Juicio de los Cuadernos: se leyó la acusación de la UIF y se expusieron detalles que dieron los arrepentidos

“En la segunda o tercera reunión con [Ernesto] Clarens, también en las oficinas de él, a las cuales concurrí solo, éste me dice que para poder cobrar debíamos devolver el 3% de todo lo que se nos pagara, sí o sí”.

Los dichos son del empresario Gabriel Pedro Losi, acusado en la causa de los cuadernos de las coimas de haber realizado al menos siete pagos indebidos a funcionarios del kirchnerismo. Forman parte de su declaración como arrepentido, leída hoy en una nueva audiencia, en la que se expuso gran parte del requerimiento de elevación a juicio de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa conocida como “La Camarita”.

En el acuerdo de colaboración que trabó con la fiscalía, el empresario Losi dijo haber realizado los pagos de forma presencial, en las oficinas del financista Clarens, quien oficiaba de intermediario entre parte del empresariado y los Kirchner.

“Clarens refería tener un vínculo directo con Néstor Kirchner. Él hablaba más de él que de Cristina. Se refería a Néstor como ‘el Furia’, que era un calentón”, contó Losi en el tramo leído este jueves. El empresario agregó no tener registro de los pagos, por “obvias razones”.

Otros testimonios, uno de ellos repasados en esta audiencia del juicio, refieren que, tras la muerte del expresidente, en 2010, la expresidenta se puso al frente del esquema de recaudación ilegal.

Cristina Kirchner sigue las audiencias desde San Jose 1111 junto a su defensor, el abogado Carlos Beraldi

“José López tomó una significación mayor con la muerte de Néstor Kirchner, porque a partir de allí él se jactaba de que hablaba directamente con Cristina, lo decía en reuniones con empresarios”, dijo en un tramo de su declaración leída en esta jornada el empresario Juan Chediack.

“El nos reunía en la oficina 1202 del Ministerio, si no me equivoco, y nos decía: ‘Ustedes son unos forajidos, ustedes tienen que trabajar; si no, tengo 14 tipos que quieren agarrar tu obra’. A todos nos quedaba claro que José López ganó a partir de la muerte de Néstor más vuelo, Cristina comenzó a apoyarse en él. El triángulo empezaba a ser Cristina, López, Clarens. El mismo Julio De Vido se sentía desplazado por esto”, dijo.

En la audiencia número once del caso de los cuadernos, los hechos se presentaron desde la óptica acusatoria de la UIF, conducida en aquel entonces por Mariano Federici y María Eugenia Talerico, y con Agustín Biancardi al frente del departamento de litigios.

“En estas actuaciones [en referencia a ‘La Camarita’], se trata el caso específico de los actos de adjudicación de las obras que se formalizaban por intermedio de resoluciones suscriptas por el entonces Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, siendo que cuando se abonaban anticipos financieros, los mismos oscilaban entre el diez y el veinte por ciento del monto ofertado por la obra“, dice la acusación del organismo.

Eugenia Talerico y Mariano Federici

“Julio Miguel De Vido, a través de los distintos organismos dependientes del exMinisterio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, fue el responsable de la concreción de este sistema, encomendándole su coordinación a José Francisco López [Secretario de Obras Públicas], y su ejecución a Carlos Guillermo Enrique Wagner [empresario]”, dijo la UIF, hoy bajo la conducción de Paul Starc.

Con el testimonio del exfuncionario arrepentido Claudio Uberti, la UIF apuntó también contra Marcelino Aznar, el empresario que, según la acusación, era el encargado de organizar el pago de los “corredores viales”.

“Los primeros meses sacaban una cuenta -dijo Uberti- por cada uno de los seis corredores, era una cifra aproximada de 150.000 dólares. Esa recaudación me la entregaba Aznar y yo debía entregarla. Desde 2003 hasta agosto de 2007 fue así.”

“El mismo día en que cobraban su parte, [los empresarios] se reunían con el señor Miguel Aznar y le daban aquello que había sido pedido por Néstor Kirchner”, afirmó.

La lectura continuará el próximo martes, a las 9, en la anteúltima audiencia del año.