Juicio Cuadernos de las coimas: el jefe de la custodia de Cristina Kirchner negó haber visto movimientos de bolsos

El histórico jefe de la custodia de Cristina Kirchner, Diego Carbone, negó haber visto movimientos de bolsos en los aviones presidenciales al declarar hoy como testigo en el juicio por los Cuadernos de las Coimas.

Su testimonio fue solicitado por la defensa del exfuncionario Daniel Álvarez, que le preguntó puntualmente si lo había visto cargar bolsos. “Ni a él ni a ningún otro secretario”, afirmó Carbone.

La acusación, basada en testimonios de exfuncionarios y empresarios arrepentidos y en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, sostiene que la expresidenta estaba a la cabeza de un sistema de coimas y que la recaudación tenía un circuito que pasaba por su departamento en Recoleta y era luego trasladado a Santa Cruz.

Carbone, abajo a la derecha

Carbone dio detalles de los viajes, de las cápsulas de seguridad que rodeaban los traslados de los exmandatarios y del modo en que llegó a estar a cargo de la protección de la expresidenta. “Jamás dejé de darle seguridad a la familia de la expresidenta”, afirmó.

“Yo soy profesional. Puedo ser jefe de seguridad de Lilita Carrió, Macri, no me importa la política, la amistad, ni nada. Soy un profesional de la seguridad”, dijo en el juicio.

En este tramo del debate, por el estrado desfilan los testigos solicitados por las defensas de los imputados, que son más de 80, entre empresarios, exfuncionarios y otros actores involucrados en la trama.

En la audiencia declaró también la abogada y actriz Nicole González, quien volvió a poner sobre la mesa un episodio vinculado con Fabián Gutiérrez, uno de los arrepentidos de la causa Cuadernos, que fue asesinado en 2020 en El Calafate.

En su declaración, la mujer sostuvo que el exsecretario de Cristina Kirchner le había confiado cuestiones personales sobre su orientación sexual y que estaba siendo amenazado con la difusión de grabaciones íntimas.

Fue en 2019, cuando González, que había alcanzado cierta popularidad bajo el apodo de “la Rubia Peronista”, ofrecía un espectáculo llamado “Gorilas abstenerse”, de fuerte impronta peronista.

Durante una presentación en El Calafate, una de las personas que la asistía le advirtió que en la segunda fila se encontraba Gutiérrez, quien ya había declarado como arrepentido en la causa de los Cuadernos.

Tras el show, cuando Gutiérrez se acercó a saludarla, ella lo increpó. “¿Qué carajo haces acá? Sos parte de una causa armada”, le espetó la mujer.

Según el relato que González brindó hoy ante el tribunal, Gutiérrez le confió entonces que era homosexual y que lo estaban amenazando con difundir grabaciones en las que aparecía manteniendo relaciones sexuales con hombres en hoteles.

Nicole González, en el juicio

González, que es una mujer transgénero, empatizó con él y se terminó sacando una foto.

La publicó en redes sociales luego de que el exsecretario Gutiérrez apareciera asesinado y enterrado en un predio en El Calafate a veinte cuadras de su casa, con lesiones y signos de estrangulamiento.

Por el asesinato, fueron condenados a prisión perpetua tres hombres que habrían ido a su casa con la intención de robarle dinero que, creían, Gutiérrez tenía de la corrupción.

Al declarar como arrepentido en la causa Cuadernos, Gutiérrez reveló aspectos logísticos sobre el traslado de bolsos al sur en los aviones presidenciales, una operatoria, afirmó, a cargo del exsecretario Daniel Muñoz. Aunque dijo no saber qué contenían, afirmó que había una percepción compartida de que las valijas llevaban la “recaudación”.

“En esa casa yo no vi bóvedas, pero existía un lugar bajando la escalera donde había una puerta placa color blanca, cerrada, donde siempre decíamos los secretarios que ahí estaba la historia, en relación al lugar donde se guardaban los bultos”, dijo también Gutiérrez en su declaración de septiembre de 2018.