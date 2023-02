Juicio Político: arranca el desfile de testigos con la citación de dos jueces federales y y el pedido del registro de llamados

escuchar

Merced a su mayoría, los diputados oficialistas de la Comisión de Juicio Político avanzan a paso firme en la investigación de los jueces de la Corte Suprema pese al rechazo de la oposición. En la próxima reunión de la comisión -que preside la oficialista Carolina Gaillard- comenzará el desfile de testigos: s erán citados los jueces federales Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos, como así también media docena de funcionarios que se desempeñan en el máximo tribunal.

Por el contrario, los diputados del Frente de Todos rechazaron que sea citado a la comisión el presidente Alberto Fernández, promotor del enjuiciamiento a los cuatro jueces de la Corte, Horacio Rosatti; Juan Carlos Maqueda; Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La propuesta fue formulada por el diputado del interbloque Federal Alejandro “Topo” Rodríguez y apoyada por Juntos por el Cambio.

Asimismo, los oficialistas libraron oficio para requerir distintas medidas de prueba. Entre ellas, el registro de llamadas entrantes y salientes de algunos testigos a ser citados por la comisión, entre ellos las de Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, y las de Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño actualmente de licencia. El Frente de Todos pretende demostrar, a partir de presuntos mensajes cruzados entre ambos funcionarios, que hay connivencia entre la Corte Suprema y el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta en el fallo que benefició a la ciudad con la devolución de fondos coparticipables. El oficio fue librado a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (Dajudeco).

Carolina Gaillard, la titular de la comisión de Juicio Político

En su afán de mostrar esa connivencia, el oficialismo solicitó que sea citado el fiscal federal Juan Ignacio Mahiques para que dé testimonio sobre lo sucedido en su último cumpleaños, al que habrían concurrido juntos D’Alessandro y Robles.

La oposición rechazó enfáticamente los pedidos del oficialismo y advirtió que las pruebas con las que pretende fundamentar el enjuiciamiento a la Corte Suprema “está infundada”. “ Se quiere armar en la Comisión de Juicio Político un juicio penal paralelo ”, denunció.

“Aquí lo que se pretende es montar un show, no fundamentar un pedido de juicio político. La Comisión de Juicio Político no tiene atribuciones para requerir las comunicaciones telefónicas de determinadas personas. Además claramente el artículo 18 de la Constitución, que resguarda las comunicaciones en todos sus formatos. Solo lo podría hacer por intermedio de un juez”, planteó el diputado Pablo Tonelli, de Juntos por el Cambio.

“Cualquier medida de prueba que restrinja un derecho constitucional ya sea la intimidad, la privacidad, la propiedad, la libertad, requiere la intervención de un juez. Es el único que va a poder garantizar que ese proceso se lleve a cabo custodiando la legalidad y no se avasalle ningún derecho de cualquier ciudadano”, advirtió el diputado Juan López, de la Coalición Cívica.

“Se pretende citar a testigos (por Robles y D’Alessandro) que están investigados en causas que aún están abiertas. No fueron sobreseídos aún, por lo que no pueden ser convocados a testimoniar. No pueden citarlos. Ustedes quieren montar un show con prueba obtenida de manera ilegal, violando las garantías constitucionales de los testigos con el solo objetivo de ejercer presión sobre los jueces”, acusó la diputada Silvia Lospennato.

COMISIÓN DE JUICIO POLÍTICO



“Ustedes, que están en una encerrona en este circo político, buscan las nulidades. Nosotros no nos prestamos a este circo, estamos cumpliendo con la ley y el reglamento, ustedes son obedientes a la jefa política no a la ley”, afirmó @KBanfi pic.twitter.com/fpXJgWuECw — Bloque UCR - HCDN (@diputadosucr) February 16, 2023

Por de pronto, el desfile de testigos comenzará con las convocatorias de los jueces federales Ramos Padilla y Ramos, ambos a propuesta del diputado oficialista Rodolfo Tailhade. Los dos magistrados intervinieron en sendas denuncias que presentaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) sobre los mensajes que cruzaron Robles y D’Alessandro en las vísperas del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

Rodolfo Tailhade, miembro de la Comisión de Juicio Político Gonzalo Colini - LA NACION

Mientras el juez Ramos archivó la causa por considerar que se podía avanzar en una investigación penal basándose en un delito como la intervención ilegal de comunicaciones telefónicas, su colega Ramos Padilla, si bien se declaró incompetente, advirtió que no hay “elementos de prueba serios y objetivos que permitan afirmar que las comunicaciones de Robles y D’Alessandro provienen de acciones de espionaje ilegal”.

También, a instancias del oficialismo, serán citados Cristian Abritta, extitular de la secretaría judicial N°5 de la Corte; Sergio Romero, subdirector de gestión interna y habilitación dependiente de la Secretaría General de Administración; Silenio Cárdenas Ponce Ruiz, titular de la secretaría judicial N°2, previsional; Alejandro Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios.

Asimismo, de la vocalía de Rosatti fueron convocados Roberto Saggese y Adriana Valinotti. Además, a propuesta de la Coalición Cívica –impulsora del juicio político al juez Ricardo Lorenzetti-, será citado el exsenador y exmiembro del Consejo de la Magistratura Mario Cimadevilla (UCR).

