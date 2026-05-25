Las internas del peronismo recalientan el Senado bonaerense y mantienen frenada media Legislatura

En el Senado de la provincia de Buenos Aires, la actividad parece haber comenzado a normalizarse a partir de la conformación de diferentes comisiones de trabajo. Sin embargo, el trasfondo de esas definiciones es una interna en el peronismo bonaerense que afloró sin filtros el último viernes, en el encuentro inaugural de una de las comisiones, y dejó planteado un escenario de otra semana sin sesiones en una cámara que, al igual que la de Diputados, no celebró ninguna sesión ordinaria desde que comenzó el período legislativo, el 2 de marzo.

El último viernes, a las 16 y sin que estuviera previsto en la agenda del Senado, se conformó la Comisión de Seguridad y, como presidente, fue designado Sergio Berni, actual jefe del bloque del peronismo y alineado con Cristina Kirchner. Según pudo confirmar LA NACION de fuentes del peronismo y la oposición en el Senado provincial, el exministro de Seguridad bonaerense asumió el puesto en la comisión con duros cuestionamientos a la vicegobernadora Verónica Magario, que preside la Cámara. Le reprochó supuestos incumplimientos con los acuerdos del peronismo para este año, tanto en la integración de las comisiones como en la distribución de las autoridades del Senado.

En la reunión de comisión del viernes, Berni le endilgó a Magario haberse arrogado la facultad de armar según su criterio las comisiones y la responsabilizó por los “seis meses sin funcionar” que lleva el Senado (este año, solo se realizó una sesión preparatoria, el 27 de febrero, para definir las autoridades de la Cámara, y una sesión especial por los 50 años del estallido del último golpe militar, que se hizo el 26 de marzo).

“El peronismo ya se rompió. El lunes pasado, se había acordado que Ayelén Durán [senadora alineada con Kicillof en la interna] renunciaba a la Vicepresidencia segunda, en la que entraba [Malena] Galmarini. Durán iba a la Vicepresidencia cuarta [actualmente, es propiedad de la massista Valeria Arata] y se le daba la presidencia de la Comisión de Reforma Política a Galmarini. El decreto [con esa distribución] tendría que haber salido el lunes pasado y no salió”, afirmó a LA NACION un senador provincial que describió los movimientos del peronismo en la Cámara durante los últimos días.

Berni, al frente de la Comisión de Seguridad, con los senadores Pisano, Kikuchi y Leguizamón Brown Prensa Senado

La Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral es clave porque debe tratar proyectos de cambio en la mecánica de votación, como la posible implementación en la provincia de la Boleta Única de Papel (BUP) o la vuelta de las reelecciones indefinidas de los intendentes. Para llegar a la presidencia de esa comisión, Galmarini dejaría en manos de La Cámpora (asumiría como presidente el senador Emmanuel González Santalla, de Avellaneda) la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, de la que había quedado al frente en el primer reparto que oficializó Magario.

En tanto, esta semana el Senado tampoco sesionará. Para convocar a una sesión, debe hacerse el llamado con 72 horas de anticipación, según se establece en el artículo 22 del reglamento interno de la Cámara. Al ser el lunes feriado por el 25 de Mayo, y el martes asueto por el Día del Empleado Legislativo Bonaerense, no se pueden cumplir los plazos.

Los cortocircuitos del peronismo ya se habían expuesto al conformarse la Comisión de Legislación General, hace dos semanas, cuando el cristinista Diego Videla (senador de Pehuajó que integra La Cámpora) se abstuvo en la votación que coronó presidente de ese cuerpo a Germán Lago, exintendente de Alberti, alineado con Kicillof.

Sin complicaciones, con el transcurso de los días se fueron conformando en el Senado las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Asuntos Agrarios y Pesca; Industria y Minería; Comercio Interior, Pymes y Turismo; Salud Pública; Igualdad Real de Trato y Oportunidades y Discapacidad; Prevención de Adicciones; Modernización del Estado; Relaciones Internacionales, y Deportes. Para esta semana, están previstas las sesiones inaugurales de las comisiones de Trabajo y Legislación Social; Asuntos Constitucionales y Acuerdos; Derechos Humanos y Garantías; Niñez, Adolescencia y Familia, y Educación, Cultura, Ciencia y Técnica.

Diputados se reactiva

La Cámara de Diputados provincial, en cambio, avanzó la semana pasada con la conformación de comisiones y con un llamado a sesión ordinaria para este jueves, con lo que cortaría su inactividad de 2026 (al igual que el Senado, no celebró sesiones ordinarias y solo tuvo dos encuentros: una sesión extraordinaria, en febrero, y una de homenaje por los 50 años del golpe militar de 1976, en marzo). No obstante, en la Cámara que preside el exintendente de Monte Hermoso Alejandro Dichiara quedó sin definir la conformación y presidencia de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, creada en la sesión realizada en febrero.

Kicillof, Magario y Dichiara, en la Asamblea Legislativa del 2 de marzo de este año NICOLAS ABOAF

La Comisión de Reforma Política y del Estado, en la Cámara de Diputados, quedará a cargo de la diputada Ana Luz Balor, que responde a Kicillof. Si se concretara la división de poder en el peronismo del Senado, esa comisión estratégica por su peso en la definición de los cambios electorales quedaría para el massismo, en el Senado, y para el kicillofismo, en Diputados.

Entre las comisiones que se definieron en Diputados están las de Asuntos Constitucionales y Justicia (la presidirá la kicillofista Lucía Iañez); Presupuesto e Impuestos (con el cristinista Juan Pablo De Jesús, cercano a Martín Insaurralde, al frente); Legislación General (el presidente será el massista Rubén Eslaiman); Asuntos Municipales (la comandará Avelino Zurro, alineado con Cristina); Salud Pública (con el camporista Martín Rodríguez al frente); Educación (la presidirá Mayra Mendoza, de La Cámpora); Energía y Combustibles (será su presidente Andrés De Leo, de la Coalición Cívica); Prevención de Adicciones (a cargo de Valentín Miranda, del radicalismo); Asuntos del Conurbano (cuya presidenta será María Laura Fernández, del bloque exlibertario Unión y Libertad); Recursos Naturales (que liderará Viviana Romano, del bloque Nuevos Aires, otra bancada que se alejó de los libertarios); Adultos Mayores (su presidenta será Mariela Vitale, de La Libertad Avanza), y Asuntos Agrarios (con Oscar Liberman, de La Libertad Avanza, en la presidencia).