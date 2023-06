Juicio político a la Corte: el oficialismo citó al juez Maqueda y la oposición advirtió que quiere provocar su renuncia

escuchar

Merced a su mayoría, el oficialismo de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó al juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda para el 6 de julio , para que dé explicaciones sobre las irregularidades detectadas en la obra social del Poder Judicial en su carácter de supervisor del organismo. La oposición de Juntos por el Cambio rechazó la embestida del Frente de Todos contra Maqueda y advirtió que el kirchnerismo busca provocar su renuncia en la Corte para contar con una vacante más a cubrir antes de las elecciones presidenciales.

Maqueda hizo trascender que no concurrirá a la comisión. El reglamento de este cuerpo no lo obliga. El juez entiende que no le corresponden los cargos que el oficialismo le endilga, pues él no estaba formalmente a cargo de supervisar la obra social del Poder Judicial durante el período en que se detectaron las irregularidades (2008 a 2021).

El oficialismo sostiene lo contrario y lo justifica en un mail que el propio Maqueda envió a sus pares del tribunal el 30 de agosto de 2021, en el que anunció su retiro de la supervisión de la obra social.

El diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, insistió en que no hay ningún acto administrativo de la Corte por el cual se le haya asignado a Maqueda esa función. “El oficialismo intenta realizar una responsabilidad diferenciada sobre uno de los jueces de la Corte basado en pruebas sesgadas. Si hubo algún tipo responsabilidad en este caso, al menos durante el período 2008-2018, es de quien presidía la Corte durante el período en el que se detectaron las irregularidades, Ricardo Lorenzetti”, sostuvo.

“Ustedes construyeron un relato con un ensañamiento muy claro contra el juez Maqueda –insistió el legislador–. Este juez cumple 75 años el año próximo, ustedes apuntan directamente contra él. Me parece que están buscando la renuncia de un ministro para provocar dos vacantes en la Corte antes de las elecciones, para negociar no sé con quién los cargos del tribunal. Tampoco está designado el procurador de la Nación, cuya propuesta está en el Senado pero el oficialismo no tramita y el Presidente tampoco retira. Insólito”.

En su citación al juez Maqueda, el oficialismo replicó las irregularidades detectadas por las cuatro auditorías que ordenó la propia Corte sobre la obra social en 2021. Entre ellas se destacan la decisión de no cubrir vacantes claves en el organismo; la delegación de la firma en diferentes agentes –incluso en personal contratado bajo locación de servicio–; la ausencia de previsión presupuestaria; irregularidades en la registración contable; balances contables sin certificación del consejo profesional de Ciencias Económicas y faltantes en stock de medicamentos.

La réplica opositora

Para Juntos por el Cambio estas presuntas irregularidades no constituyen causal de mal desempeño de los jueces. “Estos supuestos vicios ocurren en todas las obras sociales del país. Si tuviéramos que enumerar las que existen en el PAMI o en el IOMA, podríamos llenar la plaza del Congreso”, ironizó el diputado de Pro Pablo Tonelli. “Estas presuntas irregularidades no son otra cosa que la reproducción de la auditoria que ordenó la propia Corte, que además tomó decisiones para subsanar y corregir los defectos encontrados”.

“Estos cargos son un disparate, al igual que todos los demás. No se puede acusar por mal desempeño a la Corte por no haber cubierto vacantes en la obra social; con esta lógica, a todos los diputados y senadores se nos debería promover juicio político por no haber designado al Defensor del Pueblo, que está vacante hace años”, enfatizó.

Desde el oficialismo, Leopoldo Moreau y Vanesa Siley replicaron los argumentos opositores. “Aquí hay una responsabilidad directa y colectiva de la Corte sobre el funcionamiento de la obra social y Maqueda, en su famoso mail, asume que tenía el rol de supervisión. Varios testigos que testimoniaron en esta comisión así lo corroboraron”, sostuvo Moreau, a lo que Siley acotó: “Dice [la oposición] que estas irregularidades no constituyen causal de mal desempeño cuando la propia Coalición Cívica incluye este caso [de la obra social del Poder Judicial] en el juicio político que promueven a Ricardo Lorenzetti”.