Julio De Vido comparó una estrategia de Horacio Rodríguez Larreta con un “fracaso” del gobierno de Néstor Kirchner

Julio De Vido comparó este lunes, en LN+, el proceso de “transversalidad” que busca Horacio Rodríguez Larreta, al intentar sumar a figuras como Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio, con la misma medida que puso en práctica Néstor Kirchner durante su mandato, impulsada entonces por Alberto Fernández como jefe de gabinete. El exministro de Planificación aseguró que esa decisión fue “un fracaso”.

Invitado al programa Odisea Argentina, conducido por Carlos Pagni, De Vido señaló que la discusión en la oposición puso este lunes en un segundo plano lo que ocurre en el oficialismo. No obstante, se permitió trazar una comparación en medio de la intención de Rodríguez Larreta de propiciar la llegada de nuevos dirigentes a la coalición, frente al rechazo de Patricia Bullrich.

En ese sentido, hizo mención a la transversalidad pretendida por el jefe de gobierno porteño. “Lo que veo y recuerdo es el fracaso del proceso de transversalidad que inició Alberto Fernández durante el gobierno de Néstor, y que terminó en la candidatura de Cobos ”.

Así, el exministro de Planificación hizo mención a la amplitud que buscó el expresidente al integrar a varios partidos a su proyecto, incluido a sectores radicales, que determinaron que Julio Cobos acompañara a Cristina Kirchner en la elección de 2007. Esa alianza se rompería luego con la crisis del campo pocos meses más tarde.

“Hay que buscar coherencia, más allá de transversalidad, y buscar compacidad política, que es lo que yo veo”, analizó Julio De Vido.

En ese sentido, se centró en la situación del oficialismo y se mostró a favor de que haya elecciones primarias para elegir al candidato a presidente. “No está todo dicho en el peronismo”, aseguró. Recomendó que figuras como el chaqueño Jorge Capitanich se muestren y busquen ocupar un lugar en la discusión de candidaturas.

“Creo que el peronismo, si va a una interna en esta Paso, donde se perciba que los que querían, tenían un programa y voluntad de ser, jugaron, y que no estuvo el dedo de nadie acompañándolo, puede haber un resultado inesperado, o incluso mejor que el que todos prevemos hoy”, indicó.

Y recalcó: “Creo que de ninguna manera puede obviarse el paso de una compulsa democrática. Si hay dedo, la catástrofe electoral va a ser inevitable”.

En esa línea, consideró “espantosa” la decisión de Cristina Kirchner de elegir -poner a dedo- a Alberto Fernández como candidato presidencial en 2019. “Fracasó en todos los aspectos. Tenemos un presidente que prácticamente no existe”.

Para De Vido, Sergio Massa es quien tiene “figura presidencial” y quien ocupa el espacio vacante dejado por Fernández. “Pero tiene un grave problema en su área de competencia, como el proceso inflacionario y la deuda”.

El exministro aseguró que el ministro de Economía tiene rediscutir los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional tanto de capital como de interés antes de agosto. “Si el capital por lo menos no es reprogramado, va a costar muchísimo llegar al momento electoral”, dijo.

“Cuatro cuartos”

Julio De Vido señaló que si se deja gente afuera, sin competir, en el Frente de Todos, la situación del país puede ser muchísimo peor. En esa línea, sostuvo que hay no hay un escenario de tes tercios -Frente de Todos, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza- y habló de cuatro cuartos. Su análisis incluye a la porción de ciudadanos desencantados con la clase política que no han concurrido en elecciones pasadas a votar y que, al menos, están indecisos con la oferta electoral actual, si es que ya no asumieron que no irán a sufragar.

“El 20 o 25% de los que no fuimos a votar en 2021, evidentemente tiene un peso muy contundente”, sostuvo. El exidirigente aseguró que no votó en los anteriores comicios porque no tenía candidato.

“No iba a apoyar a candidatos que estaban puestos por el dedo del Presidente, y evidentemente algunos de ellos por Cristina también. Eran candidatos con los que no compartía, y no sabía siquiera porque estaban ahí. No tienen historia en el peronismo”, añadió.

