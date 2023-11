escuchar

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UP), Agustín Rossi, respondió este sábado al gobernador cordobés, Juan Schiaretti, a raíz del rechazo que este último manifestó respecto del juicio político que impulsa el oficialismo contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En declaraciones radiales, el compañero de fórmula de Sergio Massa acusó al mandatario y excandidato a jefe de Estado de priorizar su “posicionamiento electoral nacional” en desmedro de “la defensa de los intereses de los cordobeses”.

Las declaraciones de Rossi llegaron un día después de que Schiaretti -en medio de la disputa por sus votantes que se da entre el candidato a presidente de UP y el líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, con miras al balotaje- hiciera una publicación en la red social X donde sostuvo: “Una vez más quiero hacer público mi categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa”. Y tras ello añadió: “A los 40 años de democracia, también la fortalecemos con más República, respetando la división de poderes. Si queremos un país normal empecemos por dejar de lado actitudes feudales que atropellan las instituciones”.

Una vez más quiero hacer público mi categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa.

A los #40AñosDeDemocracia, también la fortalecemos con más República, respetando la división de poderes.

Si… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) November 3, 2023

Consultado al respecto y sobre la posibilidad de que Schiaretti apoye a UP en las próximas elecciones, el compañero de fórmula del ministro de Economía dijo en radio Mitre: “Bueno, habrá que ver qué definición toma el gobernador de Córdoba. El juicio político es una herramienta constitucional que se llevó a cabo en el marco de la comisión de juicio político, cumpliendo todas las normativas y todos los reglamentos. Me parece que además hace tres o cuatro meses que conocemos la opinión del gobernador de la provincia de Córdoba, que estaba en desacuerdo con esa decisión”.

A continuación, afirmó que el mandatario “tiene todo el derecho” a estar en desacuerdo con la medida, pero replicó: “Por más que en realidad lo que impulsó el juicio político a los miembros de la Corte fue una decisión de fuerte sentido federal, porque se impulsó el juicio político a partir de que la Corte falla a favor de la ciudad autónoma de Buenos Aires, perjudicando al resto de las provincias argentinas. Pero bueno, seguramente esa posición del gobernador de Córdoba estará motivada por su posicionamiento electoral nacional y no por la defensa de los intereses de los cordobeses, porque la realidad es que si se otorga más dinero a la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay menos dinero para las provincias argentinas, incluida Córdoba”.

Ida y vuelta con Villarruel

En el marco de la entrevista, Rossi también habló sobre el debate de vicepresidentes que protagonizará la próxima semana con la compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel, y le respondió a esta última luego de que más temprano, también en Mitre, se expresara en desacuerdo con su rol como funcionario.

Cuando le preguntaron a Villaruel si votaría como ganador del debate del miércoles a Rossi o a ella misma, contestó: “Voto a Victoria Villarruel, jamás podría votar a Rossi. No puedo votarlo a Rossi. No me gusta como funcionario. En otras circunstancias, con otro tipo de funcionarios podría tener alguna divergencia o ser un poco más contemplativa, pero en este caso la verdad voy derecho a Victoria Villaruel”.

Frente a tales declaraciones, el jefe de Gabinete expresó: “Bueno, es un halago viniendo de ella. La verdad es que si a Villarruel no le gusta nada de mí, me califica positivamente. No tengo otra cosa para decir, digamos... Es una descalificación. Si Villarruel me ha elegido a mí como enemigo, bueno, me reconforta conmigo mismo”.

Consultado acerca de cómo se prepara para la contienda, analizó: “Siempre que me tocan situaciones de estas -cuando fui candidato a las provincias o para el primer debate y a este-, uno se prepara, repasa conceptos, fortalece los temas... Y fundamentalmente eso. A mi criterio no hay mucho más ciencia que eso”.

LA NACION