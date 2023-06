Carlos Melconian profundizó sobre las tres transiciones que ocurrirán en la Argentina antes de diciembre

escuchar

El economista Carlos Melconian analizó el impacto que tendrán tanto las PASO como las generales en la organización del escenario político. Durante su paso por LN+, habló de tres transiciones que tendrán lugar antes de diciembre, ya sea que se produzca un cambio de gobierno o el Frente de Todos permanezca en el poder.

En diálogo con Jonatan Viale, y consultado sobre si visualiza alguna alerta económica tanto antes como después de las Primarias, Melconian se explayó: “De lo que te puedo hablar son de tres transiciones. La primera de ellas es la que he denominado filosófica y cultural”, señaló el economista.

“Esta transición te va a demostrar que los problemas de los planes son de Victoria Tolosa Paz, que los inconvenientes de las tarifas públicas los tiene Sergio Massa. Es una transición donde uno descubre que los problemas brotan, te aparecen delante y no son ni más ni menos que producto de los que vos creías era una solución”.

“Luego va a venir una segunda transición, que es la previa a la asunción del Gobierno”, continuó el también referente de la Fundación Mediterránea. “Esta transición todavía está abierta. Vendrá con las PASO, en el mes de agosto y tendrá como objeto central a los tres tercios”, detalló.

Y completó: “Tenemos una parte que está fracasando [Frente de Todos], otro segmento donde vos tenés que adivinar si el candidato es antisistema o no [La Libertad Avanza] y un último que tiene muchísimos quilombos [Juntos por el Cambio]. Esta es una transición donde la grieta de los extremos termina. Ahora estamos en otra grieta: la de la demanda de la gente y la oferta de la política”.

Finalmente, Melconian evocó una tercera transición, a la cual calificó de “oscura”: “Esta va a ser complicada. De agosto a octubre, los problemas son todavía del oficialismo. De octubre a diciembre, probablemente serán del que viene. Entonces, ahora estamos demandando altura y pantalones largos en la política, lo que va a haber que demandar de agosto en adelante va a ser superior. Y no solo al tercio que prevalezca si no a los tres tercios”.

Juntos por el cambio y problemas “con soluciones”

Más tarde, el economista se refirió a la interna desatada en Juntos por el Cambio a raíz del intento de incorporar nuevos partidos a la coalición: “ Espero que esto termine rápidamente, que todo se resuelva en las primarias y después pongamos la mirada en la grieta. Donde ponemos el dedo, hay un tema para discutir ”.

En ese sentido, indicó que se necesitan nuevas bases para organizar el país. “Hay que reformar todo en la Argentina. Hay que respetar cosas básicas. Todo el mundo tiene problemas. Pero las diferencias de escala entre los problemas de la Argentina y el resto del mundo son abismales”, indicó. “Si no podes resolver antes las cosas, se agravarán y estarás obligado a hacerlo después”.

“Los argentinos nos tenemos que quedar tranquilos. Problemas hay en todo el mundo. No somos un mamarracho y ellos un violín. Pero así no. Hay temas que resolver. La inseguridad, la economía. Parte del optimismo en este quilombo es que estas cosas tienen solución. Si no la tuvieran, ni mi equipo ni yo estaríamos embarcados en estas cosas. Yo no me como la idea de que no salimos más, que esto va a seguir siendo así y que la única salida es Ezeiza”, sostuvo.

En la misma línea, explicó que los problemas políticos y económicos del país tienen soluciones como en otros de la misma región: “Las cosas tienen solución. Aparece Paraguay con 0%, Ecuador con estabilidad generada por la dolarización, Perú que dividió la economía de la política... Y te digo, la varita mágica de Dios puso arriba de este país un conjunto de cosas que si vos arreglas las cosas básicas, mínimas... La tabla del dos... El resto tenés con qué seguir adelante”.

El modelo kirchnerista que “fracasó”

En otro tramo de la entrevista, habló sobre la decadencia del modelo populista implementado en los gobiernos de Cristina Kirchner. “En manos de la vicepresidente, en el speech de la vicepresidente, ha quedado en claro que fracasó el modelo del populismo. Dice ‘cuidado que tenemos que entrar en la segunda vuelta’ cuando el peronismo es el que maneja la calle, el único que puede gobernar es el peronismo ”, analizó.

Asimismo, explicó que pese a que puede existir un anhelo en la sociedad de cambiar, debe haber conciencia política de parte de los eventuales gobiernos. “ Es un signo de que probablemente la gente está alineada y madura para otra cosa. Eso no quiere decir que podes hacer lo que querés ”.

Explicó que el fracaso del gobierno se materializa en los números de cuatros o cinco indicadores: nivel de actividad, poder adquisitivo, tasa de inflación, nivel de pobreza” y agregó “que cuando mirás los cuatros indicadores contra las cuatro últimas elecciones, son 2000 kg de piedras en la mochila”.

Por último, insistió: “Tenes de los tres tercios, un tercio que está fracasando, el otros es un segmento donde vos tenés que adivinar si es antisistema o no es antisistema y te queda el otro tercio que tiene todos estos quilombos, que no son menores. La grieta de los extremos termino. Estamos en otra grieta, la demanda de la gente y la oferta de la política”.

