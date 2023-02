Julio de Vido habló de las candidaturas en el oficialismo: “Alberto Fernández no mide más de siete puntos”

escuchar

El ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, habló sobre las próximas elecciones presidenciales y si volvería a votar o no a Alberto Fernández, en una entrevista en Radio 10. “Nunca vi una etapa de tanta ausencia del partido en el espacio político nacional, y fundamentalmente en el corazón de la sociedad”, expresó sobre el panorama político actual, más aún considerando la incertidumbre sobre quien será el candidato presidencial, y remarcó: “Lo único que se están discutiendo son posiciones políticas personales dentro del espacio a los efectos de ser o no ser candidato.”

Cuando fue consultado sobre los posibles candidatos, el ex funcionario destacó que, en el actual panorama, “el candidato más racional y con más presencia es Sergio Massa, pero lamentablemente los resultados en materia de inflación no se ven; con lo cual si no baja de los tres puntos como había dicho, tiene un impedimento enorme. De todas formas, yo no lo votaría, no es mi candidato, pero asoma con un halo de mayor respaldo. Respaldo de Cristina, respaldo de Alberto, es como un mediador”. Y, sobre Fernández, señaló: “El Presidente debe definir qué quiere hacer. Yo no lo votaría a Alberto, y en las encuestas que veo no mide más de siete puntos”.

De Vido contó que cuando hace tres años Cristina Kirchner anunció que Alberto Fernández sería el candidato a presidente, él lo sintió como “una falta de respeto”. “No me sentía representado en absoluto. Yo creo que el problema no es de Alberto sino que claramente hay un error en la elección. Vos sabes [por Jorge Rial] que la obsecuencia no me gusta y reconozco el liderazgo que tiene Cristina en el sector, pero de ninguna manera creo, primero, que esté condiciendo el proceso político aún dentro del oficialismo, claramente eso se lo ve, y segundo, que se equivocó en la elección. Muchos sabíamos lo que iba a pasar”. A continuación, sobre el presente o futuro relacionado al mandatario, el exfuncionario señaló que “lo único que hace es dispersar más la voluntad de aquellos que podríamos ser potenciales votantes del peronismo. Yo no soy parte del Frente de Todos, pero claramente me parece que en términos políticos la experiencia del partido esta acabada. Creo que el peronismo tiene que generar un resurgimiento producto de tener dirigentes del partido y representantes legislativos y ejecutivos que de alguna manera reflejen la voluntad de quienes somos sus fragantes potenciales”.

A su vez, advirtió que desde el oficialismo se encuentran ante la posibilidad de tener “una hecatombe electoral importante”, en el caso de que no logren consolidar listas, y remarcó la importancia de una interna “en donde todos se sientan representados por aquellos que componen la lista”, ya que hoy en día “las internas son feroces y son de posicionamiento personales también, más que de proyectos”.

Desde abril de 2017 no habla con Cristina: “En lo personal es una relación que está terminada, aunque políticamente uno sigue atento a los movimientos que ella hace”. De Vido se refirió también a la “melange” de la política actual, y remarcó que el tema de si la mesa del jueves (donde se reunirían los referentes políticos del oficialismo) se hace o no, “no es un problema nuestro, lo definirán los protagonistas que convocan. Ahora bien, si no están sentados Massa, Alberto y Cristina, o alguien que la represente, claramente no va a haber una solución”.

Ante la pregunta de qué pasaría si vuelve el macrismo, De Vido aclaró que en la actualidad “hay persecución”, sin embargo, si sucede, “puede haber una agudización, eso casi con seguridad”, y, a su vez, indicó que la derrota que tuvo ayer el pro en la pampa, debería abrir los ojos de los analistas para “ver qué es lo que está pasando”.

Por último, el ex funcionario concluyó en que “hay que buscar la interna, aunque signifique que perdamos, pero si no se define quién va a ser el candidato estamos rumbo a una hecatombe, no a una derrota. Ahí si va a haber una persecución, cárcel y va a haber violencia contra todos nosotros, de eso no tengan duda. Hay una gran responsabilidad de estar jugando con esa posibilidad de la catástrofe o hecatombe electoral”.

