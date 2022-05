Juliana Di Tullio dijo que Cristina Kirchner tiene una “inteligencia extrema” y lanzó: “¿Por qué no le dan pelota ya que es parte del Gobierno”

La defensa del rumbo del Gobierno que hicieron ayer los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, después de ser cuestionados por la vicepresidenta Cristina Kirchner, despertó la reacción de la senadora Juliana Di Tullio, que una vez más apuntó contra los funcionarios que responden al presidente Alberto Fernández. A ellos, les pidió escuchar lo que Cristina Kirchner tiene para decir.

“Nosotros hemos gobernado 12 años y medio, siempre me pasa lo mismo. Yo digo: ‘Pucha, dicen que Cristina es una de las líderes mundiales más importantes, que tiene una experiencia que nadie tiene, que además su inteligencia es extrema y, además de ser todo eso, estudia todo el tiempo y es muy difícil con el nivel de rigurosidad de sus datos poder revertirla. ¿Por qué no le dan pelota, ya que es parte del gobierno que gobierna?”, comenzó en AM 750 Di Tullio, la primera funcionaria del riñón de la vicepresidenta en contestar las afirmaciones que emergieron desde la Casa Rosada ayer.

Entonces, siguió: “¿No es más fácil darle bola que cualquiera le conteste? Denle pelota y punto. Ya que la tenés, y tenés al mejor cuadro político, la dirigente que más gravita, bueno, dale bola porque la señora sabe, ¿no?”.

La semana pasada desde Chaco, la vicepresidenta expresó duras críticas hacia la gestión económica del Frente de Todos, en medio de las presiones de las terminales kirchneristas -sobre todo en voz de su hijo Máximo Kirchner y del secretario general de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés Larroque- para que Guzmán sea removido de su cargo y reemplazado. No obstante, ayer el ministro de Economía se atrevió a criticar la segunda gestión de la mandataria y Kulfas, por su parte, tildó de “ansiosos” a los kirchneristas.

Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti son dos espadas de Cristina Kirchner en el senado Instagram @julianaditullio

Descreída de que con el tiempo el crecimiento económico alcanzará a los estratos más bajos del tejido social, como planteó Kulfas ayer, Di Tullio habló de un problema de “orientación política” de la administración nacional e indicó a modo de respuesta a la postura de los ministros cercanos al Presidente, que apuntan a que falta tiempo, a que pronto los números de la economía van a mejorar, que “ya va a derramar”, según la propia senadora. “No va a derramar. Nunca derrama”, enfatizó Di Tullio.

Además, se refirió al adjetivo que utilizó el ministro de Desarrollo Productivo -también apuntado por los socios que se referencian en la vicepresidenta- y deslizó: “Siempre estamos ansiosos y ansiosas por resolverle la vida a los argentinos, si al ministro no le pasa es un problema, ¿no? El más ansioso debería ser el ministro”.

Pese a esto, la senadora, quien ya había deslizado que Guzmán tenía que dejar la cartera económica, sostuvo que en el Frente de Todos deben seguir con el debate. “Somos un gobierno de coalición, hay que entenderlo. Tenemos distintas miradas y distintas experiencias”, consideró.

Por otra parte, recordó aquella vez en que le dijo a Martín Lousteau que ella era “nórdica” en relación con él, durante una discusión legislativa. “Soy más nórdica que algunos, que la mayoría, lo que hice fue compararme. Yo soy tana completamente, me sube el tuco, pero están tan enojados, sacados. Y no solamente Lousteau, están todos sacados. Es una cosa que digo: ‘¿Qué les pasa? Parezco nórdica al lado de esta gente’”, ironizó hoy.