Julio Cobos chicaneó a Cristina Kirchner después del cruce de la vicepresidenta con Martín Lousteau

“Mi voto es no positivo”. La frase quedó en la historia de la política argentina y retrata sin mucha más presentación a su autor, Julio César Cleto Cobos, el vicepresidente que el 17 de julio de 2008 desempató la votación en el Senado que hizo caer la resolución de retenciones móviles del gobierno kirchnerista. Quince años después de la madrugada que marcaría su carrera, Cobos se subió este jueves a la polémica por la resolución 125 que revivió Cristina Kirchner con un reproche al senador Martín Lousteau en el recinto de la Cámara alta.

En un tuit escueto y con el toque pícaro del emoji de una persona con las manos hacia el cielo, el ahora diputado nacional por el radicalismo chicaneó a su antigua jefa: “Entonces porque la defendían tanto”.

No hizo falta aclarar a qué se refería. Cristina Kirchner -en el estrado desde el que Cobos protagonizó el clímax del conflicto con el campo- cruzó irónicamente Lousteau, que fue ministro de Economía en aquellos días turbulentos. “Senador, ya debería haber aprendido que no hace falta quórum para la sesión del día de hoy, gracias”, le espetó Cristina Kirchner a Lousteau al inicio de la sesión. Entonces, el senador radical le respondió: “[Ustedes] deberían haber aprendido de economía también”. A lo que la vicepresidenta reaccionó, perdiendo toda formalidad: “Me enseñaste vos con la 125″.

El cruce cara a cara por la economía entre Cristina y Lousteau

En el despacho de Lousteau no ocultaron esta tarde su malestar porque colaboradores de Cristina Kirchner con autorización para ingresar al recinto difundieron el video, que se hizo viral. Y que fue aprovechado por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, para replicarlo en Twitter con la respuesta de la exmandataria al economista, al que rotuló: “Momentos”.

La resolución 125, oficializada el 11 de marzo de 2008, cayó como una bomba en el sector agropecuario. La iniciativa planteaba un aumento en las retenciones, entre otros cultivos, en el caso de la soja se registraba un aumento que escalaba de un 35% a casi un 44,1%, alcanzando luego un tope de 48,7%.

La vicepresidenta reflotó un viejo conflicto que culminó con la renuncia de Lousteau a fines de abril del 2008. En otras oportunidades la exmandataria se refirió a esta cuestión y apuntó duramente contra quien fue su exministro y sostuvo que la disputa con el campo por la 125 le costó “sangre, sudor y lágrimas” .

En esa llaga metió el dedo Cobos, convertido en un enemigo irreconciliable del kirchnerismo desde aquella madrugada de julio de 2008. Aguantó todo el mandato sin volver a dialogar con la Presidenta y luego volvió al terreno opositor del que provenía (había sido gobernador de Mendoza por la UCR entre 2003 y 2007).

Noche histórica

El voto "no positivo" de Julio Cobos

La alusión de Cobos sobre lo mucho que el kirchnerismo defendió la 125 no es inocente. Él fue uno de los que más batalló para evitar que aquella resolución convertida en proyecto de ley se sometiera a votación en el Senado en medio de una enorme conflictividad en las calles.

La sesión fue dramática. El oficialismo llegaba con los números justos, a partir de la deserción de un grupo de senadores propios que decidieron no acompañar una iniciativa que generaba rechazos masivos en sus provincias.

El bloque de senadores del oficialista Frente para la Victoria lo conducía otro dirigente que hoy integra Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto. Su discurso sobre el final del debate, cuando ya se veía que la votación terminaría empatada, transmitía una gravedad inusitada. Presionó a Cobos sin disimulo: “Sería increíble que un vicepresidente vote en contra de su propio gobierno salvo que lo quieran debilitar, herir de muerte o quieran empezar a aniquilarlo”, dijo, a las 3.20 de la madrugada.

Miguel Pichetto, cuando era jefe del bloque oficialista en el Senado Archivo

“¿Qué pasó? Hace menos de 100 días teníamos un bloque mayoritario donde las manos sobraban... El año que viene hay elecciones. Si las ideas de los hombres y las mujeres del campo son tan buenas, el gobierno al que pertenezco va a tener un mal resultado en las urnas, es probable, es posible”, admitió. “Usted tiene una gran responsabilidad institucional, histórica; espero que la ejerza con responsabilidad y prudencia de un hombre de Estado”, le rogó el senador por Río Negro a Cobos.

El vicepresidente quiso maniobrar para pasar a un cuarto intermedio. Pichetto lo cortó: “Como les dijo Jesús a sus discípulos: lo que haya que hacer, hagámoslo rápido”.

A las 3.48 se votó y el tablero marcó un empate en 36 votos. Cobos justificó brevemente su decisión. Habló de la necesidad de alcanzar la unidad del país y el consenso. “El país está esperando que de acá salga algo consensuado”, afirmó, y remarcó: “Sé que formo parte de este gobierno y que vengo de otro espacio político y esto me permite disentir en algunas cosas”.

Después llegaría a su frase famosa: “La historia me juzgará, no sé cómo. Pero espero que esto se entienda. Soy un hombre de familia como todos ustedes, con una responsabilidad en este caso. No puedo acompañar y esto no significa que estoy traicionando a nadie. Estoy actuando conforme a mis convicciones. Yo le pido a la presidenta de los argentinos que tiene la oportunidad de enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho, todos los aportes que se han brindado, gente de afuera o aquí mismo. Que la historia me juzgue, pido perdón si me equivoco. Mi voto... Mi voto no es positivo... mi voto es en contra”.

