Frente al balotaje del 19 de noviembre, la regla oficial en la Iglesia es la neutralidad. Así lo hicieron saber voceros de la Conferencia Episcopal Argentina, al distanciarse de las expresiones del padre José María “Pepe” Di Paola y de otros sacerdotes que trabajan en villas y barrios populares y llamaron a no votar por Javier Milei (La Libertad Avanza). Ese posicionamiento, que en la práctica configura un respaldo a Sergio Massa (Unión por la Patria), generó malestar puertas adentro de los muros eclesiásticos y motivó una aclaración, que sin embargo no llegó por la vía oficial.

“Son declaraciones a título personal. La Iglesia nunca le va a decir a la feligresía por quién votar o por quién no hacerlo”, explicaron fuentes cercanas a la conducción episcopal, que encabeza el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea. El hecho de que el pronunciamiento no llevara el sello oficial podría conducir a interpretar, a su vez, que la aclaración también englobaba posiciones individuales.

De todos modos, se percibió un claro malestar en distintas voces de la Iglesia. El obispo de la diócesis cordobesa de San Francisco, monseñor Sergio Buenanueva, dijo en una reflexión pastoral que “ni el Papa, ni tu obispo, tu párroco o tu cura amigo pueden decirte a quién votar”. El camino, dijo, es ofrecer “principios, criterios y enseñanzas que ayuden a cada uno a tomar una decisión prudencial”.

Hay en la Iglesia, sin embargo. otras posiciones, como la del obispo de Formosa, monseñor José Vicente Conejero, quien frente al balotaje consideró que “el voto en blanco es una opción válida cuando hay que elegir al menos malo” y no conforma ninguna de los dos candidatos.

Otras fuentes eclesiásticas consultadas por LA NACION explicaron que una directiva de la Congregación para el Clero, el organismo responsable de supervisar en la Santa Sede los asuntos relativos a la tarea de los sacerdotes (hoy Dicasterio para el Clero), estableció en enero de 2013 que los curas deben “renunciar a empeñarse en formas de política activa, sobre todo cuando es partidista, como sucede casi inevitablemente, para seguir siendo el hombre de todos en clave de fraternidad espiritual. Todo fiel debe poder siempre acudir al sacerdote, sin sentirse excluido por ninguna razón”.

La misa de desagravio al Papa, celebrada en septie,bre por los curas de villas y barrios populares Lara Sartor/Télam

Aplicada esta directiva al caso argentino, voces del Episcopado local entienden que se debe acentuar la pluralidad y evitar caer en prácticas de clericalismo.

“La gente vota con su libertad y su conciencia. Uno tiene claro que no es conveniente votar a un político que robe, que mienta y existan pruebas de que se favoreció con la corrupción. Pero un sacerdote es el padre de todos y no puede presionar con su opción política. Nuestra misión es trata de iluminar las conciencias. En su momento no se dijo que era imposible votar al candidato Alberto Fernández, que había dicho públicamente que iba a trabajar por la ley del aborto”, confió un sacerdote a LA NACION.

En vísperas de la primera vuelta electoral, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, pidió a los votantes “no dejar el Evangelio en la puerta del cuarto oscuro”, una reflexión compartida por varios obispos y orientada a evaluar las propuestas con responsabilidad y fidelidad al compromiso cristiano, en el caso de los católicos.

Los ataques a Francisco

Más allá de los agravios deMilei frente a la máxima autoridad de la Iglesia, ratificadas en la entrevista que el líder libertario mantuvo con el periodista norteamericano Tucker Carlson, los curas de las villas rechazan las posturas de Milei que amenazan con minimizar la presencia del Estado en los barrios vulnerables y su concepción de que la “justicia social es una mierda”. Los curas ratificarán su adhesión al Papa e insistirán en su pedido para que Francisco visite la Argentina en 2023, durante un festival popular que realizarán el viernes próximo, a las 11, en Ciudad Evita.

Ya en septiembre, después de las PASO, los curas de las villas y barrios populares oficiaron una misa de desagravio por los agravios a Francisco.

La contundente negativa a una eventual presidencia del líder de La Libertad Avanza, uno de cuyos principales referentes propuso suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras persista “el totalitarismo” de Francisco, está extendida en el clero que convive con las poblaciones más vulnerables.

Una de las voces más radicalizadas es la del padre Francisco “Paco” Olveira, quien llamó directamente a votar por Massa. Referente del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, que respalda abiertamente los postulados del kirchnerismo, sostuvo: “En estos momentos no puede haber medias tintas. Que un radical que cree en la democracia lo vote a Massa no significa que se haga del Frente Renovador. Del otro lado tenés gente que reivindica la dictadura”.