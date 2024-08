Julia Mengolini sembró dudas sobre la palabra de Fabiola Yañez y Javier Milei salió a cruzarla en redes sociales

Escuchar

El lunes por la tarde, la conductor radial Julia Mengolini llevó adelante un contundente editorial en relación a la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género. La fundadora de Futurock opinó que la palabra de Yañez “vale poco” -lo mismo dijo sobre el expresidente-, aclaró que el lema “yo te creo hermana” no la exime de presentar pruebas que acrediten el maltrato y consideró que hubo una “sobreactuación” de su parte en la entrevista que brindó a un medio, tras filtrarse las fotos y los chats que fueron encontrados en el teléfono de la exsecretaria de Fernández, María Cantero. Las palabras de Mengolini generaron revuelo. Tal es así que el presidente Javier Milei arremetió contra la conductora en redes sociales.

“Es importante empezar a separar la paja del trigo. Una cosa es la denuncia por violencia. Es lo único importante. Ojalá se investigue de manera correcta y en profundidad. Pero por el otro lado, si seguimos viviendo en una República, se presume la inocencia. Fabiola va a tener que probar lo que está diciendo. Yo ya sé que la palabra de Alberto vale muy poco, casi nada desde la fiesta de Olivos. Pero la palabra de Fabiola también vale poco. Digámoslo”, dijo Mengolini en Segurola.

“¿Ustedes escucharon la entrevista? No voy a ser políticamente correcta ni en extremo cuidadosa con este asunto. Voy a decir lo que creo. Tengo una trayectoria que me sostiene. Cuando nosotros decimos ‘yo te creo hermana’ es algo retórico y político. Es un principio general para decir que a las mujeres durante siglos no nos creyeron ni nos escucharon. Entonces, en principio, nosotros vamos a escuchar a las mujeres cuando denuncian violencia”, sostuvo a continuación.

Pero aclaró: “ Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera llegue, diga tal cosa y yo le creo. No, yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo. El problema es que decir da a entender que uno está defendiendo a Alberto. No quiero defender a Alberto. Tampoco quiero ser la feminista perfecta”.

Para Mengolini, “a veces es difícil decir estas cosas porque nos tienen acorraladas”. “Lo primero que pasó cuando se conoció la denuncia fue que salieron a preguntar dónde estaban las feministas. Se los puedo decir en primera persona porque a mi me están volviendo loca. Nosotras dijimos al unísono que estábamos acá, condenamos la violencia y pedimos que se investigue a Alberto. Pero salieron a decir que nos intentábamos despegar de él. Yo no me tengo que despegar de nada. Yo siempre voy a defender a las víctimas. Pero también voy a defender los principios republicanos de la presunción de inocencia. Siempre hice lo mismo”, rescató.

Más adelante, Mengolini insistió en que Alberto Fernández le da “asco”, “nunca debió ser presidente” y aclaró: “No se preocupen. Cuando defiendo el principio de inocencia, no lo defiendo a Alberto Fernández. Alberto Fernández tiene que probar también su inocencia. Ahí veremos. Se tendrán que peritar las fotos que se filtraron”.

“No nos tenemos que hacer cargo de ninguna de estas mierdas. No nos tenemos que hacer cargo ni de la defensa de Alberto Fernández, ni de la sobreactuación tampoco de la defensa de Fabiola Yañez. Ahora todo esto está en manos de un juez” , dijo la conductora radial para concluir con su alocución.

La respuesta de Javier Milei a Julieta Mengolini: “Poesía pura”

Horas después de concretarse el editorial, el líder de La Libertad Avanza (LLA) expresó su opinión tanto de manera directa como a través de “retuits”.

“Poesía pura. La declaración de la mentirosa Julia Mengolini (quien dijo que duermo con mis ocho perros y tengo sexo con mi hermana) te deja bien en claro que la agenda de género del kirchnerismo no difiere de la base zurda que es la de usarla para perseguir opositores. Cada día estoy más orgulloso de ser quien cerró los antros de persecución ideológica que eran el Ministerio de la Mujer (cómplice por encubrimiento) y el INADI”, escribió el jefe de Estado en X -antes Twitter-.

Y cerró con dos posdata: “Mis perros son mastines ingleses que en dos patas miden entre 1,8m y 2m y pesan entre 80 y 100 kilos. No hay modo que entren dos en una cama si estoy en la misma. Sería bueno saber la opinión de los periodistas y en especial de los persecutores de FOPEA sobre la gran mentira del incesto”.

La declaración de la mentiroso Julia Mengolini (quien dijo que duermo con mis ocho perros y tengo sexo con mi hermana) te deja bien en claro que la agenda de género del kirchnerismo no difiere de la base zurda que es la de usarla para perseguir opositores. Cada día… https://t.co/bssmAnpBWn — Javier Milei (@JMilei) August 12, 2024

Luego, el líder del Ejecutivo se tomó el tiempo de replicar publicaciones de otros usuarios que se encuentran en su misma línea de pensamiento.

“Lo de Mengolini es fantástico porque es literalmente la verdad revelada: las mujeres en realidad les chupan bien un huevo y sus causas serán relevantes pura y exclusivamente cuando sirvan a sus fines políticos. Ya no hace falta decirlo. Te lo dicen ellos”, planteó el abogado AIejandro Sarubbi Benitez.

“Mengolini (una abanderada de la lucha feminista) acaba de decir que la palabra de Fabiola contra Alberto “vale poco” y que cuando dicen “yo te creo hermana” es un recurso retórico para hacer política y ‘no es literal’”, resaltó el influencer libertario Daniel Parisini, más conocido como “El Gordo Dan”.

Mengolini (una abanderada de la lucha feminista) acaba de decir que la palabra de Fabiola contra Alberto "vale poco" y que cuando dicen "yo te creo hermana" es un recurso retórico para hacer política y "no es literal".



Que #FallecioElFeminismoParaSiempre sea tendencia YA pic.twitter.com/CiylkfU5kJ — DAN (@GordoDan_) August 12, 2024

“‘Yo sí te creo hermana’, pero solo si eres de izquierda… se entiende ahora?”, sumó Manuel Llamas, director del think-tank Instituto Juan de Mariana. “Julia Mengolini debe ser el ejemplo perfecto de la hipocresía progresista. Familia de millonarios. La juega de antisistema y cobra por defender al sistema usando causas nobles para engañar a la gente”, coronó el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo.

