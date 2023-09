escuchar

Guillermo Moreno protagonizó ayer un debate en el programa de televisión Duro de Domar, por C5N, y tras criticar la conducción económica de Sergio Massa se cruzó con la periodista Julia Mengolini, quien defendía la suma propuesta por el oficialismo a los asalariados. El panelista Mariano Hamilton, ajeno al debate, decidió abandonar el piso luego de hacerle una observación al ex precandidato presidencial, quien lo llamó “gil” y “machirulo”.

Moreno criticó fuertemente a Javier Milei así como al actual gobierno, del que dijo que es el “responsable” de que el líder de la Libertad Avanza haya ganado las elecciones en las PASO (con un 30% de los votos ganó en 16 provincias), y tenga la oportunidad de llegar a un ballotage en las presidenciales.

“Yo ceo que va a hacer todas esas cosas que dice, viene a revolucionar la Argentina y a explicarte que defender la justicia social está mal. Entonces a ese ejército rojo, que vienen ganando supuestamente, le vamos a poner el ejército blanco. Ahora, no se sabe qué va a hacer el progresismo, esperemos que esté del lado del ejército blanco que está liderado por la luz, que es el peronismo”, dijo Moreno al ser consultado sobre qué opina sobre las propuestas de recortar el Estado de manera radical de Milei.

Ante esto, Mengolini le preguntó a quién se refiere al hablar de progresismo, grupo que suele “denostar”, dijo la periodista.

“El progresismo es la Unión Democrática, vos lo tenés muy clarito. Este gobierno socialdemocráta hizo que Milei sea una opción con la revolución anarcocapitalista. [Milei] te vino a decir el día que ganó las elecciones que vino a hacer una revolución, yo le creo, lo conozco desde el ´16. Este pibe quiere hacer una revolución. Este domingo [por ayer], el mejor artículo de los diarios fue el de Jorge Liotti, de LA NACION. Te explica, no te lo dice, pero te das cuenta que habló con Milei. [Milei] dice ´venimos a revolucionar la Argentina´. No dice ´venimos a trabajar en el sistema´. En general estamos del lado de la revolución, pero hay que estar del lado de la contra revolución y existe la posibilidad de ya ir organizándonos, pero desde el lado de la ley y el orden claro”.

Moreno reforzó así sus dichos posteriores a las elecciones PASO de octubre, cuando Milei sacó una gran cantidad de votos, sobre la necesidad de que varios espacios políticos se junten para que el libertario no gane las elecciones presidenciales.

“Los peronistas y los radicales están muy complicados hoy. Por eso, llegó la hora del abrazo Perón y Balbín por la causa nacional. Acá lo importante no es el candidato. Es la causa la que tiene que convocar. Hay que convocar a algunos radicales para que acompañen un futuro gobierno peronista en los órganos de control. Podemos generar una alternativa superadora para la Patria”, había señalado en octubre Moreno en diálogo con Crónica TV.

Ayer, Mengolini replicó: “Pero vos hablás de revolución, de que Milei viene a hacer una revolución y parece que lo apoyás y que no apoyás a Massa porque revolución es una palabra positiva”. Moreno le contestó que no apoya a Milei, que sí critica al candidato presidencial de Unión por la Patria y aclaró la definición del concepto que estaba utilizando: “Para mí la revolución de Lenin con el Ejército Rojo no fue positiva, pero la revolución del peronismo fue positiva”.

“¿Pero por qué no lo apoyás a Massa?”, le preguntó la periodista. “Porque aumentó la comida. Le salió al revés todo, Milei está cada vez más cerca de ganar las elecciones por el rumbo de la economía”, dijo Moreno y señalo: “Cuando haga peronismo volvemos a hablar, ¿qué es hacer peronismo? Bajar los precios, si no baja los precios de los alimentos y los medicamentos, esto está terminado por más que hagan 200 actos”. Y dijo: “No tiene más de dos tres días para que bajen y se dé vuelta todo”.

Luego, el resto de los panelistas le preguntó a Moreno quién es para él “el líder del Ejército Blanco” que deberá hacer la contrarrevolución a Milei, a lo que Moreno contestó: “Es el peronismo. No sé quién es el líder, llegó quizás el momento de una conducción colegiada porque las conducciones individuales fallaron en las últimas décadas, desde el ´14 para acá no hay una decisión que haya sido buena”.

Luego, el panel volvió a preguntarle por el tema de la suma fija a los salarios propuesta por Massa: “La suma fija al salario es horrible. Hay que respetar el movimiento obrero, al sindicato que discuta con la patronal, el Gobierno no debe dar una suma fija. Para eso hay paritarias. Porque en la propia UOM Techint pueda pagar, pero quizás el taller que está allá abajo no puede. Eso solo lo sabe el movimiento obrero”.

Mengolini le contestó: “Pero no están haciendo las paritarias”. Moreno, con su típica verborragia y levantando la voz, dijo: “¡Pero no va venir ningún cuadrito filomarxista del Estado a resolver ese tema!”.

“Pareces macartista”, lanzó Mengolini, a lo que Moreno replicó señalándola con el dedo: “No. Yo soy peronista. Vos lo sos [macartista] que despreciás al movimiento obrero”.

Fue entonces que el periodista Mariano Hamilton, quién era ajeno al ida y vuelta de ideas, se metió y dijo: “No señales a la compañera, no seas mal educado”.

Moreno, sorprendido, le dijo: “Yo no la señalo. No seas gil”. Mengolini replicó: “No me enojé, está todo bien” y continuó: “Los que son agresivos son tus trolls Moreno”. A lo que Moreno dijo, ya cruzado de brazos: “No, no sé ni quiénes son”.

Hamilton, fuera de la discusión, continuó diciendo que Moreno era “mal educado”. Moreno, con una sonrisa, lo miró y le dijo “Al final resultó ser un machirulo este [por Hamilton]”. Ante esto, el hombre se fue del piso, a pesar de que Mengolini le decía “Pero no me enojé”. Luego, el debate con Moreno continuó sin la presencia de Hamilton.

