue atrapada por la Policía in fraganti en un galpón de Turdera, algunos días después de que estallara el caso con la primera tanda de allanamientos.

Un llamado anónimo alertó a la fiscalía de movimientos sospechosos en el lugar y cuando la Policía llegó la encontró a ella moviendo cajas con documentación de la firma. Tenía, además, cinco celulares escondidos en el asiento de una camioneta.

Casa de al lado de ¨Sur Finanzas¨ los vecinos comentan que la propiedad también es de la misma firma. Sede central de la financiera ligada al “Chiqui” Tapia y el club Banfield Camila Godoy

La mujer fue procesada por encubrimiento, porque, pese a que es excarcelable, el juez consideró que “existen riesgos procesales” en la investigación y ordenó que quedara bajo prisión preventiva y domiciliaria.

El episodio que derivó en su procesamiento fue apenas uno de los más de 70 procedimientos que tuvo esta causa. Hubo allanamientos en sedes deportivas y administrativas de 18 clubes de futbol, como San Lorenzo, Racing, Independiente y Barracas Central, entre otros; en las oficinas centrales de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y en una serie de domicilios ligados a Vallejo y su financiera.

Disputa

En paralelo, existe otra causa contra la financiera de Vallejo que también tramita en Lomas de Zamora y también revisa las operaciones de la firma.

Por estos momentos está alcanzada por una controversia en torno a la competencia, que deberá resolver la Cámara Federal de la Plata.

El expediente se inició con una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) e investiga operaciones presuntamente irregulares de la firma. Quedó radicada en el juzgado de Federico Villena.

La fiscal Incardona también impulsó el caso, pero luego dijo que había sido sorteado por error y que no le correspondía a Villena, sino a Armella, que llevaba una causa anterior, conexa y más avanzada.

Cecilia Incardona Fiscales.gob.ar

El juez Villena dijo que la fiscal buscaba apropiarse de la causa y le envió un escrito al procurador Eduardo Casal. El jefe de todos los fiscales le contestó que denunciara a la fiscal si consideraba que había cometido un delito.

La quinta

Otra causa que avanzó con allanamientos y medidas varias es la que investiga la fastuosa quinta en Pilar, que cuenta con helipuerto y un haras de caballo. En los papeles, es propiedad de un monotributista y una jubilada, pero la sospecha que funda el caso es que podría pertenecer a los altos mandos de la AFA.

En un comienzo, la causa estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien avanzó con una gran cantidad de medidas. Por decisión de la Cámara Federal y luego de que el propio Rafecas se declarara incompetente pasó al fuero Penal Económico, quedando en manos del juez Marcelo Aguinsky.

Allanamiento en la quinta del Chiqui Tapia en Pilar Ricardo Pristupluk

En el allanamiento a la mansión ordenado por Rafecas, la Policía encontró, además de una costosa colección de autos -algunos de altísima gama-, un bolso con el nombre del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y una placa homenaje con su nombre, con la que el club Barracas Central, ligado a Claudio “Chiqui” Tapia, saludaba a Toviggino.

Elecciones en AFA: MASIVO APOYO DEL FÚTBOL DEL INTERIOR A LA CANDIDATURA DE CLAUDIO TAPIA Todas los entes que integran el Consejo Federal, enviaron varias cartas de ratificación a la gestión Tapia-Toviggino que va en busca de la reelección hasta 2028. x.com/ascensointerior

La Justicia analiza si los dueños formales tanto de la la quinta como de la colección de autos -Luciano Pantano y Ana Conte-, son, en realidad, prestanombres que integran un esquema de lavado y encubrimiento.

Los otros expedientes

En paralelo, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante tiene a su cargo otra causa que mira a la AFA, iniciada también por denuncias de la DGI y la ARCA.

La agencia de recaudación dijo que hubo una retención de aportes por parte de la AFA. Habló de una presunta evasión, por más de 11.759.643.331 de pesos, por el período de marzo a mayo de 2024 y de julio de ese año a julio de 2025. Antes ya había denunciado otra supuesta retención de 7.593.903.512 de pesos.

Además, existe otro expediente en el juzgado federal de María Servini que investiga a la financiera Sur Finanzas como parte de una operatoria con el dólar blue, cuando regía el cepo cambiario, de no menos deUS$1400 millones y que vincula a nueve bancos, 90 casas de cambio y unas 200 personas. Interviene el fiscal Carlos Stornelli.