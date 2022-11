Juliana Di Tullio cuestionó el anhelo de Alberto Fernández por la reelección: “Me gustaría saber por qué quiere volver a ser candidato”

escuchar

La senadora nacional kirchnerista por la provincia de Buenos Aires Juliana Di Tullio volvió a referirse esta mañana a la interna oficialista y cuestionó el anhelo del presidente Alberto Fernández por la reelección: “Me gustaría saber por qué quiere volver a ser candidato”. Durante una entrevista radial, la legisladora oficialista acusó al mandatario de no escuchar a los integrantes del Frente de Todos (FdT), en particular “a Cristina [Kirchner] ni a [Sergio] Massa”.

“La verdad es que me gustaría saber por qué Alberto [Fernández], un tipo al que quiero, quiere volver a ser candidato a presidente”, se preguntó y dijo que no sabe si es la mejor opción para postularse de cara a las elecciones del próximo año.

“No sé si Alberto es el mejor candidato. Lo que se es que lo que dice es que quiere volver a ser candidato y está bien que quiera, pero lo que pasa es que me gustaría discutir, y no tengo un ámbito para hacerlo, es para qué quiere volver a serlo”, dijo Di Tullio en diálogo con Futurock.

La legisladora cristinista puso la lupa sobre la negociación que en su momento llevó el mandatario argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Porque yo no voté el acuerdo con el Fondo porque sé que es una trampa para la Argentina”.

En varios pasajes de la entrevista, la senadora acusó al presidente Fernández de no oír a los miembros del FdT. “No escucha a Cristina [Kirchner] ni a [Sergio] Massa”, dijo la edil nacional.

En las últimas horas, Máximo Kirchner había hablado de la necesidad de que la coalición conformara una mesa de diálogo. Di Tullio apuntó: “No se activa porque no hay interés por parte de autoridad máxima de la Argentina que es el presidente de la República”. “Ya lo planteamos hace tres años y no nos escuchó, y no creo que lo vaya a hacer. Igual, sigue siendo mi presidente, eh”, agregó y reflexionó: “No se soluciona en un encuentro entre Cristina y Alberto”.

“No es un capricho, es un tema de discusión de las políticas entre quienes pensamos distintas formas de cómo mejorarle la vida a las argentinas y argentinos”, manifestó Di Tullio y subrayó, “a mí me parece que se podría hacer, pero a esta altura me pregunto ¿lo hará?”. La senadora también hizo alusión a una posible candidatura de la vicepresidenta: “si pienso en el pueblo tiene que ser Cristina” y analizó que “no es pedirle mucho, Cristina tomó la decisión de ser quien es”.

La senadora señaló que “el Frente de Todos es competitivo porque en términos económicos lo peor ya pasó, una corrida la podés sobrellevar” y agregó que “la Argentina está creyendo con desigualdad, pero creo que hay tiempo de mejorarlas”.

Di Tullio subrayó: ”Quiero ganar, soy peronista, voy a hacer lo posible y lo imposible por ganar, no me gusta perder a nada, si hay que volver a hablar con todos lo volveremos a hacer” y añadió que “hay que tener un para qué, no volvimos mejores, todavía no nos salió, espero que nos salga en este año y medio”. “Me gustaría que Alberto escuche a todos y todas, tenemos mucho para decir, gobernamos 12 años y medio”, concluyó.

Apuntó contra la Justicia

Di Tullio también apuntó contra el Poder Judicial: “Cristina les sirve acusada o muerta, pero no víctima”. Y aseguró: “Le tienen un miedo muy grande a Cristina y al pueblo argentino, el poder le tiene miedo a Cristina porque es la única que lo enfrenta”.

Según la legisladora, ”la Corte no tienen ninguna autoridad, me da hasta vergüenza decirlo porque son un poder del Estado, deberían ser no solo hombres probos, sino también parecerlo” y apuntó a “los tribunales satélites de la Corte, Bruglia, Bertuzzi y Llorens y a los fiscales” y lanzó, “mirá si los vamos a dejar que nos avasallen nuestras propias prerrogativas, nunca le preguntaron a Juntos por el Cambio porque hicieron cuatro bloques”.

LA NACION