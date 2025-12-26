LA NACION
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

El presidente Javier Milei
El presidente Javier Milei

El Gobierno volverá a enviar al Congreso un proyecto con cambios en la Ley de Salud Mental

Cecilia Devanna

El gobierno nacional enviará en el próximo período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, que comienza el 1° de marzo, el proyecto para cambiar de la Ley de Salud Mental que actualmente está vigente en el país.

Así lo supo LA NACION de fuentes del Poder Ejecutivo que explicaron que se trata de una decisión que se vino trabajando y contempla tanto reclamos de familiares de pacientes como profesionales y de las fuerzas de seguridad.

El ministro de Salud, Mario Lugones, sale de una reunión de Gabinete
El ministro de Salud, Mario Lugones, sale de una reunión de Gabinete

Reforma laboral: la baja de impuestos tendría un costo fiscal de 0,8% del PBI, pero el Gobierno no detalla cómo lo va a financiar

Laura Serra

La oposición y las provincias ya encendieron las luces de alarma. El proyecto de “modernización laboral” que envió el Poder Ejecutivo al Senado incluye una serie de rebajas impositivas que, según sus estimaciones, tendrán un costo fiscal del 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI) –unos US$ 5500 millones anuales- y, por tratarse de impuestos coparticipables, serán recursos que dejarán de percibir las provincias si la iniciativa, así planteada, se convierte en ley.

El impacto fiscal del 0,8% del PBI que significará esta merma en la recaudación implica nada menos que la mitad del superávit fiscal previsto en el proyecto de presupuesto 2026 (1,5% del PBI) advierte la oposición.

Atauche, Bullrich y Cordero evitaron dar detalles preciso del costo fiscal que tendría la reforma laboral de Milei
Atauche, Bullrich y Cordero evitaron dar detalles preciso del costo fiscal que tendría la reforma laboral de Milei

Patricia Bullrich se juega una apuesta a todo o nada para sancionar el Presupuesto en una sesión con final abierto

Gustavo Ybarra

Sin demasiado margen para el error, el oficialismo buscará sancionar en el Senado, en una sesión atípica prevista para el día después de Navidad, el proyecto de ley de Presupuesto 2026, una herramienta que hasta el momento el Gobierno de Javier Milei venía despreciando, pero que en esta oportunidad necesita para mostrar a los mercados y, sobre todo, negociar con el Fondo Monetario Internacional los pagos de la deuda que vencen el mes próximo.

La sesión está convocada para las 12 de este viernes y el temario incluye, también, el proyecto de ley denominado de Inocencia Fiscal, que relaja el concepto del delito de evasión fiscal y facilita el blanqueo de dólares ocultados fuera del sistema financiero. Por eso, también se lo conoce como el proyecto de los “dólares bajo el colchón”.

